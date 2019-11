Noul contract colectiv de muncă în sănătate, dezbătut la „Grand”

Share



Federația SANITAS din România a organizat miercuri, 20 noiembrie, la Hotel ”Grand” din Târgu-Mureș, dezbaterea cu tema “Contractul colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate – un acord de tipul win-win”, prilej cu care au fost prezentate prevederile noului contract de muncă colectiv semnat la începutul lunii noiembrie și înregistrat la Ministerul Muncii în data de 4 noiembrie 2019.

Ce aduce noul contract colectiv de muncă

La dezbaterea publică au fost invitați managerii unităților sanitare, juriștii acestor instituții și nu în ultimul rând liderii de sindicat, care au luat la cunoștință noile prevederile contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate. „E un contract colectiv care s-a născut greu, cu cea mai lungă perioadă de negociere din domeniul sanitar. Durata de negociere a fost de doi ani și șapte luni. A fost înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale și se aplică tuturor unităților sanitare publice din România, inclusiv în ce privește centrele medico-sociale și medicina școlară. Am încercat să cuprindem în acest contract tot ce înseamnă sistemul bugetar sanitar din România”, a declarat Iulian Pope, prim vicepreședintele Federației SANITAS.

Potrivit acestuia, noul contract colectiv de muncă are la bază două componente, păstrează drepturile obținute în ultimii ani, dar aduce și unele noutăți. „Am reușit să păstrăm drepturile câștigate în ultimii 20 de ani, deși am avut dificultăți majore, cauzate de o incoerență a legislației, mai ales în domeniul concediilor de odihnă pentru bugetari. Ne-am lovit aici și de o oarecare incompetență a autorităților publice centrale, Guvernul avea o opinie, ministerul altă părere despre aceste zile suplimentare. Pe de altă parte, acest contract vine cu o serie de noutăți care privesc reglementarea relațiilor de muncă în domeniul sanitar. Putem vorbi aici despre rolul foarte important pe care sindicatele îl vor juca, atât în stabilirea politicii de personal, în concedierile colective, unde am prins o serie de măsuri importante considerăm noi, de protecție a salariaților care lucrează în acest domeniu, și noutăți care privesc posibilitatea a continuării studiilor pentru asistentele medicale cu studii postliceale”, a precizat Iulian Pope.

Negocieri de durată

Doi ani și șapte luni au durat negocierile până la semnarea contractului colectiv, respectiv 2 noiembrie 2019, și înregistrat două zile mai târziu. „Am negociat cu doi miniștri ai Sănătății. Am început negocierile cu ministrul Florian Dorel Bodog și le-am finalizat în ultimele zile de mandat al doamnei Sorina Pintea. E o realizare, cred că și pentru mandatul dânsei, pentru că, așa cum am afirmat în invitația acestei conferințe, considerăm că este un contract colectiv de muncă în care toată lumea are de câștigat, atât angajatorii cât și salariații, cu toții au câștigat prin semnarea acestui contract colectiv de muncă. În mod concret, se aplică unitar legislația în domeniul muncii la nivelul sistemului sanitar. Până la data semnării acestui contract, 4 noiembrie 2019, aveam o serie de dificultăți, erau județe unde oamenii au avut o serie de drepturi, dar și județe unde oamenii au fost văduviți de acestea. Odată cu acest contract colectiv de muncă, există premizele, cadrul legal pentru negocierea unui contract colectiv echitabil la nivelul fiecărei unități sanitare. Acesta este marele câștig al acestui contract colectiv de muncă. Ce este important este că acest contract produce efecte de la data înregistrării, respectiv 4 noiembrie, pentru toții angajații din sistemul sanitar, care însumează un număr de 180.000 de salariați. Cea mai mare bătălie a fost pentru păstrarea zilelor suplimentare de concediu, cele pentru condiții de muncă, pentru fidelitate într-o unitate sanitară, reducerea programului de lucru pentru anumite categorii profesionale. După o perioadă de timp destul de lungă, putem spune că avem cel mai bun contract colectiv de muncă la nivel de sănătate. Am făcut pași importanți în stabilirea unor instituții noi care să vizeze bolile profesionale din sistemul sanitar, atâta vreme cât noi, în acest moment, nu avem un organism, o instituție care să le centralizeze, să putem vorbi de boli profesionale în sistemul sanitar. De asemenea, am reglementat un contract individual de muncă bun și pentru medicii care fac gărzi, am asigurat prin anumite articole obligativitatea, atât a ministerului cât și a angajatorilor la nivel de unitate de a cere avizul sindicatului pentru toate actele normative sau administrative care vizează relațiile de muncă, desfășurarea activității profesionale. E un contract colectiv de muncă bun, și suntem fericiți că într-un final am reușit să-l semnăm și să-l înregistrăm la Ministerul Muncii și Justiției Sociale”, a spus vicepreședintele Federației SANITAS.

Puncte din contract aflate în discuție

Contractul colectiv de muncă nu acoperă toate problemele, o parte din acestea fiind păsuite pentru o perioadă de șase luni, fiind în prezent în atenția noii conduceri a Ministerului Sănătății.„Sunt o serie de puncte pentru care am stabilit un termen de șase luni de negociere cu noul ministru al Sănătății. Am reușit această semnare a contractului în ultimele zile de mandat al doamnei Sorina Pintea, și ni s-a părut firesc ca unele puncte că le punem într-o marjă de timp de șase luni, pe care să le discutăm, să le negociem. Aici mă refer la înființarea unei instituții care să monitorizeze bolile profesionale precum și crearea unei instituții care să stabilească direcțiile strategice de perfecționare a personalului medical. Sunt lucruri pe care le-am introdus ca și noutăți absolute în contractul colectiv de muncă pentru care ni s-a părut firesc să continuăm negocierea lor cu noul ministru al Sănătății”, a subliniat Iulian Pope.

Feedback pozitiv

Apariția noului contract colectiv de muncă destinat sectorului public de sănătate a fost salutată și de managerii de spitale din Regiunea 7 Centru, respectiv dr. Konrad Judith, manager al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, convinsă că acest nou contract va aduce o serie de beneficii angajaților. „Este foarte important că am ajuns la acest moment extrem de așteptat de noi toți, respectiv contractul colectiv de muncă din domeniul public sanitar. Atât noi cât și angajații am așteptat cu nerăbdare acest contract, este benefic existența acestuia, iar angajații noștri merită aceste drepturi. Am studiat acest contract colectiv de muncă, urmează să o facem la modul amănunțit, și cred că tot ce ține de acesta reprezintă un pas înainte”, a declarat dr. Konrad Judith.

Nevoia contractelor colective și pentru alte sectoare

Printre cei prezenți la dezbatere s-a numărat și Orlando Călin Cociș, președintele CNSLR Frăția Mureș, care a subliniat că doar două sectoare, Sănătatea și Învățământul, se bucură de un contract colectiv de muncă. „Toate sectoarele de activitate din economia națională au nevoie de un contract colectiv de muncă, din prisma loialității pe piața muncii și nu numai. De la apariția Legii 62 din 2011, o lege restrictivă în ce privește dialogul social, între sindicate și patronat, există doar două contracte colective de muncă la nivel de sector de activitate, în domeniul educației, și un contract colectiv de muncă în domeniul sănătății. Sunt anumite restricții privind încheierea acestor contracte colective de muncă. În primul rând pragul de reprezentativitate la nivel de unitate, câmpul de aplicabilitate a contractelor colective la nivel de sector care este foarte restrictiv. Trebuie ca una din părți, fie angajatorul, fie sindicatele, să facă dovada faptului că reprezintă mai mult de jumătate plus unu din numărul de salariații ai sectorului respective. Sunt niște restricții impuse în lege care sunt de natură să îngreuneze procesul de negociere colectivă, atât la unitate cât și la nivel de sector. Și în alte domenii s-ar impune contracte colective de muncă. Sunt importante și cele din economia reală, industria constructoare de mașini, domeniul comerțului, serviciilor, practic toate sectoarele economiei naționale ar avea nevoie de un asemenea contract colectiv de muncă la nivel de sector”, a precizat Orlando Cociș.