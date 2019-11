Echipamentele performante pentru dotarea USTACC, prin Banca Mondială, au ajuns la Târgu-Mureş!

Share



Unitatea de Supraveghere şi Tratament Avansat al pacienţilor Cardiaci Critici (USTACC) din cadrul Secţiei Clinice Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş a primit o parte din echipamentele medicale performante, achiziţionate de Ministerul Sănătăţii prin Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale.

Cea mai mică rată de mortalitate din România

Potrivit Biroului de presă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, la sfârşitul săptămânii trecute, în dotarea USTACC au intrat următoarele echipamente: un ecograf mobil portabil pentru adulţi pentru anestezie şi terapie intensivă, 10 paturi standard de terapie intensivă, 3 module de infuzie ATI, 8 module de infuzie intermediar ATI și 6 seringi automate.

Până la sfârşitul anului 2019, în cadrul USTACC vor mai fi livrate şi instalate următoarele echipamente medicale: monitor standard de semne vitale cu multiparamentri – 7 bucăți, monitor avansat de semne vitale cu multiparamentri – 3 bucăți și ventilator mecanic standard – 3 bucăți.

“La întâlnirea pe care am avut-o recent la Ministerul Sănătăţii, cu reprezentanţii Băncii Mondiale, am aflat oficial că Unitatea de Supraveghere şi Tratament Avansat al pacienţilor Cardiaci Critici din cadrul Secţiei Clinice Cardiologie are cea mai mică rată de mortalitate din ţară, 2,2%, media de ţară fiind 7,34%. Aşa cum am spus şi cu alte ocazii, în cadrul USTACC facem performanţă, iar acest lucru se vede în rezultatele pe care le avem, atât în plan naţional, cât şi internaţional”, a declarat prof. dr. Theodora Benedek, șeful Secţiei Clinice Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județeand e Urgență Târgu-Mureș.

Echipamentele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii, prin Banca Mondială, sunt destinate îmbunătăţirii capacităţii de lucru şi a calităţii serviciilor de sănătate în unităţile de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici, contribuind la reducerea ratei mortalităţii în USTACC – maxim 5,83% în România, până la sfârşitul anului 2020.

