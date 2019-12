Claudiu Mare: ”Nu doar cantitatea viorilor e cea care ne promovează, ci și calitatea lor”

Share



Preşedintele Asociaţiei Artiştilor Lutieri din România, Claudiu Mare, susţine că în ultimii ani se resimte o tendinţă de creştere a importanţei instrumentelor muzicale fabricate în ţară, mai ales la Reghin, fapt confirmat recent de Oficiul European de Statistică (Eurostat), potrivit căruia România este cel mai mare exportator de viori al Uniunii Europene în restul lumii, şi că nu doar cantitatea viorilor e cea care promovează aceste produse, ci şi calitatea lor.

”Noi ştiam ceea ce a confirmat Eurostat, iar confirmarea unor institute de statistică internaţionale este îmbucurătoare, deoarece România nu are o tradiţie îndelungată, aşa cum au alte ţări precum Italia, Franţa, Germania. Este meritul celor care, în urmă cu aproape 70 de ani, au pus bazele secţiei de viori a fabricii Hora din Reghin, care a avut o contribuţie majoră în a susţine şi a dezvolta producţia de viori. Din fabrica mare s-au desprins aproape toţi cei care astăzi au ateliere private, care îşi aduc aportul lor, cu instrumente de atelier şi cu instrumente de maestru. Acestea toate, împreună, formează ceea ce numim imaginea României în ceea ce priveşte lutieria internaţională (…) În ultimii ani, se simte şi în ţară o tendinţă de creştere, de aceea ne străduim prin acţiunile pe care le facem prin Asociaţia Lutierilor să punem într-o lumină favorabilă aceste instrumente produse în România şi în special la Reghin. La Festivalul Internaţional ‘George Enescu’, acolo unde am avut o expoziţie, mulţi nici nu ştiau că aceste instrumente sunt produse în România, iar cei care totuşi ştiau despre instrumentele din România nu cunoşteau faptul că încă se mai fac instrumente la Reghin”, a declarat Claudiu Mare.

Potrivit acestuia, prin acţiunile şi proiectele Asociaţiei Artiştilor Lutieri din România se doreşte aducerea acestor produse în faţa instrumentiştilor, dar şi a tinerilor, atât pentru promovarea instrumentelor muzicale, cât şi a ţării.

”Participarea la Festivalul George Enescu a fost unul dintre proiectele mari pe care ni le-am propus, a ieşit suprinzător de bine, atât din partea noastră, cât şi a organizatorilor şi a publicului. Imediat după expoziţie, am participat la o expoziţie inedită la Cremona, pentru că noi trebuie să ne promovăm ţara şi instrumentele în străinătate. Şi ţările din Occident ştiau că România este unul dintre cei mai mari producători, dar cred că nu este în interesul lor să recunoască lucrul acesta. Aici trebuie să lucrăm noi. Calitativ s-au dezvoltat foarte mult atelierele şi lutierii din România, datele acestea se văd prin prisma rezultatelor la concursurile la care participăm. Nu doar cantitatea e cea care ne promovează, ci şi calitatea. Era un studiu pe care îl făceau profesorii din SUA la un concurs desfăşurat la Mittenwald în Germania. Au spus că între ţările care au o prezenţă mare, pe lângă Italia, Germania, Coreea de Sud, Japonia şi China este şi România prezentă cu rezultatele foarte bune, în primele părţi ale clasamentelor”, a afirmat preşedintele Asociaţiei Artiştilor Lutieri din România.

El a susţinut că cea mai mare parte a producţiei de viori a României, dar şi a altor instrumente muzicale din lemn, merge la export, în lipsa unor proiecte interne care să încurajez copiii să îmbrăţişeze muzica.

”Foarte mult din producţie merge la export. În ţările occidentale, cum e Germania, erau şcoli care impuneau studierea unui instrument şi atunci foarte mulţi au mers pe instrumentele cu coarde. Probabil, dacă astfel de proiecte s-ar implementa şi la noi, în ţară, cu siguranţă ar fi şi aici o variantă de a vinde”, a arătat Claudiu Mare.

Preşedintele Asociaţiei Artiştilor Lutieri din România a precizat că cea mai însemnată pondere la exportul de viori au avut-o fabricile Hora şi Gliga din Reghin, plus numeroşii întreprinzători privaţi din zonă, care deţin ateliere în care lucrează între 5 şi 10 lutieri, cărora li se alătură numeroasele atelierele de maestru.

