Topul Firmelor Mureșene. Mokri Com, producător de vafe și cornete pentru înghețată

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a celor mai competitive societăți din județul Mureș, incluse în cea de-a 26-a ediție a Catalogului Topul Firmelor Mureșene, publicație editată și prezentată în anul 2019 de Camera de Comerț și Industria a Județului Mureș, cu ocazia tradiționalului eveniment de business intitulat ”Gala Topul Firmelor Mureșene”.

La categoria ”Microintreprinderi”, secțiunea ”1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie” locul 1 a fost atribuit societății Mokri Com SRL Albești.

Afaceri de 4,3 milioane de lei în 2018

Potrivit portalului www.listafirme.ro, societatea s-a înființat în luna martie 1996, are ca obiect de activitate ”fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie” și este deținută de patru asociați: Dănuț Mihai Terpe, Claudiu Puiu Terpe, Ovidiu Ioan Terpe și Delia Veronica Iorga.

Firma a avut o cifră de afaceri de 4,2 milioane lei în 2017 și de 4,3 milioane lei în 2018, profit net de 590.003 lei în 2017 și de 1,7 milioane lei în 2018 și un număr mediu de 24 de angajați în 2017, și 0 în 2018.

Investiții în dezvoltare și retehnologizare

Conform paginii web a societății, www.mokri.ro, Mokri Com SRL reprezintă ”una dintre cele mai mari companii producătoare de vafe și cornete roluite dulci pentru înghețată din România”, iar succesul Mokri Com ”se datorează unei echipe profesioniste și unor standarde de calitate pe care le impune și le aplică continuu.”

”Mokri Com a fost înființată în anul 1996, începând de atunci prin implicare totală și având ca prioritate calitatea producției, a avut o evoluție constantă. Datorită investițiilor anuale în dezvoltare și retehnologizare, cât și datorită perseverenței, Mokri Com și-a confirmat valoarea și rezistența în timp”, se precizează pe site-ul societății care are ca motto ”Noi susține înghețata!”.

În ceea ce privește portofoliul de produse, aceasta cuprinde cornete standard și cornete maxi, patru tipuri de vafe și 11 genuri de manșoane pentru cornete de înghețată.

Alex TOTH