RESPECT! O creatoare de modă din Mureș produce măști de protecție pe care le donează spitalelor!

Cunoscuta creatoare de modă Luminița Balazs, al cărui renume a trecut de granițele României, a decis trecerea de la producția de haine la producția de măști de protecție. Hotărârea proprietarei Galeriei de Stil Luminița Balazs din Târgu-Mureș vine în contextul pandemiei de Covid-19 care are ca efect o lipsă acută a măștilor de protecție atât pentru persoane fizice, cât și la nivelul spitalelor și a altor instituții. Contactată de cotidianul Zi de Zi, Luminița Balazs a explicat că o parte a producției de măști de protecție este donată spitalelor și altor instituții, iar un segment al producției este destinat persoanelor fizice.

Reporter: De unde v-a venit ideea de a trece de la design vestimentar la confecționare de măști?

Luminița Balazs: Ideea de a schimba obiectul de activitate temporar mi-a venit zilele trecute, când am stat la rând la un magazin să cumpăr câteva produse alimentare. Eu am păstrat acea distanță recomandată față de persoana din fața mea, dar în spatele meu oamenii stăteau înghesuiți, unul lângă celălalt. Atunci m-am gândit cât de importantă este această mască de protecție, pe care eu nu o dețineam pentru că nu am găsit-o la vânzare în farmacii. Venind la atelier, am luat decizia să confecționez măști pentru mine și pentru familiile angajaților. Totodată, mi-am spus că dacă tot am început această mini-producție să și ajutăm. Am făcut o postare pe Facebook, moment în care au început să mă sune reprezentanți ai unor spitale din mai multe județe, care mi-au spus că nu au măști în spital deși au mare nevoie de ele. În momentul acesta lucrăm pentru spitale și anumite instituții, pentru cei care au nevoie. Aceste măști sunt donate către spitale și instituții, dar pentru a putea asigura salariile angajaților am decis să percepem un preț decent de la persoanele fizice care doresc să își achiziționeze măști.

Rep.: Ce fel de măști produceți?

L.B.: Confecționăm măști din material textil, din bumbac 100%. Am înțeles din discuțiile cu reprezentanți ai spitalelor că acest tip de măști sunt cele mai bune pentru că se pot steriliza, dezinfecta și refolosi. Același lucru îl comunic și oamenilor, inclusiv modalitatea de spălare și de dezinfectare o comunic tuturor clienților. De asemenea, mai confecționăm măști din tifon, pe care le producem după ce m-am documentat bine în legătură cu eficiența lor.

Rep.: Ce producție zilnică aveți?

L.B.: În momentul acesta, toate angajatele mele sunt păstrate, nu am suspendat niciun contract de muncă, Doamne ajută să reușesc să fac lucrul acesta în continuare. Toți angajații sunt la lucru, iar vis a vis de numărul de măști confecționate aș putea răspunde la această întrebare doar spre sfârșitul zilei pentru că încă am lucrat la tipar, să fie totul în regulă, am cerut și sfatul celor din spitale, și abia în această dimineață (joi dimineața – n.r.) am definitivat modelul cu absolut tot ce trebuie pentru a fi în regulă și pentru a proteja utilizatorii.

Rep.: Cu ce greutăți vă confruntați în activitatea de confecționare și donare a măștilor?

L.B.: Paradoxal, nu munca la atelier mă epuizează, ci demersurile pe care le fac aproape permanent pentru a achiziționa materie primă. Asta e cea mai mare problemă, procurarea de materie primă. Am pățit, nu o singură dată, ca la o anumită oră să mi se comunice un preț, iar de exemplu după două ore prețul să fie deja mai mare. Nejustificat, mai ales în conjunctura în care ne aflăm, în situația în care noi donăm măștile spitalelor, nu le producem pentru profit.

Rep.: Ce trebuie să facă mureșenii care doresc să achiziționeze măști de la dumneavoastră?

L.B.: Pentru cei care doresc să achiziționeze măști de la mine am rugămintea să îmi scrie mesaj privat pe profilul meu personal de Facebook, pentru a avea un control mai bun asupra solicitărilor pentru că solicitările sunt foarte multe.

Rep.: Aveți vreun mesaj pentru mureșeni?

L.B.: Aș vrea să sfătuiesc oamenii să stea în casă, în principal cei care nu au nimic important de făcut în aceste zile, pentru că zilnic venind la muncă văd oameni care se plimbă liniștiți pe stradă și care încă nu cred în pericolul care ne paște, pericol care la noi încă nu a ajuns cu adevărat.

A consemnat Alex TOTH