VIDEO: ”Maratonul vaccinării” susținut de Prințul Dimitrie Sturdza

Share



Prințul Dimitrie Sturdza a vizitat vineri, 14 mai, locația din incinta Facultății de Farmacie a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș care găzduiește, până luni dimineața la ora 8.00, ”Maratonul vaccinării”.

”Aș vrea să îl felicit pe domnul rector și pe doamna prefect care au organizat acest maraton aici. Știu că multă lume nu vrea să se vaccineze, eu am fost vaccinat, nu mi s-a întâmplat absolut nimic, mă simt foarte, foarte bine și cred că prin vaccinurile acestea avem o șansă în plus să mai trăim. Avem o șansă în plus să nu dăm boala asta mai departe”, a declarat Prințul Dimitrie Sturdza.

”Cred că avem o șansă în plus dacă ne vaccinăm”, a mai spus Prințul Dimitrie Sturdza, care a fost întâmpinat de rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, senatorul Leonard Azamfirei, și de Mara Togănel, prefectul județului Mureș.

Alex TOTH