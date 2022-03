Vicepreședintele Comisiei de Sănătate, trei întrebări către conducerea Spitalului de Urgență Târgu Mureș

Share



Deputatul social-democrat Corneliu Florin Buicu, care deține și funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din cadrul Camerei Deputaților, a publicat joi, 31 martie, pe pagina sa de Facebook, un text în care se întreabă de ce de pe pagina web a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș lipsesc CV-ul managerului instituției, Proiectul de management al managerului instituției, respectiv Raportul de activitate aferent anului 2021.

Redăm, integral, în rândurile de mai jos, textul asumat de către deputatul mureșean Corneliu Florin Buicu.

”Se împlinește 1 an de când USR prin dl Vlad Voiculescu a numit conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgenta (SCJU) din TgMures.

Am fost sesizat legat de faptul ca nu voi gasi la o cautare pe Google nici un CV al managerului SCJU. Am căutat, și, într-adevăr, nu am găsit.

Dacă gasiti Dvs poate îmi trimiteti și mie.

Teoretic, CV ar fi fost obligatoriu de identificat pe site-ul spitalului, alături de Proiectul de management care trebuia publicat, dar, lipsește. Oare lipsa sa fie determinata de neîndeplinirea criteriilor pentru a fi manager?

Puteți verifica pe www.spitalmures.ro.

De asemenea, tot pe site-ul spitalului trebuia sa găsesc, așa cum ar trebui sa găsească oricine, Raportul de activitate pentru anul 2021. Nu va chinuiți, nu o sa îl gasiti, numai dacă, după aceasta postare, va fi urcat.

In ultimul an ma așteptam sa văd cum proiecte începute și lăsate la cheie de fosta conducere sunt finalizate. Și aici ma refer la Spitalizarea de zi, la Vestiarele pentru personalul medical.”

Redacția cotidianului Zi de Zi va publica, în cazul în care aceasta va exista, reacția conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș.

Alex TOTH