”Îngerul meu, Gabriel” se lansează azi la Reghin

Share



Jurnalista Dorina Matiș își va lansa prima sa carte, ”Îngerul meu, Gabriel – Ghid de vindecare a suferințelor determinate de despărțiri” și la Reghin. Lansarea va avea loc astăzi, ora 17 la Biblioteca Municipală ”Petru Maior”. Evenimentul este organizat de Asociația pentru terapii complementare ”Îngerul meu Gabriel” cu sprijinul Primăriei Municipiului Reghin și al Bibliotecii Municipale ”Petru Maior”.

„Cartea „Îngerul meu, Gabriel” este un ghid de vindecare a suferinţelor determinate de despărţiri şi are la bază experienţa mea de hipnoterapeut, începând cu anul 2017, când am obţinut certificarea în Hipnoză şi Hipnoterapie din partea Asociaţiei Europene pentru Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subconştientului. Pe lângă cariera mea jurnalistică – la care nu am renunţat nicio clipă din anul 1993 şi pot să spun că m-am menţinut la un nivel performant în domeniu – am decis să îmi dezvolt şi latura spirituală, simţind că parcă lipseşte ceva din viaţa mea. În carte descriu mai pe larg care a fost motivul şi cum am ajuns să îmi dezvolt şi aspectul spiritual. Pe măsură ce înaintam, simţeam că am nevoie de mai multe răspunsuri, drept urmare am studiat mult în aceşti ani, în paralel cu practica, şi am urmat o serie de cursuri. Pe lângă Hipnoterapie, care m-a ajutat enorm să îmi dezvolt nişte abilităţi naturale extraordinare şi să îmi explic unele trăiri, am urmat toate etapele necesare şi am devenit Maestru Reiki Usui, sunt Maestru în Vindecarea cu Îngeri şi practicant Karuna Reiki gradul I şi II, deocamdată”, a precizat Dorina Matiș, autoarea cărții.

Alin ZAHARIE