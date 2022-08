This picture taken on July 29, 2022 shows Greece's then intelligence chief Panagiotis Kontoleon in Athens. Greece's intelligence chief Panagiotis Kontoleon has resigned amid a scandal over alleged spying of an opposition politician, the government said on August 5, 2022.,Image: 712185620, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no

Demisie la vârful serviciilor secrete grecești

Directorul serviciilor de informaţii din Grecia, Panagiotis Kontoleon, a demisionat vineri în contextul unui scandal de spionaj în care sunt implicaţi un politician şi un jurnalist. Se pare că aceştia au fost supravegheaţi cu ajutorul programului informatic ilegal Predator.



Cancelaria premierului de la Atena a comunicat că „directorul serviciilor naţionale de informaţii, Panagiotis Kontoleon, şi-a prezentat demisia (…) care a fost acceptată de prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis”.



Demisia survine la o săptămână după ce s-a aflat despre tentativa de a-l spiona pe liderul partidului socialist grec de opoziţie PASOK, europarlamentarul Nikos Androulakis. Acesta a făcut o plângere penală privind faptele respective.



Demisia survine la o săptămână după ce s-a aflat despre tentativa de a-l spiona pe liderul partidului socialist grec de opoziţie PASOK, europarlamentarul Nikos Androulakis. Acesta a făcut o plângere penală privind faptele respective.

Kontoleon a recunoscut deja în faţa unei comisii parlamentare că serviciile din subordinea sa au spionat un jurnalist, au afirmat miercuri două surse ale agenţiei Reuters, prezente la audierea care a avut loc săptămâna trecută. AFP (www.agerpres.ro)