FOTO: Szidonia Ivácson, despre tainele hairstyling-ului

Actrița Joan Crowford a spus că cel mai important lucru pe care-l poate avea o femeie pe langă talent, este hairstylist-ul ei… Că vrem schimbări colosale sau doar o împrospătare, important este să alegem ce e mai bun din diversitatea pe care ne-o expune piața. Dar înainte de toate, trebuie să știm câteva lucruri importante despre părul nostru, despre cum îl îngrijim și îl protejăm. În cele ce urmează, Szidonia Ivácson, o tânără ce a început să practice„arta jocului cu părul”, după ce a dobândit diverse cunoștințe și a obținut diplome de perfecționare, a împărtășit cotidianului Zi de Zi, una alta despre ceea ce ar trebui să știe doamnele și domnișoarele perioadei în care trăim.

Reporter: Te rog să te prezinți și să ne povestești cum ai început să coafezi.

Szidonia Ivácson: Mă cheamă Szidonia Ivácson, am 24 de ani și sincer nici nu știu cum a pornit tot. Deci știu că prima dată eu nu am vrut să fac treaba asta, apoi prietena mea cea mai bună, care e cosmeticiană, mi-a zis să încerc să fac ceva pe partea aceasta, pentru că am talent. Până la urmă, m-am înscris la un curs și mi-am dat seama că-mi place, așa că am continuat. Luna viitoare fac doi ani de când practic asta.

Rep.: Care e cea mai mare provocare a ta în meseria aceasta?

S.I.: Coafurile de eveniment. Nu neaparat că nu îmi place să le fac, dar oamenii sunt prea conservatori. Se întâmplă să îmi ceară părerea „Ce crezi? Ce ar trebui să fac pentru fața mea?” și dau ca și opțiune, de exemplu, un coc lejer, simplu, slick look, iar apoi vine cu preferința personală „Vreau ceva tapat, cu împletituri”…

Rep.: Care sunt cele mai importante produse pentru curățarea și întreținerea părului, pe care trebuie să le avem acasă?

S.I.: Păi prima dată, un șampon pentru tipul de păr al fiecăruia, o mască sau un balsam, dar eu aș recomanda mai mult masca, pentru că aceasta și hrănește părul, balsamul mai mult te ajută la descâlcirea lui. Masca acționează în interiorul firului de păr. Protecția termică e importantă și un ulei. La părul blond aș mai recomanda și un șampon nuanțator și un tratament, de exemplu.

Rep.: De câte ori recomanzi vizita la coafor?

S.I.: Depinde de ce este nevoie. Pentru tuns, eu recomand la fiecare 3-4 luni, pentru că după mai mult timp, părul se deteriorează, apoi se usucă și se rupe.

Rep.: De câte ori e recomandat spălatul părului?

S.I.: Depinde bineînțeles de tipul părului și de alți factori, dar pentru un păr normal e recomandat maxim de două ori pe săptămână. Dacă de exemplu practici un sport și ți se îngrașă părul, atunci nu reziști mai mult de două zile fără să-l speli, pentru că arată inestetic. Dar, pentru scalp nu e deloc bine să-l spălăm zilnic, pentru că părul se usucă și dacă se usucă, scalpul produce mai mult sebum pentru a-l hidrata și tot acolo se ajunge.

Rep.: Care au fost cerințele clientelor pentru vara aceasta?

S.I.: Ballayage! Deci am făcut ballayage peste ballayage! Acesta e o procedură, care prima dată începe cu o diagnoza, să vedem dacă părul clientei ne permite să facem ballayage-ul, dacă e subțire sau deteriorat, dacă a fost decolorat și când a fost decolorat ultima dată. Mai repede de trei luni de la decolorare nu se poate face procedura, deoarece părul are nevoie să se regenereze. E important de asemenea ce fel de produse sunt folosite pentru păr. Apoi, dacă e totul ok, începem procedura prin decolorarea părului, după care lăsăm să acționeze timp de 50 de minute, spălăm, nuanțăm, iarăși spălăm, apoi uscăm și-l tundem.

Rep.: Ce fel de coafuri de eveniment s-au cerut cel mai mult?

S.I.: Valuri, foarte multe valuri. Waves hairstyle, adică niște bucle mai lejere. Au fost weekend-uri, în care aveam câte o zi full, cu 7-8 cliente pe zi și minim 5 voiau valuri.

Rep.: Și dacă tot a venit toamna, care crezi că vor fi tendințele acestui sezon?

S.I.: La culori cred că blondul, roșcatul, culorile cât mai naturale, maro-castaniu. În mare parte, anul acesta s-a purtat să fii cât mai naturală. Nu prea au mers culorile astea pastelate sau foarte vibrante. Anul acesta au mers mult tunsorile în scări, stil anii 90 și cu breton din era curtain bangs și tunsorile foarte scurte, tipic băiețesc.

Rep.: Ce părere ai despre tunsul sau vopsitul acasă?

S.I.: Nu am o părere bună, normal. Dacă nu te pricepi, nu faci! Se poate observa foarte repede dacă cineva s-a vopsit acasă, după cum și-a aplicat vopseaua. Pentru că e foarte greu, să-ți pui singur vopseaua în spate, mai ales fără o tehnică. Și atunci, când vine la salon după ce s-a vopsit acasă, și îi aplic decolorantul, în spate acesta funcționează normal, iar în fața se decolorează foarte greu. Se poate totodată să se rupă părul, să se ardă.

Rep.: Ce părere ai despre lumea hairstyling-ului?

I.S.: Trebuie răbdare. Acum câțiva ani erau foarte puțini în domeniu. Acum, în zilele astea, toată lumea se face hairstylist sau makeup artist. Tocmai de asta e destul de greu să-ți faci cliente. Trebuie să fii diferit, să aduci ceva nou, pentru ca lumea să vină la tine.

A consemnat Ioana MĂRGINEAN