Delgaz Grid, susținere pentru învățământul dual

Delgaz Grid, compania de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale parte a grupului E.ON, continuă și în acest an parteneriatele cu instituții de învățământ tehnic pentru formarea viitorilor electricieni și instalatori/sudori.

Noul an școlar va aduce în stagii de practică în cadrul companiei peste 100 de elevi care studiază în sistem de învățământ dual în 9 instituții cu profil tehnic.

Astfel, 79 de elevi se pregătesc pentru meseria de instalator/sudor (23 în Alba Iulia, 10 în Zalău, 10 în Mediaș, 14 în Bacău, 12 la Cluj-Napoca, 10 la Hunedoara) și 35 de elevi pentru meseria de electrician (14 în Iași, 12 în Piatra Neamț, 9 în Bacău).

Pe lângă instruirea teoretică și practică derulată cu specialiști, Delgaz Grid asigură și echipamentele individuale de protecție, precum și baza tehnică și materială necesară procesului de învățare. De asemenea, compania asigură elevilor și burse pe durata studiilor. După obținerea calificării de electrician sau instalator/sudor, tinerii au posibilitatea de a se angaja în cadrul companiei.

„Toate aceste parteneriate reprezintă pentru noi o bază de selecție pentru întinerirea forței de muncă din companie prin intermediul Programului START. Început în anul 2016, acest program a adus în cadrul companiei noastre peste 330 de tineri ingineri, instalatori și electricieni. Le doresc mult succes tuturor elevilor în noul an școlar și îmi exprim speranța ca în viitorul nu prea îndepărtat să devenim colegi”, declară Cristian Secoșan, director general al Delgaz Grid.

Numărul de angajați ai Delgaz Grid cu vârsta sub 30 de ani a crescut an de an, ajungând în prezent la circa 20% din forța de muncă.

(Redacția)