FOTOREPORTAJ: Experiențe unice, la Zilele Clientului Materom

Peste 3.000 de invitați au participat, în perioada 31 martie – 1 aprilie, la cea de-a șaptea ediție a Zilelor Clientului Materom, eveniment organizat de Materom SRL Cristești, companie care în 2023 sărbătorește 25 de ani de activitate pe piața auto din România și care se află în topul celor mai importante trei firme distribuitoare de piese auto cu capital integral românesc.

Timp de două zile, oaspeții Materom au avut ocazia să viziteze peste 40 de standuri amenajate în noul Centru Logistic al companiei construit în localitatea Cristești pe o suprafață de 11.600 de metri pătrați, unde cei mai importanți producători din industria automotive și-au etalat principalele produse. Zilele Clientului Materom au însemnat, de asemenea, interacțiune directă cu specialiști de top, conectare la noutățile și trendurile industriei automotive, participare la traininguri și workshopuri tehnice, dar și socializare, concursuri, tombole și nu în ultimul rând divertisment și voie bună.

Detalii suplimentare despre Zilele Clientului Materom 2023 ne-au fost furnizate de către Natalia Zsoldos, manager de marketing în cadrul Materom și manager de proiect al evenimentului.

Reporter: Ce înseamnă Zilele Clientului Materom, ediția 2023?

Natalia Zsoldos: Evenimentul Zilele Clientului Materom este la cea de-a șaptea ediție, ultimul eveniment de acest gen fiind organizat în anul 2019. Am avut o pauză de patru ani din cauza restricțiilor din perioada pandemiei și suntem foarte bucuroși că am putut să reluăm evenimentele și contactul fizic cu partenerii noștri. Evenimentul Zilele Clientului Materom este o expoziție de piese și accesorii auto și autovehicule. Avem prezente cele mai importante nume din zona automotive la nivel național și chiar la nivel mondial aș putea să spun, nume precum Mann-Filter, Castrol, Bosch, Continental și așa mai departe, care sunt alături de noi la acest eveniment și suntem foarte bucuroși pentru că ei sunt partenerii noștri și au venit cu standuri expoziționale unde participanții pot să ia contact cu produsele lor, cu tehnicienii lor, pot să afle rspunsuri la întrebări. Participanții sunt în special oameni tehnici din zona auto, de la serviceuri auto din toată țara și de la magazine de specialitate. Avem aproximativ 3.000 de persoane înscrise pe care le așteptăm pe perioada celor două zile de eveniment, 31 martie – 1 aprilie.

Rep.: În ce constă programul zilei de sâmbătă, 1 aprilie?

N.Z.: Îi așteptăm pe participanți de la ora 9.00, cu expoziția, și avem foarte multe activități care sunt în desfășurare pe parcursul întregii zile: cursuri, traininguri, prezentări tehnice la cele două scene. Îl avem invitat special pe Iancu Guda, care va susține prezentări de business pentru participanți, dar și activități strict pentru doamne cum ar fi un salon de frumusețe, precum și Kids Corner pentru cei mici. Dacă azi (vineri, 31 martie – n.a.) am avut concert Vizi Imre, în 1 aprilie va fi un show de enduro în fața intrării principale, precum și o expoziție Classic Car. Sunt multe activități interesante, sperăm noi atractive pentru invitații noștri.

Rep.: Cine sunt participanții la cursuri și traininguri?

N.Z.: Cursurile sunt disponibile pentru toți participanții care ne calcă pragul evenimentului, nu doar pentru stafful nostru, și sunt susținute de specialiști de la producători și de alți traineri invitați pe care noi i-am invitat special pentru Zilele Clientului Materom.

Rep.: La Zilele Clientului Materom se sărbătoresc și 25 de ani de la înființarea firmei…

N.Z.: Așa este, ediția din acest an este una cu adevărat specială deoarece este și un an aniversar pentru Materom, 25 de ani de activitate pe piața auto din România.

Rep.: Aveți vreun mesaj pentru clienții, partenerii și colegii de la Materom?

N.Z.: Suntem foarte bucuroși și mândri că am adus la Târgu Mureș, acasă la noi așa cum ne place să spunem, așa nume mari din zona auto, branduri și firme specializate din toată România, Suntem foarte bucuroși că ei ne-au călcat pragul și ne-au onorat invitația. Le mulțumesc și ne dorim să avem cât mai multe evenimente împreună.

Rep.: Ediția anterioară, cea din 2019, a avut loc în incinta unui hotel din Târgu Mureș. Acum, Zilele Clientului Materom are loc într-o locație proprie de nota 10…

N.Z.: Da, suntem într-o locație nouă la această ediție, ceea ce ne bucură foarte mult, că avem un spațiu foarte frumos, nou construit, este o hală care a fost finalizată recent, este mult mai spațioasă, mult mai modernă și oferă un plus maxim evenimentului nostru. Spațiul este pus la dispoziție de către partenerul nostu Global Vision și Global World aici în spațiul de la Mureș City Logistics.

Rep.: Un gând de final?

N.Z.: Suntem mândri că o companie din județul Mureș poate să pună pe harta evenimentelor un asemenea show la care participă nume mari din industria auto.

Credința, temelia celor 25 de ani ai Materom

Compania Materom a fost înființată în urmă cu 25 de ani de către soții Rodica și Ioan Matei Baciu, care au avut credința și viziunea necesară pentru a transforma un business mic, de familie, într-o afacere recunoscută și respectată atât pe plan național, cât și internațional.

”Zilele Clientului Materom sunt organizate în acest an și cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de existență a companiei Materom. Materom a plecat de la un nivel foarte modest, acum 25 de ani, însă am pornit la drum cu credința că se poate și că vom reuși. Materom a înregistrat o evoluție extraordinară datorită mai multor factori, cum ar fi credința că se poate, dar și formarea unei echipe care a crezut în visul acesta, că vom reuși. Am pus foarte mult accent pe performanțe profesionale din partea fiecărui angajat și cel mai important este că am intrat în colaborare cu industria componentelor auto și mă refer la cele mai mari branduri de la nivel mondial, care ne-au dat un avânt foarte mare. Nu în ultimul rând, am reușit în relația cu clienții să îi convingem că Materom are ceva de oferit atât pe partea de produse, cât și de servicii, iar clienții sunt extrem de mulțumiți de ceea ce le oferim. Am încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 263 de milioane de euro la nivelul Grupului Materom, care este alcătuit din șapte firme”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Ioan Matei Baciu.

Alex TOTH