Proiectul privind depistarea precoce a cancerului de col uterin promovat la Brașov

Echipa proiectului „Program de prevenție, depistare precoce și tratament precoce al cancerului de col uterin, Regiunea Centru”, derulat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, a organizat în Braşov vineri, 7 aprilie, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii – “Sănătate pentru toţi”, conferinţa de promovare a proiectului privind depistarea precoce a cancerului de col uterin.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, dr. Vass Levente, secretar de stat, şi reprezentanţi ai autorităţilor locale din judeţul Braşov, respectiv Izabella-Agnes Ambrus, subprefect al judeţului Braşov, jr. Ancuţa Daisa, preşedinte-director general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Braşov, dr. Claudia Bularca, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Braşov, ai Asociaţiei Medicilor de Familie, medici obstetrică-ginecologie şi medici anatomie patologică din cadrul spitalelor din judeţ, reprezentanţi ai centrelor medicale private, reprezentanţi ai primăriilor, echipa de management a proiectului şi precum şi managerul proiectului Dr. Cosmina Uzun.

”În cadrul evenimentului, care s-a bucurat de un număr mare de participanţi, au fost abordate teme cum ar fi : ”Rolul şi importanţa implementării programelor organizate de screening de cancer de col uterin în Regiunea Centru”, ”Prezentarea platformei InfoScreen”, ”Definirea populaţiei feminine (grup ţintă) beneficiară a serviciilor medicale de screening în judeţul Braşov”, ”Traseul medical al beneficiarei programului de screening al cancerului de col uterin în cadrul proiectului”, ”Prezentarea laboratorului regional pentru testarea HPV”, ”Opţiuni simplificate în materie de costuri pentru servicii medicale de screening” și ”Importanţa campaniilor de presă în transmiterea informaţiilor către publicul ţintă.”

“Prezenţa echipei de management în judeţul Braşov este un bun prilej pentru a sărbători Ziua Mondială a Sănătăţii sub egida ”Sănătate pentru toţi”, alături reprezentanţi şi decidenţi ai autorităţilor publice locale. Obiectivul OMS de a oferi servicii medicale tuturor persoanelor din grupurile vulnerabile de către profesioniştii înalt calificaţi din domeniul sănătăţii şi elaborarea de politici de sănătate, coincide cu obiectivul general al proiectului, şi anume oferirea de servicii medicale de screening tuturor femeilor din regiunea Centru, asigurate sau nu. Am constatat cu plăcere susţinerea deosebită şi interesul acordat screeningului cancerului de col uterin din partea autorităţilor locale din judeţul Braşov şi consider această zi un început al parteneriatelor pentru a oferi Sănătate pentru toţi”, a declarat șef lucrări dr. Cosmina Uzun.

În Braşov, accesul femeilor la servicii medicale de screening, respectiv testare gratuită Babeş Papanicolaou şi HPV, se realizează în cadrul centrului de recoltare organizat la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Braşov – Cabinetul de Planning Familial (Policlinica Tractorul, strada Olteţ nr. 2, parter, luni – miercuri, între orele 8.00 – 13.00, marți – joi – vineri, între orele 14.00 – 17.00, iar informații pot fi obținute la numărul de telefon 0724-248.970.

Sâmbătă, 8 aprilie, în intervalul 12.00 – 20.00, caravana de screening va fi prezentă în parcarea Coresi Shopping Resort Braşov, eveniment la care sunt invitate femeile din Braşov din grupa de vârstă 24-64 de ani. Femeile care se prezintă la caravană pentru testare sunt rugate să aibă la ele cartea de identitate.

Toate activităţile se desfăşoară în cadrul proiectului „Program de prevenție, depistare precoce și tratament precoce al cancerului de col uterin, Regiunea Centru” derulat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

