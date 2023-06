”Mureșul Imobiliar 2023”: Centrul de Sticlă, investiții majore și realizări spectaculoase

Distribuie

Cea de-a treia ediție a Conferinței ”Mureșul Imobiliar”, eveniment organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economică Transilvania Business, a avut loc joi, 25 mai, în incinta Restaurantului ”Cocoșul de Aur” din Târgu Mureș.

Reprezentanți ai autorităților publice locale din municipiul Târgu Mureș și din comuna Sângeorgiu de Mureș, dezvoltatori imobiliari, arhitecți și alți profesioniști din domenii conexe construcțiilor au dezbătut, timp de aproape trei ore, într-un mod interactiv, atât proiecte de dezvoltare imobiliară și urbanistică, cât și aspecte legate de reglementări legislative, inovații și confort în domeniul imobiliar, infrastructură și chiar strategii și perspective de viitor.

Conferința ”Mureșul Imobiliar 2023”, transmisă live pe pagina de Facebook a cotidianului Zi de Zi și a revistei economice Transilvania Business, a fost organizată cu sprijinul următorilor parteneri: Fomco Imobiliare, Caparol, Daw Bența, Multinvest Group, Profelis, Bastion Luxury Residence, Villa Vinea, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Arossa Center, Aliat, Maurer Residence Târgu Mureș, Grupul de Firme Astor-Valpet, Mammoth Stage, True Imobiliare, Home Adimag, Centrul de Sticlă, Atlas Sport, Therezia, Negro, Dauer, Concept 9, Lavandei Residence, Reta Com, BCD Video & Livestream și Pavel Belski, vocea care a asigurat reușita Garden Party-ului de după eveniment.

Centrul de Sticlă, investiții majore și realizări spectaculoase

Centrul de Sticlă a construit în ultimul an o hală nou în Livezeni și a alocat fonduri pentru investiții în utilaje și echipamente, cum sunt, printre altele, cuptorul de securizare a sticlelor plane, cât și curbate, robotul de sigilare automată la secția de termopane, cuptor de laminare a sticlelor, mașină orizontală de spălat și uscat și mașină de sablare. Investind, Centrul de Sticlă poate executa cele mai complexe lucrări, cum s-a întâmplat și în ultimul an, care se datorează firesc și echipei tinere și dinamice.

“Recent am avut o lucrare foarte deosebită la Sovata, la un hotel. Am avut o copertină sticlă în 3D. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru această lucrare, iar noi am fost foarte recunoscători după finalizarea lucrărilor, a ieșit foarte frumos”, a explicat Bakó Brigitta, reprezentanta companiei, în cadrul conferinței Mureșul Imobiliar, ediția a III-a.

În Târgu Mureș, echipa Centrului de Sticlă a avut lucrări de amenajări interioare la Hotelul Hilton, unde au montat cabine de duș, pereți despărțitori, oglinzi.

Totodată, depășind granițele județului și chiar ale țării, Centrul de Sticlă a executat lucrări la câteva pensiuni din Borsec – realizând și montând cabine de duș, și va începe de luna viitoare execuția unui proiect foarte mare în Ungaria, lângă Budapesta, în showroom-ul Mercedes.

“Avem o gamă foarte largă de produse, dar dacă vorbim de amenajarea caselor, atunci aș putea să menționez cabinele de duș care sunt foarte cerute, paravanele, placările cu sticlă pentru bucătărie, balustradele interioare sau exterioare”, a răspuns Bakó Brigitta la întrebarea managerului de proiect al conferinței Florin Marcel Sandor.

Ca o observație, Centrul de Sticlă poate produce și cupe din sticlă pentru trofeele acordate în diverse competiții, canvasuri și multe alte produse.

