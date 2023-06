Singura bere artizanală din Târgu Mureș, Noah, interzisă la Zilele Târgumureșene

Distribuie

Fondatorul brandului Noah, Călin Ignat, a scris vineri, 23 iunie, pe pagina sa de Facebook, un text în care își exprimă dezamăgirea vis a vis de interzicerea comercializării berii cu același nume, singura bere artizanală produsă în Târgu Mureș, la ediția din acest an a Zilelor Târgumureșene, eveniment care se desfășoară în perioada 21-25 iunie.

Redăm, în rândurile de mai jos, textul integral scris de fondatorul brandului Noah, cu precizarea că vom afla și vom publica și explicațiile organizatorilor:

”Acum e târziu când scriu acest mesaj și tocmai ne-am întors de la Zilele Târgumuresene, zilele orașului ce l-am purtat în suflet și pe buze peste tot unde am fost, mândri… zilele celor ce reprezintă Bere Noah. Doar că, zilele orașului nostru iubit ne-a interzis, ni s-a interzis să servim Bere Noah! Putem servi mâncare, dar nu Bere Noah! La Zilele Orașului nostru ni s-a interzis să servim berea orașului, berea voastră a tîrgumureșenilor! A fost interzis singurul producător local de bere artizanală la zilele orașului. Eveniment organizat de autoritățile locale și nu de o companie privată și toate acestea doar pentru a facilita un vânzător intermediar de bere industrială, iar asta ne doare. Nici măcar nu are legătură ceea ce facem noi cu ceea ce fac ei.

Partea tristă e că nu ne-au interzis doar pe noi ci v-au cenzurat și pe voi odată cu asta să nu vă puteți bucura la zilele orașului vostru de berea voastră locală! E trist și ne doare!

Ne doare pentru că am colindat lumea în lung și lat cu mândria în suflet că suntem de unde suntem. Am povestit despre Târgu Mureș și despre tîrgumureșeni mai mult decât o va face vreodată vreun delegat politic. Oameni din Franța, Belgia sau Bulgaria au căutat pe Google Maps Târgu Mureșul să vadă de unde vin poveștile noastre despre oamenii faini de acasă. Am fost mândri cu orașul nostru și cu oamenii ce locuiesc aici. Am făcut toate astea pe banii noștri și nu am avut nici o pretenție. În schimb, acasă la noi suntem interziși la Zilele Orașului Târgu Mureș!

E urât, e un sentiment urât. Astăzi mulți ați venit la noi la stand-ul Friends Chips and Craft Beer și ați cerut bere Noah, iar noi pentru prima dată a trebuit să vă refuzăm. V-am văzut frustrarea în priviri. Ne cerem scuze. Ne cerem scuze că nu putem face mai mult.

Bere Noah e singurul brand ridicat de comunitatea locală, locul unde oamenii se strâng pentru că simt, locul unde oamenii nu au etnie sau religie, locul unde oamenii încă mai râd. Atunci când interzici Bere Noah, interzici toate astea iar unii ar trebui să înțeleagă asta!

E un drum de cinci ani petrecuți alături de voi și ceea ce ne-a făcut să postăm acest mesaj a fost frustrarea voastră și nemulțumirea voastră când ați aflat că nu putem vinde Bere Noah. Ne-a durut!

Vom încerca de mâine, vineri 23 iunie să avem măcar Poet of Pale Ale la draft la prietenii de la Luar din cetate.

Și pentru că trebuie să ne asumăm aceste mesaje, eu cel ce a scrist toate acestea sunt umilul vostru berar, Călin Ignat!”.

Alex TOTH