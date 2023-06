Demers pentru un camping inedit pe Valea Gurghiului

Distribuie

Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, într-o ședință de lucru, că proiectul ”Amplasare căsuțe mobile – trei bucăți” propus a fi amplasat în localitatea Zimți, comuna Ibănești, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Potrivit proiectului Deciziei etapei de încadrare, document făcut public în data de 16 iunie 2023, pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, investiția aparține de SC Valea Regilor Happy Camp SRL Reghin și prevede construirea a trei căsuțe mobile, cu un total de 12 locuri de cazare, ”în ideea de a dezvolta o unitate alternativă de cazare – tip camping”.

Proiectul va fi implementat în comuna Ibănești, localitatea Zimți fără număr, pe un teren în suprafață totală de 3.860 de metri pătrați.

Situată în zona rurală a Văii Gurghiului, localitatea Zimți e o zonă turistică în curs de dezvoltare, având o peisagistică deosebită”, se menționează în documentul citat.

În același proiect al Deciziei etapei de încadrare se mai informează că fiecare căsuță va fi compusă dintr-un living plus bucătărie, un spațiu deschis de tip open space, un dormitor și o baie dotată cu WC, chiuvetă și cabină de duș.

”Capacitatea de cazare a fiecărei căsuțe este de patru locuri, două dintre ele în loft și două pe canapeaua extensibilă cu care este utilată căsuța. Tema de inovare socială este prezentă prin însuși ideea de afacere și anume aceea de a dezvolta o unitate alternativă de cazare, de tip camping, care are la baza ”Mișcarea caselor mici – The tiny-house movement”. Mișcarea caselor mici este o mișcare arhitecturală și socială care susține traiul simplu, în case de mici dimensiuni, in vederea generării de schimbării a mentalităților orientate spre consumism”, se mai precizează în același document.

În ceea ce privește investitorul, conform informațiilor furnizate de portalul www.listafirme.ro, societatea Valea Regilor Happy Camp SRL Reghin s-a înființat la data de 23 iunie 2022, are ca obiect de activitate ”Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată” și este deținută de un acționar unic, Roxana Diana Gliga.

Alex TOTH

