Verificări interne la Azomureș după ce câțiva angajați ai unei companii contractoare au reclamat probleme respiratorii

Compania Azomureş a anunţat, joi, 19 octombrie, că a pus la dispoziţia autorităţilor datele pe care le deţine şi a explicat procesele tehnologice care au loc în cadrul unei instalaţii de pe platformă, după ce câţiva angajaţi ai unei companii contractoare au ajuns la spital cu probleme respiratorii, un caz fiind grav.

”Suntem la curent cu evoluţia acestui caz. Am luat legătura cu echipele de medici care îi au în îngrijire pe angajaţii companiei care au efectuat lucrări la echipamentele de la una dintre instalaţiile de pe platformă. Oferim tot suportul pentru a identifica ce a cauzat aceste îmbolnăviri, care au fost semnalate doar la unii dintre oamenii care au lucrat în acelaşi loc, timp de mai multe zile. Am pus la dispoziţia autorităţilor datele pe care le avem, am explicat procesele tehnologice ce au loc în instalaţia respectivă pentru ca aceste date să fie coroborate cu datele medicale. Oamenii care sunt acum sub observaţie medicală au efectuat lucrări în perioada 8-10 octombrie, iar semne de îmbolnăvire, probleme respiratorii, au apărut după data de 12 octombrie şi s-au manifestat doar la o parte din muncitorii care au lucrat în acelaşi loc”, a precizat Azomureş, prin purtătorul de cuvânt Ovidiu Maior, la solicitarea presei.

Potrivit informării de presă, în perioada în care au avut loc lucrările nu ar fi fost semnalate inhalări accidentale de substanţe periculoase, conform rapoartelor interne, dar compania a precizat că va continua să investigheze intern fiecare detaliu.

Surse medicale susţin că în spital sunt internaţi trei dintre angajaţii companiei care a efectuat lucrări pe platformă, doi în stare stabilă şi unul în stare critică.

Reacţia Azomureş a venit după ce o persoană a postat un apel pe o reţea de socializare prin care dorea să afle dacă ar mai fi cazuri grave în rândul muncitorilor care au lucrat pe această platformă, în perioada 8-10 octombrie, întrucât un membru al familiei sale ar fi în stare critică.

