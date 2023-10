A început săptămâna antreprenoriatului studențesc la UAT

Distribuie

Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș (SAS UAT) organizează, în perioada 23-27 octombrie 2023, la Teatrul Studio, Săptămâna antreprenoriatului studențesc, un eveniment menit să ofere studenților și absolvenților UAT informații de ordin practic, decantate în urma unor experiențe relevante, dar și teoria esențială pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor personale și profesionale. Experții și profesioniștii invitați vor facilita, în acest sens, accesul participanților la diverse instrumente și resurse.

Astăzi, de la ora 10.30, în cadrul deschiderii evenimentului, conf.univ.dr. Florea Maria-Magdalena a făcut o scurtă prezentare SAS, felul în care promovează și creează oportunități de dezvoltare profesională pentru tinerii la începutul carierei, studenți și absolvenții ultimelor trei promoții. SAS este un incubator (idei și proiecte), gândit să pună în valoare resursele de creativitate existente în spațiul universitar, prin conectarea lor cu mediul de afaceri/profesioniștii și publicul artelor spectacolului.

De când e înființată SAS?

SAS funcționează de mai bine de 1 an de zile în cadrul Universității de Arte din Târgu Mureș, potrivit informațiilor furnizate de lect.univ.dr. Irina Ionescu, președinte al Consiliului Executiv al Societății Antreprenoriale Studențești din cadrul UAT Târgu Mureș.

”S-au derulat până acum două proiecte importante, două proiecte propuse de masteranzi ai universității noastre masteranzi de la secția de teatrologie, impresariat artistic. Și astăzi debutează un program mai amplu al societății noastre antreprenoriale studențești. Este vorba de o săptămână întreagă în care oferim studenților ateliere, conferințe despre teme și subiecte care pot fi de interes pentru ei în realizarea obiectivelor, proiectelor personale și profesionale pe care le au. Astăzi debutăm și sper să se bucure de foarte mare succes în rândul studenților UAT. Am invitat profesioniști, antreprenori, oameni cu experiență, oameni care pot oferi studenților niște instrumente și care le pot facilita accesul la niște resurse care, așa cum spuneam, pot fi esențiale în realizarea unor proiecte. Ce învață în această săptămână le va folosi cu siguranță în viitoarea carieră artistică. Antreprenoriatul nu mai poate fi ignorat astăzi în conturarea politicilor culturale, dat fiind că organizațiile independente, inițiativele particulare, alături de instituțiile oficiale, sunt esențiale pentru dezvoltarea sectorului cultural și creativ, schimbarea unor atitudini, îmbunătățirea standardului de viață la nivelul orașelor, care devin astfel mai atrăgătoare pentru investitori, forța de muncă și turiști.”, a menționat lect.univ.dr Irina Ionescu.

foto Irina Ionescu și Alex Floroiu

Ce înseamnă antreprenoriatul în domeniul artelor?

Un antreprenor care practică arta, este cel care îndeplinește și funcțiile aferente plasării acesteia pe piață, cum ar fi colectarea de fonduri, contactarea clienţilor, promovare, management financiar și altele.

”Fără antreprenoriat, politicile culturale nu mai sunt valabile astăzi la nivelul orașelor, acolo unde ele devin vizibile în rândul comunităților unde se organizează cele mai multe spectacole, festivaluri, evenimente. Deci, antreprenoriat lui, antreprenoriatul cultural este esențial astăzi pentru nivelul de trai în orașe, pentru fața orașelor, pentru atractivitatea lor, pentru nivelul de atractivitate a lor, pentru investitori, pentru turiști, chiar pentru forța de muncă. Deci este un un domeniu care se dezvoltă din ce în ce mai mult și care a devenit, așa cum spuneam, esențial pentru sectorul cultural și creativ și pentru politicile culturale, ”a mai adăugat Irina Ionescu.

Arta trebuie să treacă bariera inaccesibilității către consumatorul final, beneficiarul, împingând artistul clasic spre a-și asuma roluri suplimentare de producător, distribuitor, creator de imagine, personal branding.

” Ce înseamnă antreprenoriatul în domeniul artelor?! Răspunsul la această întrebare ar trebui să fie unul foarte complex. Și vechea lege, și noua lege, dă posibilitatea de a se înființa astfel de antreprenoriate și astfel de, să zicem, societăți, în sensul că și noi și peste tot, în fiecare din toate domeniile, ne-am dat seama că trebuie să fim propriul nostru exemplu de auto-management ”, a menționat prof.univ.dr. András Balási, prorector UAT Târgu Mureș.

Când devii propriul tău impresar, devii PR-ul tău, asistentul tău și, peste toate astea și om al artei.

” La anul se fac 10 ani de când am înființat Breasla Actorilor. Nopți nedormite, gânduri, multe preocupări pentru oamenii pe care îi ai în custodie, viziuni, inspirație pentru diverse proiecte, strofocare sau eforturi pentru a găsi soluții de a le implementa. Contabilitate, impresariat, vânzări, marketing, management, ca antreprenor trebuie să le știi cam pe toate, e haiducie. Cum am ajuns să fac acest lucru?! Eu sunt actor. M-am îndreptat către antreprenoriat, pentru că, după cum mi-e felul, un moldovean răzvrătit, nu am timp, să stau, să mă cheme cineva la proiecte. Și atunci în fiecare zi am zis hai să fac eu ceva pentru mine ca și impresar. Mi-am devenit impresar tocmai pentru că nu am avut eu în impresar și atunci am zis, dacă nu au actorii, haideți să mă apuc eu. La felul în care lucrez la un personaj, tot așa pot să lucrez la personajul antreprenorului din mine, ” ne spune Alex Floroiu, antreprenor cultural și președinte al Breslei Actorilor.

Când și unde se pot întâlni actorii cu speakerii invitați

Timp de o săptămână, studenții și absolvenții UAT vor primi informații de ordin practic despre antreprenoriatul cultural şi se vor întâlni cu modele de succes din domeniu, Alex Floroiu, Katalin Orosz, Róbert Vincze Róbert Vincze, lect. dr. Ioana Baalbaki și Nicole David Nicole David.

Luni, 23 octombrie și marti, 24 octombrie (orele 11:00-13:00 și 14:00-17:00), Teatrul Studio va găzdui un Atelier de Antreprenoriat cultural, cu Alex Floroiu. Atelierul își propune să ofere participanților noțiuni teoretice de bază și instrumente de dezvoltare a unei afaceri în domeniul cultural și creativ. Pe lângă elementele de management proiecte și antreprenoriat, marketing și PR, vânzări și finanțări, organizare evenimente și impresariat artistic, participanții vor înțelege bazele industriei creative, modul ei de funcționare și criteriile juste de referință în construirea unei cariere antreprenoriale solide.

Alex Floroiu este actor, trainer, manager de proiecte, impresar artistic, antreprenor cultural și președinte al Breslei Actorilor.

Miercuri, 25 octombrie (orele 10:00-13:00), Casa Bolyai (Str. Papiu nr. 19/2, intrarea din strada Kőrösi Csoma Sándor) va găzdui Atelier: Growth Hacking, pentru că mărimea contează, cu Katalin Orosz

În calitate de consultant de afaceri, Katalin Orosz îi ajută pe antreprenori să găsească noi modalități de a-și dezvolta afacerile. După o carieră de succes ca director de marketing la MOL România și Autonet, Katalin Orosz a absolvit un MBA (Master în Business Administration) în Montreal, Canada și a lucrat ca director de marketing pentru companii multinaționale precum Eli Lilly și Nestle. Bazându-se pe anii de experiență în vânzări, Katalin Orosz va vorbi despre ce este Growth Hacking și despre ceea ce ne poate limita în capacitatea noastră de a ne dezvolta ca antreprenori și ca oameni.

Miercuri, 25 octombrie (orele 14:00-17:00), la Casa Bolyai (Str. Papiu nr. 19/2, intrarea din strada Kőrösi Csoma Sándor) va avea loc Atelierul: Oportunități de afaceri pentru tineri și calea spre succes în condițiile actuale, cu Róbert Vincze, lider și trainerul principal la Seminar Consulting România. Este un om de afaceri experimentat și un vorbitor inspirat. A început să facă afaceri când avea doar 21 de ani, iar șase ani mai târziu a gestionat unsprezece businessuri simultan. Din 2016, în calitate de director-trainer al Seminar Consulting România, a instruit cu succes mii de directori generali din Ungaria și România.

Joi, 26 octombrie (orele 11:00-13:00 și 14:00-17:00), Casa Bolyai (Str. Papiu nr. 19/2, intrarea din strada Kőrösi Csoma Sándor)

Va găzdui Atelierul: Finanțarea proiectului cultural. De la ideea artistică la redactarea unei cereri de finanțare, cu Ioana Baalbaki. Muzicolog, manager artistic și violonist, lect. dr. Ioana Baalbaki îmbină cu succes, de peste 15 ani, activitățile artistice cu cele conexe proiectelor culturale. S-a implicat în echipa de implementare a numeroase proiecte internaționale, a inițiat proiecte importante, este membru fondator al Asociației Culturale „Notes&Ties“ și al Asociației Cultura Viva Sighișoara, sub umbrela cărora a scris, câștigat și decontat cu succes cereri de finanțare pentru granturi SEE, AFCN, primării și consilii județene. A fost cadru didactic asociat al Academiei Naționale de Muzică „Gh. Dima“ și a fost invitată să susțină cursuri la Universitatea din Atena (2019) și la Conservatorul din Livorno (2023). Din 2017, este cadru didactic al UAT, la Departamentul de Muzică, iar din 2018 este evaluator AFCN.

Vineri, 27 octombrie (orele 11:00-13:00 și 14:00-17:00), la Teatrul Studio va avea loc Atelierul: Școala privată de muzică – model de antreprenoriat artistic, cu Nicole David.

Nicole David și-a început cariera în muzică studiind pianul la Liceul de Arte „Regina Maria“ din Alba Iulia. A continuat apoi la Academia Natională de Muzică „Gh. Dima“, unde s-a specializat în regie teatru muzical și jazz. A făcut parte din trioul vocal 3 o’clock, alături de care a cântat la numeroase evenimente, festivaluri și emisiuni TV. Din 2016, este vocal coach la Voltaj Academy în Cluj-Napoca, unde a avut oportunitatea de a transforma vocile a sute de vocaliști pasionați de muzică.

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș a inițiat de-a lungul anilor numeroase proiecte de amploare, cu miză națională și internațională.

Societatea Antreprenorială Studențească (SAS UAT) va continua să încurajeze generațiile actuale de studenți și absolvenții ultimelor trei promoții, conform cadrului legal și obiectivelor sale, în organizarea unor evenimente similare, bazate pe creativitate artistică și antreprenorială.Proiectul Săptămâna antreprenoriatului studențesc este finanțat de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS-FDI-2023-F-0100). Echipa proiectului este formată din Ioana Baalbaki, director proiect, Irina Ionescu, coordonator din partea SAS, Janosi Maria-Magdalena, organizator, ec. Simona Belean, responsabil financiar, Nagy Csaba, achiziții și logistică, Matyas Juliana, responsabil grup țintă, Boros Kimga, traducerea, Adriana Boantă, branding și design grafic, Marc Popa foto-video, Emil Mureșan coordonator personal tehnic UAT Staff.