INTERVIU. Marian Vunvulea, masterand, șef de promoție: ”Dacă aș putea da timpul înapoi, aș alege tot UMFST”

Într-o lume în care virtuțile umane sunt adesea puse la îndoială sau neglijate, caracterul este o comoară inestimabilă, care ne definește și ne influențează în fiecare aspect al vieții noastre. Ceea ce te definește, ceea ce te face pe tine să fii TU este același lucru care aduce un plus în viața celor de lângă tine și ceea ce îți va deschide drumuri către mulțumire. Mai multe despre succes ne vorbește Marian Vunvulea, într-un scurt interviu. A absolvit studiile de masterat Poliție locală și siguranță publică, în cadrul Facultății de Economie și drept, UMFST Târgu Mureș, ca șef de promoție, cu media 9,68.

Pentru început, să ne spui, te rog, câteva cuvinte despre tine, pentru a te cunoaște cititorii noștri.

Am 26 de ani, sunt din Târnăveni, iar experiențele mele alături de echipa UMFST G.E. Palade au început în anul 2019, la programul de licență Administrație Publică. Ulterior absolvirii, în 2022, am decis că alegerea cea mai inspirată este continuarea studiilor la programul de masterat Poliție Locală și Siguranță Publică și din dorința de a ține piept unei provocări și mai mari am ales să urmez în paralel un al doilea program de studii de licență de Drept tot în cadrul UMFST G.E. Palade.

Ce înseamnă pentru tine să fii șef de promoție?

Pentru mine titlul de șef de promoție reprezintă o deosebită mândrie și de asemenea o bine venită mulțumire pentru rezultatele obținute în urma tuturor eforturilor depuse în acești doi ani de studiu.

Când te-ai decis, practic, să urmezi studii universitare de masterat Poliție locală și siguranță publică?

Decizia urmării acestui program de masterat a fost luată cu câteva luni înaintea finalizării studiilor de licență, fiind o specializare nouă, ajunsă abia la a doua promoție și organizându-se o dată la doi ani. Desigur că și perfecta sincronizare a organizării concursului de admitere imediat după absolvirea studiilor de licență a jucat un rol important, reușind astfel să păstrez o continuitate a studiilor.

Cum ai descrie în câteva fraze, experința ta la UMFST?

Anii de studenție, atât la programul de licență cât și la cel de masterat au reprezentat cea mai deosebită experiență de care am avut parte, sub atenta îndrumare a corpului academic format din unii dintre cei mai profesioniști și experimentați oameni. Pe lângă înaltul grad de dedicație de care au dat dovadă toate cadrele academice, acestea au ieșit în evidență și prin latura umană pe care nu au ezitat să o dezvăluie, reușind astfel să ne formeze nu doar din punct de vedere profesional ci și moral, încurajându-ne de fiecare dată când ne simțeam depășiți de situație și în același timp pregătindu-ne pentru viață.

Ce profesori au avut un mare aport în evoluția ta?

Consider că toți profesorii cu care am avut onoarea de a colabora de-a lungul anilor petrecuți în universitate merită a fi menționați, însă dintre toți, au avut cea mai mare influență lect. univ. dr. Boantă Vasile Adrian, care mi-a fost coodronator și mentor în realizarea ambelor lucrări de finalizare de studii, licență și disertație, conf. univ. dr. Marian Brândușa, care m-a susținut și motivat în a-mi urma chiar și cele mai îndrăznețe visuri, și asist. univ. Șuș Cornelia pentru toată dedicarea și pasiunea de care a dat dovadă în timpul orelor de seminar. Pe această cale doresc să le mulțumesc cu deosebită recunoștință pentru toată implicarea.

Cu ce te ocupi acum și ce planuri de viitor ai?

În momentul de față profesez pe postul de instructor auto la o școală de șoferi din Târnăveni, însă posibilitățile de evoluție în acest domeniu sunt minime, acesta fiind principalul motiv pentru care nu doresc să continui cu ocupația mea de bază. După finalizarea licenței de la programul de studii Drept doresc să mă reorientez spre o carieră în M.A.I.

Ce alte pasiuni ai?

Una dintre cele mai mari pasiuni o reprezintă domeniul auto, tot ceea ce ține de mașini, tuning-ul acestora atât din punct de vedere al performanțelor cât și estetic, fiind de altfel un mare pasionat auto. De asemenea imi place foarte mult tehnologia și sunt la curent cu tot ceea ce este nou în acest domeniu, iar în puținul timp liber pe care îl mai am la dispoziție mă relaxez ascultând muzică.

Ce i-ai spune, cum ai încuraja un absolvent de facultate să urmeze studiile universitare de masterat Poliție locală și siguranță publică?

Masteratul în Poliție Locală și Siguranță Publică aduce un aer de noutate printre celelalte specializări și care se adresează în special celor care se află deja în domeniu sau aspiră la o carieră în această profesie. Disciplinele propuse spre studiu se axează pe aprofundarea aspectelor esențiale care sunt necesar a fi cunoscute de către un expert în domeniu. Astfel, încurajez și îndemn orice absolvent de licență care se regăsește și își dorește o specializare în acest domeniu să se înscrie cu mare încredere la acest program de masterat. Cu alte cuvinte, dacă aș avea posibilitatea de a da timpul înapoi, aș alege cu același entuziasm UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș.

