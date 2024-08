Interviu cu Nebunu-Barac Elena-Emilia, șefa de promoție a specializării Sisteme automate de conducere a proceselor industriale din cadrul UMFST

Nebunu-Barac Elena-Emilia este șefa de promoție a specializării Sisteme automate de conducere a proceselor industriale- studii de Masterat, din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, finalizând anii de studiu cu onorabila medie 9,94. Emilia provine din județul Gorj, iar experiența masteratului a constituit o provocare, atât intelectuală, cât și socială, căreia i-a făcut față cu brio, reușind să se facă cunoscută prin intermediul rezultatelor academice excepționale pe care le-a dobândit ca urmare a ambițiilor și a eforturilor depuse de-a lungul anilor de studiu. Reușita ei este un exemplu de urmat, iar, în cele ce urmează, vom surprinde esența atuurilor care au propulsat-o pe Emilia în topul învățământului universitar mureșean.

Reporter: Prezintă-ne pe scurt, povestea ta.

Nebunu-Barac Elena-Emilia: Numele meu este Nebunu-Barac Elena-Emilia și provin din pitorescul sat Corobai, situat în județul Gorj. Am fost întotdeauna motivată să îmi depășesc limitele și să îmi urmez pasiunea pentru știință și tehnologie. Am absolvit Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu, unde am studiat un profil real de matematică-informatică, un domeniu care mi-a stimulat mintea și mi-a aprins dorința de a explora mai departe. Am continuat pe acest drum la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, unde am obținut diploma de licență în Automatică și Informatică Aplicată cu nota 10. Nu m-am oprit aici, ci am ales să îmi aprofundez cunoștințele în cadrul programului de masterat, unde am avut onoarea de a fi șefă de promoție.

Rep.: De unde a survenit predilecția pentru acest domeniu?

N.B.E.: Predilecția mea pentru acest domeniu a început în perioada liceului, când am studiat matematică și informatică. Încă de atunci aveam dorința de a contribui la proiecte care pot aduce îmbunătățiri semnificative și pot face o diferență reală. Pe parcursul studiilor universitare, am descoperit cât de captivant este să aplici cunoștințele teoretice în soluții practice care îmbunătățesc procesele și eficiența. Mă inspira ideea de a fi parte a unor proiecte inovatoare și de a participa activ la dezvoltarea de soluții care să aducă schimbări pozitive și să aibă un impact real.

Rep.: Ai ajuns să îți materializezi visul profesional la care aspirai când erai mică?

N.B.E.: Nu am ajuns încă să îmi materializez complet visul profesional, deoarece știu că mai am multe etape de parcurs și provocări de depășit. Cu toate acestea, până în prezent, sunt mulțumită de realizările mele și de progresul pe care l-am făcut. Îmi setez mereu obiective clare și fac tot posibilul sa le ating, și chiar dacă întâlnesc obstacole pe parcurs, consider că perseverența este cheia succesului. Domeniul roboticii mă fascinează profund, iar viitorul meu profesional se îndreaptă tot mai mult către această direcție. Cred cu tărie că tehnologia va continua să evolueze rapid și sunt entuziasmată să contribui la dezvoltarea unor soluții care să transforme industria și să îmbunătățească viețile oamenilor. Așadar, deși am parcurs doar o parte din drumul meu, sunt încrezătoare că pasiunea și dedicarea mea mă vor ghida spre realizarea visurilor mele.

Experiența academică, un continuu de reușite

Rep.: Descrie-ne puțin cum au fost anii de studenție.

N.B.E.: Anii de studenție au fost extrem de formativi pentru mine și m-au modelat în mare parte ca persoană. Mutându-mă într-un oraș nou și necunoscând pe nimeni la început, am fost provocată să ies din zona mea de confort, să socializez și să îmi fac noi prieteni. Această experiență inițială, deși dificilă, m-a ajutat să îmi dezvolt abilități sociale valoroase și să construiesc relații importante cu persoanele din jur. Am avut ocazia să învăț de la profesori deosebiți și să colaborez cu colegi talentați, ceea ce a îmbogățit experiența mea academică și profesională. Am fost implicată în proiecte și cercetări care mi-au permis să aplic teoria în practică, să particip la conferințe și să dezvolt abilități de lucru în echipă. Această perioadă a fost caracterizată de intensitate și provocări, dar și de momente de satisfacție profundă și realizări.

Rep.:Ai participat la workshop-uri, voluntariate sau concursuri? Dacă da, la ce?

N.B.E.: Da, am avut oportunitatea de a participa la numeroase workshop-uri, concursuri și activități de voluntariat, fiecare contribuind semnificativ la dezvoltarea mea profesională și personală. Iată câteva dintre realizările mele notabile:

Locul I la Simpozionul Internațional Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești desfășurat la Universitatea Agora din Oradea, pentru lucrarea intitulată: „Controlul unui robot autonom mobil prin intermediul recunoașterii codurilor alfanumerice de ghidare”.

Locul I la Congresul Internațional de Studenți Marisiensis, ediția a XXVI-a, pentru realizarea unui sistem de sortare pe un braț robotic industrial ABB IRB120. Această distincție a fost o confirmare a abilității mele de a lucra cu tehnologii avansate și de a dezvolta soluții tehnice complexe.

Am beneficiat de o bursă de cercetare în cadrul companiei Accenture, unde am contribuit la cercetarea și dezvoltarea unei aplicații Android pentru transportul local, experiență care mi-a permis să îmi aplic cunoștințele teoretice în contexte practice.

Pe parcursul studiilor universitare, am participat la toate concursurile organizate de facultate, obținând premii semnificative și contribuind la publicații științifice pe tema brațelor robotice industriale, consolidându-mi astfel expertiza în domeniu.

În ceea ce privește voluntariatul, am fost activă în organizații precum: ESTIEM, Smart Student și Cercetașii României, implicându-mă în diverse inițiative care au vizat atât dezvoltarea comunității, cât și sprijinirea colegilor și a tinerelor talente.

Aceste experiențe au fost esențiale în conturarea parcursului meu profesional și personal, iar dorința mea de a trăi o viață activă și de a profita de fiecare oportunitate m-a ghidat spre aceste realizări.

Rep.: Cărui fapt îi datorezi această reușită, de șef de promoție?

N.B.E.: Această reușită o datorez în primul rând muncii și dedicării personale, dar și sprijinului constant din partea profesorilor, familiei și colegilor. Implicarea activă în proiecte și dorința de a excela în domeniu au fost factori esențiali, însă un rol important l-au avut și profesorii acestei universități. Aceștia nu doar că mi-au oferit cunoștințele necesare și au fost alături de mine în procesul de învățare, dar au fost și adevărați mentori care m-au ghidat și m-au inspirat. Comunicarea deschisă cu profesorii m-a ajutat să mă implic în numeroase proiecte contribuind astfel semnificativ la dezvoltarea mea profesională și personală.

Rep: Care sunt planurile tale de viitor?

N.B.E.: Pe termen lung, sunt extrem de interesată de domeniul roboticii și de posibilitățile inovatoare pe care le oferă. Planul meu este să contribui la dezvoltarea unor soluții tehnologice care să transforme și să îmbunătățească procesele industriale. Deși lucrez ca software developer încă din timpul facultății, îmi doresc să aprofundez mai multe cunoștințe în acest domeniu pentru a-mi construi o carieră solidă.

A consemnat, Mădălina ROHAN