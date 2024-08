INTERVIU cu Claudia Ioana Frenț, șefă de promoție, Pedagogie a învățământului primar și preșcolar – UMFST: „Pe sufletul meu scria cu majuscule „PEDAGOGIE”

Claudia Frenț este șefa de promoție a programului de studii de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, finalizând anii de studenție cu media 9,82. Claudia Ioana se autocaracterizează ca o „fată de la țară” de 22 de ani, mândră de reușitele sale, știind încă din anii de liceu că pedagogia reprezintă chemarea ei.

Reporter: Vorbește-mi despre tine.

Claudia Ioana Frenț: Am fost mereu o fată simplă, timidă, modestă, la locul ei, stereotipul „cuminte și deșteaptă”, însă parcursul academic m-a ajutat să depășesc sfera în care mă aflam, să mă regăsesc și să îmi dau seama că viața e prea scurtă să ne fie rușine să vorbim cu „X” sau să facem „Y”. În ceea ce ține de facultate, de-a lungul anilor de liceu opțiunile mele au fost diverse, am mers de la Psihologie la Farmacie, la Finanțe și bănci, însă ceva parcă îmi spunea că nu e chiar ce trebuie, iar, într-un final, în clasa a 12-a am luat decizia finală: pe sufletul meu scria cu majuscule „PEDAGOGIE”.

Rep.: Ce amintiri au rămas din acești ani?

C.I.F.: În urma celor trei ani am rămas cu o mulțime de amintiri frumoase, cursuri și seminarii interesante, zilele de practică, clipe petrecute alături de colegi, la facultate și în afara ei, zile și nopți petrecute în cămin pe care cu siguranță nu le voi uita niciodată.

Rep.: Cum ai rezuma experiența facultății în trei cuvinte?

C.I.F.: Cele mai potrivite trei cuvinte care să descrie experiența anilor de studenție sunt oportunitate de evoluție.

Rep.: De ce ai ales UMFST „G. E. Palade”, respectiv această specializare?

C.I.F.: Am ales UMFST pentru că simțeam că îmi poate oferi diverse posibilități, oportunități. Am auzit numai vorbe de laudă, despre universitate în sine, dar și despre cadrele didactice, iar pe lângă asta eram și relativ aproape de casă. Am ales Pedagogia învățământului primar și preșcolar cu sufletul, în ciuda părerilor pro și contra venite din exterior și nu regret asta nicio secundă. Iubesc copiii și consider că sunt cele mai pure ființe existente, iar educația în perioada copilăriei este cea mai importantă deoarece prin intermediul ei este „construită” fundația, care le va asigura ulterior stabilitatea viitorului lor.

Rep.: Ai participat la voluntariate?

C.I.F.: Am participat la voluntariat în cadrul workshop-ului „My student, my shadow”.

Rep.: Cum îți petreci timpul liber?

C.I.F.: În timpul liber îmi place să citesc, să fac plimbări prin natură, cu prietenii mei, familia sau chiar singură uneori. Îmi place să fac orice ține de lucru manual, lucruri handmade, origami etc.

Rep.: Unde ai absolvit liceul?

C.I.F.: Am absolvit Liceul Tehnologic „Vasile Netea” din Deda, comuna mea natală.

Rep.: Cât de dificil a fost să devii șefă de promoție?

C.I.F.: Parcursul spre a deveni șef de promoție l-aș descrie mai degrabă ca fiind interesant, necesitând doar puțină seriozitate, perseverență și ambiție, la care adăugăm atenția și implicarea la cursuri și seminarii. Nu aș putea să ofer un număr de ore pe zi pe care le-am petrecut învățând, alegeam săptămânal măcar câte o zi care să fie de liniște și relaxare, însă e clar că, pentru a reuși să atingi această performanță, trebuie să muncești, să lupți, să fii perseverent și implicat.

Rep.: Cine te-a susținut pe parcursul acestor ani?

C.I.F.: În demersul meu educațional, cea mai mare susținere a venit din partea familiei mele, a câtorva prieteni și bineînțeles din partea colegelor mele din cămin, alături de care am trăit cele mai frumoase, dar și cele mai puțin frumoase clipe. Le sunt recunoscătoare tuturor, le mulțumesc și îi salut cu această ocazie.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

C.I.F.: Pasul următor este masteratul în domeniul educațional la Universitatea Transilvania din Brașov, unde am fost deja admisă, după care sper din tot sufletul că voi profesa cu mândrie în cadrul sistemului de învățământ. În ceea ce privește locurile de muncă în învățământ – sunt, însă cu siguranță s-ar putea îmbunătăți situația.

Rep.: Ce mesaj le-ai transmite celorlalți absolvenți, dar și actualilor studenți?

C.I.F.: Pentru ceilalți absolvenți, dar mai ales pentru actualii studenți: Credeți în voi și nu lăsați niciun obstacol să vă doboare pentru că sunteți mai puternici decât credeți! Vă doresc tuturor succes în cariera pe care v-ați ales-o și, implicit, în viață, dar să nu uitați niciodată să vă bucurați de fiecare clipă, de fiecare câștig sau eșec și mai ales de persoanele din jurul vostru, deoarece timpul nu are răbdare și trece mai repede decât ne-am putea imagina.

Alexandra BORDAȘ