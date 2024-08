INTERVIU cu Andrei Guțu, șef de promoție al programului Istorie și turism cultural din cadrul UMFST Târgu Mureș

Andrei Guțu este șeful de promoție al programului de studii de masterat Istorie și turism cultural din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Încununând eforturile sale cu media frumoasă de 9,85 și originar din Republica Moldova, absolventul a fost purtat de pasiunea sa pentru istorie spre Târgu Mureș, unde își va îndeplini dorința de a deveni un specialist în cadrul domeniul de care este atras prin prisma studiilor de doctorat.

Reporter: Pentru început, vorbiți-mi despre dumneavoastră.

Andrei Guțu: Numele meu este Andrei Guțu și sunt din Republica Moldova. Până să ajung la Târgu Mureș am locuit la Chișinău, timp de 30 ani. Am crescut într-o familie modestă, alături de mama mea, Ana Guțu, care din nefericire nu mai este printre noi, dar căreia îi datorez toate realizările pe care le-am avut până acum. În anul 2011, am obținut licența în istorie la Universitatea de Stat din Moldova, iar ulterior am reușit să fac două masterate, unul în drept constituțional și altul în management public. În Republica Moldova am activat în calitate de funcționar public și cadru didactic în învățământul preuniversitar.

Rep.: Ce amintiri au rămas din anii de masterat în Târgu Mureș?

A.G.: Pentru mine, masteratul a însemnat o nouă etapă a vieții, în care am cunoscut oameni minunați, cărora le mulțumesc pentru lucrurile frumoase pe care le-am realizat împreună, atât pe plan profesional, cât și academic. Cunoștințele pe care le-am acumulat la masterat se datorează unor profesori extraordinari din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, de care mi-a fost greu să mă despart după 2 ani frumoși petrecuți împreună.

Rep.: Cum ați rezuma în trei cuvinte experiența studenției?

A.G.: Curiozitate. Emoționant. Util.

Rep.: De ce ați ales UMFST Târgu Mureș?

A.G.: Încă de când eram student la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, mi-am dorit să știu mai multe lucruri despre Transilvania și istoria acestei regiuni românești. Pe de altă parte, am aflat despre UMFST de la câțiva prieteni care au studiat la Târgu Mureș și care au fost foarte mulțumiți, atât de condițiile pe care le oferă universitatea în procesul educațional cât și de calitățile înalte ale cadrelor didactice.

Rep.: De unde această pasiune pentru istorie?

A.G.: Să știți că dragostea pentru acest domeniu mi-a venit în rezultatul unui dialog pe care l-am avut cu un profesor universitar, pe când aveam 18 ani și încă nu eram sigur la ce facultate să merg. De atunci am înțeles că istoria îmi poate oferi ceea ce îmi place cel mai mult și anume să cunosc trecutul țării mele și să fiu un promotor în această direcție, mai ales pentru tânăra generație.

Rep.: Ați participat la concursuri, proiecte în timpul facultății?

A.G.: Desigur. În perioada studiilor de masterat am avut oportunitatea de a mă implica în mai multe activități educaționale, cum ar fi conferințe naționale sau internaționale, publicare de materiale științifice etc. Spre exemplu, în anul 2023 am participat în cadrul conferinței internaționale „Redefinirea securității europene într-o lume post covid” (Redefining European Security in a Post COVID 19 World), organizată de UMFST Târgu Mureș, prin Jean Monnet Center of Excellence in European Security and Disinformation in Multicultural Societies înființat prin Proiectul european Jean Monnet – ESDMS. Am participat, de asemenea, în calitate de masterand la Conferința Internațională Jean Monnet „Mecanisme și modele de adoptare a deciziilor la nivel local/regional”, organizată la Chișinău, unde am avut ocazia să prezint un material științific despre rolul patrimoniului cultural într-o societate europeană. În perioada anilor de masterat am reușit să public 9 articole științifice în Republica Moldova cu participare la conferințe internaționale și 7 materiale în România, în colaborare cu diferite reviste naționale, dar și cu Casa Corpului Didactic Mureș. Toate aceste experiențe m-au ajutat să-mi aprofundez cunoștințele în procesul de realizare și analiză a unui studiu științific, precum și să cunosc diferiți cercetători științifici, profesori și studenți, cu care am plăcere să țin legătura până în prezent.

Rep.: Dar la voluntariate?

A.G.: În perioada studiilor de masterat, am avut posibilitatea să fiu voluntar în mai multe proiecte realizate de către Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, acestea fiind următoarele: expozițiile Maşinile lui Leonardo da Vinci şi tehnica de luptă a Imperiului Roman; expoziția „Trei decenii de memorie. Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei”; Noapte Muzeelor. Secția de etnografie și artă populară; expediția arheologică pe castrul Roman „Potaissa”, municipiul Turda.

Rep.: Cum vă petreceți timpul liber?

A.G.: În timpul liber îmi place să mă plimb, să citesc și să vizionez filme istorice. Sunt pasionat de lectură, fotbal și oratorie.

Rep.: Cât de dificil a fost parcursul spre a deveni șef de promoție?

A.G.: Să știți că nu a fost foarte dificil, mai ales că îmi place ceea ce fac, dar nici ușor nu a fost deoarece pentru a fi șef de promoție e nevoie de mult efort, seriozitate, participare activă la cursuri și asumare de responsabilități.

Rep.: Câte ore ați dedicat zilnic studiului?

A.G.: În fiecare zi, timp de două-trei ore citeam sau studiam un subiect care îmi trezea curiozitate, în special din domeniul istoriei. Pentru a deveni un bun student și ulterior un specialist priceput este important să te obișnuiești cu acest regim.

Rep.: Cine v-a mai susținut în tot demersul acesta?

A.G.: Exprim gratitudine și recunoștință profesorilor care m-am încurajat în toată perioada petrecută la masterat. Domniile lor au fost principala mea sursă de inspirație și fără de care nu reușeam să obțin această performanță.

Rep.: Ce planuri de viitor aveți?

A.G.: Decizia mea este să continui studiile la doctorat în cadrul aceleiași facultăți care mi-a oferit tot ce este mai bun pentru a deveni un specialist dedicat profesiei de istoric. Îmi doresc să activez în învățământul universitar și să contribui la o educație de calitate pentru generațiile actuale și viitoare.

Rep.: Considerați că există locuri de muncă aferente studiilor tale pe piață?

A.G.: Da, oportunități sunt multiple. Contează capacitatea pe care o ai și cum poți folosi aceste abilități la locul de muncă. Este foarte important să aduci o plus valoare în ceea ce faci iar dacă ești o persoană responsabilă și respectuoasă, cu siguranță îți vei găsi un loc de muncă în domeniul pe care l-ai studiat la facultate.

Rep.: Ce mesaj le transmiteți celorlalți absolvenți sau studenților care urmează să văcalce pe urme?

A.G.: Anii de studenție sunt foarte frumoși și memorabili, mai ales munca pe care o depui la cursuri și în biblioteci, pe lângă momentele distractive alături de colegi. De multe ori vorbim despre meritocrație, iar aceasta înseamnă să obții lucrurile pe merit. Învață bine astăzi ca mai apoi să meriți ceea ce îți dorești și să te bucuri de efortul pe care l-ai depus anterior. O țară prosperă poate fi construită de oameni educați datorită unei educații de calitate. Mult succes tuturor celor care au pășit pentru prima oară pragul universității dar și celor care urmează să devină studenți masteranzi și doctoranzi.

Alexandra BORDAȘ