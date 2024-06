Antrenorul Soos Tibor Zsolt: Dedicare asupra baschetului și dezvoltării tinerelor talente

Soos Tibor Zsolt, cu o experiență vastă de aproape două decenii în antrenoratul de baschet, se dedică dezvoltării sportivilor tineri și talentați. Cariera sa a început la BC Mureș, unde a jucat la nivel profesionist înainte de a face tranziția către antrenorat. În prezent, este profesor și antrenor la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Târgu Mureș, contribuind la formarea și dezvoltarea sportivă a elevilor.

Soos Tibor a oferit prin intermediul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, mai multe informații cu privire la numeroasele succese obținute în turnee și competiții.

Reporter: Pentru început, vă rog să vă prezentați, pentru a vă cunoaște mai bine.

Soos Tibor: Numele meu este Soos Tibor Zsolt și am o experiență de aproximativ 18 ani în antrenoratul de baschet, timp în care am avut ocazia să-mi dezvolt abilitățile și să contribui la creșterea sportivilor tineri și talentați. Cariera mea în baschet a început la BC Mureș, unde am jucat la nivel profesionist și unde am făcut tranziția spre antrenorat.

În prezent, sunt profesor și antrenor de baschet la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Târgu Mureș. În această calitate, antrenez diverse categorii de vârstă, contribuind la formarea și dezvoltarea sportivă a elevilor noștri. De-a lungul anilor, am avut plăcerea de a câștiga numeroase turnee naționale și internaționale, ceea ce mi-a oferit o satisfacție enormă și mi-a întărit convingerea că munca dedicată și pasiunea pentru sport pot aduce rezultate extraordinare.

Rep.: Recent, v-ați întors acasă cu un loc pe podium de la Campionatul Național. Cum a decurs campionatul și cum s-au simțit sportivii?

S.T.: Ultima noastră reușită, medalia de bronz la Campionatul Național de Under 16, a reprezentat un moment deosebit de important pentru echipă. Competiția a fost intensă, cu multe meciuri dificile, dar sportivii noștri au dat dovadă de determinare și curaj. Au jucat cu inima și au fost uniți, iar asta s-a reflectat în performanțele lor pe teren. Atmosfera din echipă a fost una de susținere reciprocă și motivație constantă.

Rep.: Cum ați interpretat acest rezultat, acest loc III?

S.T.: Locul III este o realizare notabilă pentru echipa noastră. Ne arată că suntem pe drumul cel bun și că munca depusă atât de sportivi, cât și de staff-ul tehnic, începe să dea roade. De asemenea, acest rezultat ne motivează să continuăm să ne îmbunătățim și să țintim și mai sus în viitor.

Rep.: Ce alte reușite mai aveți cu această echipă? De exemplu, la ce alte competiții sportive ați mai participat sau ce medalii ați mai câștigat?

S.T.: Cu această echipă am reușit să obținem medalia de argint la Campionatul Național de under 14 în 2022, un rezultat foarte bun care a fost un punct de plecare pentru progresul nostru ulterior. De asemenea, am participat la diverse turnee și competiții regionale unde am avut performanțe solide.

Rep.: Cum evaluați performanța sportivilor acum, comparativ cu începutul sezonului competițional? Ce diferențe se văd?

S.T.: Performanța sportivilor a crescut considerabil de la începutul sezonului. Sunt mai disciplinați, mai bine pregătiți fizic și tactic, și au dezvoltat o înțelegere mai profundă a jocului. În plus, coeziunea echipei s-a îmbunătățit, iar jucătorii se susțin mult mai bine unul pe celălalt.

„Scopul nostru este de a oferi jucătorilor cât mai multe oportunități”

Rep.: La ce competiții sportive veți mai participa în perioada următoare?

S.T.: În perioada următoare, echipa noastră va participa la Campionatul Național Under 18, care va începe în toamna acestui an. Ne-am propus să avem o evoluție cât mai bună și să facem o figură frumoasă în cadrul acestei competiții. Pentru a ne atinge obiectivele, vom munci din greu pe parcursul întregii veri, pregătindu-ne intens atât fizic, cât și tactic.

Pe lângă Campionatul Național Under 18, suntem în curs de planificare pentru a participa și la alte turnee și competiții, atât naționale, cât și internaționale, însă detaliile exacte și datele acestora urmează să fie confirmate. Scopul nostru este de a oferi jucătorilor cât mai multe oportunități de a-și dezvolta abilitățile și de a câștiga experiență valoroasă în diverse contexte competiționale. Suntem entuziasmați de provocările care ne așteaptă și încrezători că munca noastră va da roade.

Rep.: Care sunt principalele calități și abilități pe care le-ați dezvoltat la jucătorii echipei pentru a ajunge la acest nivel?

S.T.: Pentru a ajunge la performanța de a câștiga medalia de bronz la Campionatul Național de U16, am pus un accent deosebit pe dezvoltarea unor calități și abilități esențiale la jucătorii echipei. Printre principalele calități pe care le-am cultivat se numără disciplina și etica muncii. Am încurajat jucătorii să fie dedicați și să adopte o etică de muncă riguroasă. Antrenamentele intense și constante, împreună cu o atitudine profesionistă, au fost fundamentale pentru dezvoltarea lor. Colaborarea și spiritul de echipă sunt și ele la fel de importante. Baschetul este un sport de echipă, așa că am pus un accent deosebit pe cooperarea între jucători. Am organizat exerciții și activități care să consolideze relațiile de echipă și să dezvolte încrederea reciprocă. Totodată, am lucrat intensiv la perfecționarea abilităților tehnice individuale, cum ar fi driblingul, aruncările la coș și apărarea. De asemenea, am dezvoltat strategii tactice avansate pentru a le permite jucătorilor să înțeleagă și să reacționeze eficient în diverse situații de joc.

Am implementat un program riguros de pregătire fizică pentru a asigura o condiție fizică optimă. În paralel, am acordat atenție și dezvoltării rezistenței mentale, prin sesiuni de consiliere și tehnici de gestionare a stresului și a presiunii competiționale. Aceste calități și abilități combinate au contribuit semnificativ la succesul nostru la Campionatul Național de U16 și ne oferă o bază solidă pentru viitoarele competiții.

Rep.: Ce rol a jucat mentalitatea echipei în obținerea acestui succes și cum ați cultivat-o?

S.T.: Mentalitatea echipei a jucat un rol esențial în obținerea locului 3 la Campionatul Național de Under 16. O mentalitate pozitivă, concentrată pe obiective clare și determinare, a fost cheia succesului nostru. Am stabilit unele obiective comune. De la începutul sezonului, ne-am stabilit obiective precise și ambițioase. Fiecare membru al echipei a știut ce se așteaptă de la el și de la echipă în ansamblu. Am avut antrenamente constante și riguroase, dar și sesiuni de antrenament bine structurate, axate atât pe dezvoltarea abilităților tehnice, cât și pe pregătirea mentală. Am învățat să ne menținem concentrarea și să nu cedăm în fața presiunii. Ne-am sprijin reciproc și am creat un mediu în care fiecare jucător se simțea susținut și valorizat. Încurajările și sprijinul colegilor au fost esențiale pentru moralul echipei.

Rep.: Cum evaluați performanța sportivilor acum comparativ cu începutul sezonului competițional?

S.T.: Performanța sportivilor s-a îmbunătățit semnificativ de la începutul sezonului competițional până în prezent. Abilitățile tehnice, condiția fizică, mentalitatea și tactica au înregistrat progrese evidente, reflectate în rezultatele din competiții și în coeziunea echipei. De asemenea, suntem mândri să menționăm că trei dintre jucătorii noștri, Smeu David, Szekely Zsolt și Pap Zoltán, au fost convocați la lotul național under 16, un mare succes atât pentru ei, cât și pentru clubul nostru. În final, aș dori să mulțumesc părinților și liceului pentru susținerea continuă. Fără aportul lor, aceste reușite nu ar fi fost posibile.

Echipa este formată din următorii jucători: Szekely Zsolt, Rareș Popescu, Kulcsar Balázs, Kulcsar Márk , Tóth Márk, Toth Norbert, Ozsvath Balázs, Hadar Anthoni, Nagy Zsolt, Pap Zoltán, David Smeu, Andrei Toma, Ceu Róbert, Kovács Zsombor, Ratiu Zalán, Cseh Botond, Vajda Gergely și Szabó Zoltán.

A consemnat, Diana CĂRBUREAN