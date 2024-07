INTERVIU cu Stelian Varodi, șef de promoție al Colegiului Naţional „Unirea”: „Vreau să îmi creez o carieră în domeniul raliurilor”

Stelian Varodi este șeful de promoție al profilului real al Colegiului Naţional „Unirea”, încununând eforturile sale cu media frumoasă de 9,97. Pasionat de mic de tot ce ține de domeniul auto, Stelian dorește să urmeze cursurile Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Olimpic la matematică și voluntar la ISU Mureș, absolventul știa încă din clasa a VIII-a că va fi șef de promoție, dedicându-se constant acestui țel.

Reporter: Te rog să-mi vorbești despre tine.

Stelian Varodi: Am absolvit Colegiul Naţional „Unirea” din Târgu Mureș cu media 9,97, profilul real, specializarea Matematică – Informatică, intensiv Informatică. Sunt considerat olimpic național; am participat la două olimpiade naționale la matematică în anul 2022 și respectiv anul acesta. Am avut calificări de pe locul I și de pe locul al II-lea, fiind clasat în top 90 de fiecare dată. Sunt un om care lucrează mult – nu există prea mult timp de pauză, deși uneori este necesar să ne recreem, să alegem altceva. Hobby-urile mele țin de domeniul auto, dar și să petrec timp cu prietenii sau să citesc o carte.

Rep.: Vorbește-mi despre pasiunea ta. De unde a izvorât?

S.V.: Mă pasionează cursele. Doresc să mă îndrept, în ceea ce privește viitorul meu, spre acest domeniu; de asta doresc să urmez cursurile Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Vreau să îmi creez o carieră în domeniul raliurilor. Pasiunea aceasta a început aproximativ la vârsta de 5 ani, când mă jucam alături de fratele meu jocuri pe calculator. El m-a introdus în sfera aceasta.

Rep.: Ai terminat anii de liceu cu media 9,97. La ce materii ai întâmpinat „probleme”?

S.V.: Au fost trei medii de 9, ironic, la cele trei materii care îmi plac cel mai mult: matematică, fizică și geografie. Au fost în clasa a IX-a – o perioadă de acomodare, dar după mi-am revenit, având mereu medii de 10.

Rep.: Cum ai rezuma experiența anilor de liceu?

S.V.: Primul an de liceu nu a fost minunat, având în vedere contextul pandemiei, dar a fost, totuși, o experiență bună. Per total, a fost un liceu care m-a ajutat să descopăr mai multe tipuri de personalități. În ciclul primar și cel gimnazial am fost obișnuiți cu aceiași oameni, aceleași tipuri. La liceu am descoperit alți oameni care m-au ajutat să înțeleg diferențele dintre indivizi.

Rep.: Unde ai făcut gimnaziul?

S.V.: La Școala Gimnazială „Dacia”.

Rep.: Cum a fost experiența Examenului de Bacalaureat?

S.V.: Examenul a fost mediu spre greuț. Am avut puțin „nenoroc” cu subiectul de la limba română, dar, în schimb, la matematică și la fizică a fost ușor. Din prostie, aș putea spune, am greșit la fizică – m-am grăbit. Media a fost de 9,58.

Rep.: Ai participat la voluntariate?

S.V.: Da, în momentul de față sunt voluntar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” și am fost voluntar și la Concursul Județean de Matematică și Limba română „Poezia minții”, organizat de Școala Gimnazială „Dacia”. A fost o onoare pentru mine să fiu chemat chiar la școala mea. Am participat la voluntariate și în cadrul liceului.

Rep.: La ce alte concursuri ai mai participat?

S.V.: Am fost la concursuri de chimie, fizică, care au fost online, unde am obținut premii și mențiuni. Apoi, în clasa a X-a am obținut o Mențiune la Olimpiada de Biologie.

Rep.: Cât de dificil a fost acest demers spre a deveni șef de promoție?

S.V.: Am pornit din clasa a VIII-a cu ideea, când am fost șef de promoție. Mi s-a imprimat dorința de a fi șef de promoție și la finalul anilor de liceu. Astfel, după pandemie, din clasa a XI-a mi-am revenit și am început să lucrez intensiv la a fi șef de promoție. În medie, studiam cam 4-5 ore pe zi, dar prind foarte mult de la clasă.

Rep.: Cine te-a susținut în atingerea scopului tău?

S.V.: Părinții mei m-au susținut foarte mult. Au fost constant în spatele meu. Fără ajutorul lor nu cred că puteam să ajung aici.

Rep.: Din ce perspectivă privești notele?

S.V.: Din punctul meu de vedere, notele pot arăta capacitățile unui elev, dar asta la materiile fixe, științifice. În schimb, la celelalte – istorie, limba română – e vorba de capacitatea elevului de a reține informație. Notele sunt importante; de exemplu, la limba română, chiar dacă putem vorbi mult de subiectivitate, se antrenează capacitatea unui elev de a inventa.

Rep.: Am înțeles că au existat niște receptări interesante în ceea ce privește discursul tău din cadrul festivității de final de an.

S.V.: Am adus mulțumiri profesorilor, colegilor și părinților, dar, într-adevăr, a existat o parte în discursul meu care a trezit diverse receptări. Am vorbit despre faptul că facem parte din „Generația de Aur”, bazându-mă pe cuvintele unui profesor de matematică, în cadrul unei festivități susținute la noi în oraș, care ne-a spus că aparținem „Generației de Aur” nu doar în ceea ce privește disciplina matematicii, ci la toate materiile.

Rep.: Ce sfat le oferi elevilor care îți urmează pașii?

S.V.: Să fie conștienți de propriile valori, să nu încerce să devină altcineva, să se ambiționeze și să demonstreze cât de capabili sunt.

Alexandra BORDAȘ