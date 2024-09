Peste 700 de elevi au trecut pragul Școlii “Ioan Vlăduțiu” din Luduș

Școala Gimnazială “Ioan Vlăduțiu” din Luduș a găzduit luni, 9 septembrie, festivitatea de deschidere a noului an școlar. Pragul școlii este trecut anul acesta de 730 de elevi, dintre care 429 sunt înscriși în ciclul primar și 301 în ciclul gimnazial, organizați în 29 formațiuni de studiu: 17 clase pentru învățământul primar și 12 pentru gimnaziu. ”Este un semn clar că suntem o școală puternică, o comunitate unită, în care fiecare elev își găsește locul și drumul” a transmis prof. drd. Adela Hagău, directorul unității de învățământ.



La sfârșitul anului trecut, elevii și profesorii au revenit în noua clădire a școlii complet renovată. Cu multă muncă și dedicare, spațiul educațional s-a transformat într-un mediu modern și plin de resurse, conceput să stimuleze creativitatea și învățarea. De la sălile de clasă dotate cu mobilier și mijloace de ultimă generație la spațiile verzi care invită la relaxare și socializare, fiecare detaliu a fost gândit pentru a oferi elevilor o experiență educațională de excepție Proiectul de reabilitare și extindere a adus ca element de noutate 8 săli de clasă nou construite și două laboratoare echipate cu mobilier și mijloace didactice care conturează un mediu educațional la standarde ridicate. Aceste spații oferă condiții optime pentru învățare, asigurând confortul și siguranța necesare fiecărui elev. De asemenea, au fost făcute toate demersurile pentru obținerea autorizațiilor de funcționare, astfel încât fiecare spațiu să corespundă normelor actuale. ”Această minunată realizare este rezultatul unei colaborări de succes între școală, comunitate și autoritățile locale, un efort comun care demonstrează cât de puternică este legătura noastră cu comunitatea locală și cât de mult prețuim viitorul copiilor noștri”, a declarat prof. Adela Hagău.

”Acum la început de an școlar vreau să le urez un bun venit tuturor elevilor care pășesc pentru prima dată în școală, în calitate de elevi. Rolul școlii ludușene este acela de a asigura generațiilor viitoare o dezvoltare cât mai echilibrată, cât mai frumoasă și mai armonioasă. Este un moment special, în care fiecare dintre voi pornește într-o călătorie plină de descoperiri și provocări. Aveți în față oportunități nelimitate, iar succesul vostru este un obiectiv pe care il dorim cu toții.

Nu pot să vorbesc despre noul an școlar fără să aduc în prim-plan contribuția părinților și bunicilor voștri. Dragi părinți, voi sunteți primii mentori ai copiilor noștri, cei care îi îndrumați și îi susțineți. Împărtășiți cu ei bucuriile și provocările, iar implicarea voastră este esențială pentru succesul lor. Am toată încrederea în potențialul vostru și cu promisiunea de a vă fi sprijin, vă urez tuturor un an școlar plin de reușite! ” a transmis Cristian Moldovan, primarul orașului Luduș.

Noul an școlar începe sub semnul noutăților importante aduse de noul Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar. Printre acestea, se numără noi reguli de organizare a activităților școlare și extrașcolare, metode îmbunătățite de evaluare a performanțelor elevilor, precum și un accent mai mare pe învățarea interactivă și pe dezvoltarea competențelor digitale. Aceste schimbări sunt menite să ofere un cadru educațional adaptat cerințelor actuale și să sprijine progresul fiecărui elev.



”Împreună, astăzi, aici, marcăm începutul unui nou capitol în educația și formarea copiilor noștri. Este o zi a bucuriei și a speranței, în care începem un drum nou împreună. Este o zi specială, a reîntâlnirilor, a zâmbetelor și a emoțiilor. Suntem aici cu toții pentru a celebra o nouă etapă în educația și formarea copiilor noștri. Bun venit tuturor la începutul unui nou an școlar!

Mă bucur să îi văd aici pe cei 90 de elevi din clasele pregătitoare, plini de entuziasm, cu ochii mari și curioși, dornici să descopere lumea școlii. Pentru voi, dragi elevi, astăzi se scrie prima pagină a unei noi aventuri. Veți învăța să citiți, să scrieți, să numărați și, cel mai important, veți învăța să fiți prieteni, să lucrați împreună și să vă respectați unul pe celălalt. Dragi boboci, pășiți cu încredere în această aventură, unde veți învăța, vă veți juca și vă veți face noi prieteni!

Le urez, de asemenea, success în noua etapă din viața lor celor 79 de elevi care trec în clasa a V-a, pregătiți să exploreze noi discipline de studiu și să își descopere pasiunile. Pentru voi, dragi elevi, gimnaziul va aduce provocări noi, dar și oportunități extraordinare de a vă descoperi talentele și pasiunile. Vă îndemn să fiți curioși, să puneți întrebări și să vă implicați în activitățile școlare și extrașcolare. Acum este momentul să vă lăsați imaginația să zboare și să vă lărgiți orizonturile! Vă încurajez să profitați de fiecare lecție, să explorați fiecare subiect și să vă implicați activ în viața școlii. Fiecare pas pe care îl faceți acum este un pas spre a deveni adulții de mâine.

Dragi elevi, voi sunteți centrul acestei comunități. Aveți în față un an plin de oportunități, de cunoaștere și de creștere. Îndemn pe fiecare dintre voi să viseze cu curaj, să învețe cu pasiune și să se dezvolte armonios într-un mediu sigur și prietenos.

Dragi părinți, vă mulțumesc pentru sprijinul continuu pe care îl oferiți copiilor voștri și școlii. Sunteți partenerii noștri de încredere și, împreună, putem asigura un mediu educațional de calitate, în care fiecare copil să poată să-și atingă potențialul maxim. Implicarea voastră în viața școlii este esențială, iar noi contăm pe colaborarea voastră activă. Fără voi, toate aceste realizări nu ar fi fost posibile.

Împreună, formăm o echipă solidă care pune educația și dezvoltarea copiilor pe primul loc.

Distinși colegi, vă mulțumesc pentru munca dedicată pe care o depuneți zi de zi. În fața noilor provocări, suntem pregătiți să oferim elevilor noștri experiențe de învățare captivante și valoroase. Știu că suntem într-o continuă adaptare și transformare, dar ceea ce rămâne constant este devotamentul nostru față de elevi și de actul educațional. Într-o școală modernizată și echipată corespunzător, avem acum și mai multe resurse pentru a crea experiențe de învățare atractive și semnificative. Avem acum la dispoziție resursele necesare pentru a stimula creativitatea, gândirea critică și curiozitatea fiecărui elev.

Cu toții suntem parte din povestea acestei școli, iar fiecare dintre voi are un rol important în acest nou capitol. Împreună, vom face din acest an unul de succes! Vă mulțumesc și vă doresc un an școlar 2024-2025 plin de realizări și bucurii!, a declarat în deschiderea festivității de deschidere a nouli an școlar, prof. Adela Hagău.