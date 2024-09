Două noi proiecte Erasmus+ câștigate de UMFST G.E. Palade Târgu Mureș în parteneriate internaționale

UMFST G.E. Palade Târgu Mureș a câștigat două noi proiecte în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate de cooperare în domeniul universitar KA220-HED. Cele două proiecte depuse de Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” ocupă primele două poziții la nivel național.

Proiectul ENLACED (Digitally-Enhanced Foreign Language Education for Active European Citizenship and Democratic Culture), director: conf. univ. dr. Dana Rus, are ca scop principal stimularea și consolidarea competențelor studenților pentru cultura democratică prin modernizarea abordării predării limbii engleze la nivelul educației terțiare. Partenerii UMFST G.E. Palade Târgu Mureș în acest proiect sunt Universitatea din Nicosia (Cipru), University of National and World Economy (Bulgaria), Sumy State University (Ucraina) și Tetra Solutions Ltd (Bulgaria).

Proiectul AVTIA (Audiovisual Translation for Inclusion and Accessibility), director: conf. univ. dr. Cristina Nicolae, se axează pe cercetarea, crearea, implementarea și diseminarea de conținut educațional ce vizează incluziunea și accesibilitatea în traducerea audiovizuală, formând și/sau consolidând competențele studenților pentru subtitrarea pentru persoane cu deficiențe de auz și descrierea audio pentru persoane cu deficiențe de vedere. Partenerii UMFST G.E. Palade Târgu Mureș în acest proiect sunt Universitatea de Vest din Timișoara, Università di Torino (Italia), Universidad de Leida (Spania), University of Belgrade (Serbia), PIXEL – Associazione Culturale (Italia), potrivit informațiilor furnizate de reprezentanti ai UMFST.