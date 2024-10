UMFST și Universitatea SAMK din Finlanda, consolidarea relației în cadrul Alianței DIVERSE

Reprezentanți ai Biroului de Relații Internaționale de la Universitatea de Științe Aplicate din Satakunta (SAMK) din Finlanda s-au aflat, în perioada 3-4 octombrie 2024, în vizită la UMFST G.E. Palade Târgu Mureș pentru extinderea relațiilor de colaborare, cele două universități făcând parte din Alianța DIVERSE (Digital and Innovative Venture Science Education for Resilient and Sustainable Entrepreneurship).

În cadrul vizitei au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanți ai conducerii universității și personalul implicat în activități similare, în care s-a discutat despre valorificarea oportunităților oferite de programele de mobilități Erasmus+ și organizarea Programelor intensive mixte (BIPs) printr-un schimb de bune practici, iar vizitarea campusului UMFST a fost un bun prilej pentru oaspeți de a cunoaște îndeaproape infrastructura educațională și de cercetare a universității.

De asemenea, invitații de la SAMK au prezentat studenților de la Facultatea de Economie și Drept oportunitățile de mobilități de studiu și s-au întâlnit cu conducerea facultății și cadrele didactice, fiind identificate domenii comune pentru dezvoltarea proiectelor educaționale și de cercetare, inclusiv pentru doctoranzi.