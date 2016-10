True Travel, povestea unui business mureşean de succes

Puţine sunt agenţiile de turism din România, care şi-au dezvoltat activitatea în ultimii ani. Între aceste excepţii se numără True Travel, un business mureşean gestionat de oameni tineri, care au ştiut foarte bine ce trebuie să oferi unui client şi, de asemenea, au folosit în cel mai eficient mod mijloacele moderne de comunicare. Detalii despre povestea True Travel avem de la Constantin Ercean, managerul agenţiei.

Reporter : Care ar fi, pe scurt, povestea celor cinci ani, de până acum, a companiei True Travel?

Constantin Ercean: True Travel s-a născut din pasiune pentru călătorii. Nu a fost gîndit la început ca un business de proporţii, ci a crescut treptat! Acum zece ani, intra pe piaţa din România compania Wizz Air şi urma să aibă zboruri tocmai de pe Aeroportul “Transilavania”, din Mures. Atunci am început să zbor prin diferite oraşe ale Europei, cu prieteni, prinzând drag de călătorii, dar şi din ce în ce mai multă dexteritate în a găsi cele mai mici preţuri ale biletelor de avion. Au urmat anii de studenţie, la Facultatea de Inginerie, în care am muncit două veri în Statele Unite ale Americii în cadrul programului work&travel, ulterior o bursă Erasmus în Belgia, de şase luni, experienţe care mi-au crescut entuziasmul pentru călătorii, mi-au întărit convingerea că pot crea o afacere. Am decis să profit de elanul pe care îl aveam. Alături de fratele meu, Octavian Ercean, am deschis o firmă cu sediul pe strada Bolyai, unde vindeam doar bilete de avion. Cu experienţa fratelui meu în dezvoltare şi informatică, dobândită în facultate, am construit site-ul agenţiei. În continuare Octavian a făcut studii de piaţă şi contracte cu marii tour-operatori români şi germani. Dupa un an, serviciile noastre s-au diversificat. Am înfiinţat agenţia de turism True Travel, astfel încât în acest moment putem oferi orice pachet turistic.

Rep.: Piaţa agentiilor de turism e una dificilă, cu mare concurenţă. Ce strategii aţi adopatat pentru a face faţă acestei concurenţe, cu ce atrageţi clienţii şi cum îi fidelizaţi?

C.E.: Nu ne-am făcut griji de la bun început de concurenţă, având încredere în serviciile pe care le prestam. Bineînţeles, ca şi business trebuie să-ţi cunoşti concurenţa şi să încerci nu neaparat să o depăşeşti, ci să vi cu alte avantaje. Cu ce îi atragem pe clienti? În primul rand, le vorbim pe limba lor. Şi la propriu şi la figurat. În cadrul echipei suntem vorbitori de limba maghiară, engleză, franceză, spaniolă. Siguranţa şi confortul turistului ne preocupă foarte mult, lucru pentru care avem un număr de telefon, care este disponibil 24 de ore din 24 de ore, pentru orice fel de urgenţă: 0749-865.598. Un alt argument ar fi că ne punem în pielea clientului. Tot tratamentul care îl administrăm turistului trece prin filtrul: “Cum ne-ar plăcea să fim noi trataţi”. De exemplu, la noi orice turist care intră în birou are cafeaua şi sucul din partea casei. Şi o facem cu mare drag. Dacă turiştii merg într-un city break, le oferim bonus mini-ghid-uri personalizate, clienţilor fideli le oferim asigurările medicale gratuit, ba chiar posibilitatea achitării vacanţelor cu un avans minim şi în mai multe rate, pentru cei care aleg o vacanţă în România, în orice perioadă a anului, am făcut posibilă plata cu tichetele de vacanţă.

Rep.: Prin ce vă distingeţi faţă de alte agenţii ? Cum staţi cu promovarea în mediul online, unul decisiv, aproape, în acest domeniu?

C.E.: În mediul online ţintim şi se pare că şi reuşim! Dacă ar fi să ne luăm după numărul de aprecieri de pe reţelele de socializare – Facebook, suntem locul 1 în Târgu Mureş, dintre cele aproximativ 50-60 agentii de turism, cu peste 10.000 de like-uri pe pagina agenţiei. Tot pe Facebook avem un album dedicat şi intitulat ”Turiştii noştri călătoresc”, unde ne e mai mare dragul să adăugam poze cu turiştii agenţiei care sunt în vacanţe. Oricui ne lasă un mesaj încercăm să-i răspundem în timp real, astfel încât să ştie că pot conta pe noi oricând au nevoie. E foarte important ca şi consumator, sau beneficiar, ca cineva să-ţi ofere serviciul de care ai nevoie, mai ales în situaţiile critice. Aici mă refer la situaţii în care cineva trebuie să zboare de urgenţă sau să se repatrieze în cel mai scurt timp. Datorită motoarelor de căutare online de pe site-ul nostru am devenit mai eficienţi. O parte dintre turiştii care doresc să călătorească, îşi pot rezerva direct pachetul pe site-ul nostru, sau se pot informa asupra city breakurilor pe care le avem în portofoliu şi ne cer să le personalizăm doar datele de plecare.

Rep. : Cum a fost sezonul estival 2016 şi ce noutăţi aveţi pentru finalul de an?

C.E.: Sezonul 2016 a fost foarte bun. Vânzările cresc exponenţial de la an la an, dar si experienta pe care o dobândim. Toate destinaţiile ne-au făcut turiştii fericiţi. Turcia, spre exemplu, a avut cele mai bune raporturi preţ-calitate din toate timpurile, şi agentia de turism True Travel a putut promova destinaţiile precum Antalya, Bodrum, Kusadasi, Marmaris, tocmai în ideea în care am vizitat aceste destinaţii, am verificat hotelurile, am făcut excursiile opţionale din acele zone, pentru ca informaţiile transmise turistului să fie clare şi concise. Pe această cale, le mulţumim tuturor turiştilor noştri care ne-au acordat încrederea. Totodată, vrem să îi asigurăm pe toţi că agenţia de turism True Travel are Licenţa de Turism şi Poliţa de Insolvabilitate valabile şi nu apare pe lista agenţiilor suspendate. Pentru această toamnă avem pregătite pe site-ul nostru, oferte de city break în Europa cu plecare din Târgu-Mureş şi Cluj Napoca, Târguri de Crăciun, cacanţe exotice şi schi. Pentru finalul de an ofertele includ Revelion 2017 în Emiratele Arabe, Maramureş, Ungaria etc. Trebuie ştiut, de asemenea, că sejururile pentru anul 2017 pe destinaţiile Grecia, Spania, Turcia, Italia pot fi rezervate deja la noi prin Early Booking cu reduceri de pana la 40%. Detalii despre ofertele noastre puteţi găsi pe www.truetravel.ro.

A consemnat Florin Marcel SANDOR