Sondele de la Sărmășel, modernizate de o firmă mureșeană pentru 5,1 milioane de euro

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL a atribuit societății Develtor SRL Târgu-Mureș un contract în valoare de 24.678.058 de lei (aproximativ 5,1 milioane de euro), fără TVA, pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a sondelor aferente depozitului de înmagazinare a gazelor de la Sărmășel (Sărmașu), informează www.licitatiapublica.ro.

Potrivit portalului www.listafirme.ro, SC Develtor SRL Târgu-Mureș s-a înființat în anul 2010, are ca obiect de activitate ”servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”, este administrată de Grigore Daniel Harja și are un asociat persoană juridică, Winola Holdings Ltd din Cipru. La finalul exercițiului financiar 2018, societatea a raportat o cifră de afaceri de 11,3 milioane de lei, un profit net de 576.552 lei și un număr mediu de 14 angajați.

(Redacția)