Harri Kiiski, noul Director General (CEO) al AZOMUREȘ: ,,Pentru mine, cel mai important lucru este să ai politici predictibile în societatea românească’’

De la 1 ianuarie 2020, Harri Kiiski, care o ocupat în ultimii ani poziția de Chief Operating Officer al Azomureș, a devenit noul CEO al Companiei.

Mihai Aniței, CEO-ul companiei începând cu anul 2012 a preluat poziția de Country Manager Ameropa România de la 1 ianuarie 2020

Azomureș este cel mai important producător de îngrășăminte pentru agricultură din România și s-a alăturat grupului Ameropa în 2012;

Investițiile făcute la Azomureș în ultimii 7 ani au depășit 350 de milioane de Euro.

Profit.ro a obținut primul interviu cu noul CEO al Azomureș, domnul Harri Kiiski.

Domnule Kiiski, în primul rând care sunt modificările în managementul AZOMUREȘ și ce planuri aveți ca viitor CEO al Azomureș?

Harri Kiiski: Vă mulțumesc pentru întrebare. Deja locuiesc de 2 ani în România, este o țară minunată și am o oportunitate frumoasă să învăț mai multe despre România. După doi ani în Azomureș, perioadă în care am fost Director Operațional (Chief Operating Officer, COO), de la 1 ianuarie 2020 voi prelua conducerea companiei, în calitate de Chief Executive Officer (CEO) al Azomureș. Precedentul CEO, domnul Mihai Aniței este acum Country Manager pentru activitățile din România ale Ameropa și va lucra împreună cu noi, din București. În România, am avut în ultimii ani provocări în legătură cu Ordonanța 114, care ne-a afectat, surprinzător, costurile într-un mod dramatic. România este cel de-al treilea mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și a avut cele mai mari costuri cu gazele naturale în anul 2019. În mod natural, această situație aduce provocări pentru industrie în a avea o dezvoltare economică sustenabilă în anii următori. Provocările mele de la 1 ianuarie 2020 sunt să menținem o producție sustenabilă, intenționăm să creștem în România, să producem mai mult. Suntem producătorul care folosește resurse naturale românești pentru a produce fertilizanți pentru fermierii români. Este important să realizăm că fermierii români reprezintă 30% din numărul total al fermierilor din Uniunea Europeană. Este o pondere semnificativă, importantă, pentru întreaga Uniune Europeană.

Dacă ați descrie o relație între Azomureș și economia României, cum ați face-o, care este această relație?

Să pornim chiar de la Azomureș. Avem 1.130 de angajați direcți și alte peste 1000 de persoane lucrează pe platformă la companiile care ne oferă servicii, dar în mod indirect angajăm încă alte câteva mii de oameni. Livrăm aproximativ 1,3 milioane de tone de fertilizanți către o piață care consumă aproximativ 2,5 milioane de tone în total. Folosind fertilizanți produși din propriile resurse naturale, reducem nevoia de a importa din exteriorul României. Aceasta arată impactul și în privința balanței comerciale a României. Fermierii români au de asemenea potențialul de a crește în continuare având în vedere că randamentele pe hectar sunt încă relativ scăzute comparativ cu cele ale altor state membredin Uniunea Europeană.

Chiar dacă am asistat la o creștere…

Crescând gradul de folosire al fertilizanților, da, randamentele vor fi mai mari. Și trebuie să ne concentrăm de asemenea pentru a îmbunătăți calitatea producției agricole, astfel încât să se majoreze și veniturile fermierilor.

Care este potențialul agriculturii românești dacă foloseșteîntreaga capacitate a companiei românești AZOMUREȘ?

Încă avem un potențial de atins iar intenția noastră este ca în următorii 5 ani să ajungem să producem în total 1,8 milioane de tone, deci o creștere de 10-15% față de nivelul de producție de astăzi. Asta înseamnă că este și un potențial pentru a reduce cantitatea de fertilizanți din import.

Acest lucru ajută și la reducerea deficitului comercial și a deficitului de cont curent.

În mod indirect, da.

În privința competiției (din import), cum s-a folosit competiția de ceea ce s-a întâmplat în acest an cu prețul gazului natural în urma OUG 114? Cum a reacționat competiția și ce sperați să se întâmple în viitorul imediat?

Să privim lucrurile așa: prețul gazelor naturale reprezintă cam 60% din costul nostru total de producție. În mod firesc, o majorare a prețului gazelor naturale va majora costurile noastre de producție. În același timp, la nivel internațional, a existat o supra-ofertă de fertilizanți, ceea ce a redus prețul lor.. Și prețurile noastre din România, în mod natural, au urmat referințele pieței internaționale.

Cum explicați faptul că România, care își acoperă integral consumul de gaze naturale din resurse proprii, are cel mai mare preț al gazelor naturale din Europa?

România este relativ izolată de restul Europei pentru că infrastructura de transport a gazelor naturale, prin conducte, are presiuni mai mici decât în cazul țărilor din jurul nostru. Aceasta are de asemenea un efect în sensul că nu este atât de ușor să imporți gaze naturale din alte state.

Care este mesajul dumneavoastră pentru fermieri, pentru distribuitorii dumneavoastră, pentru guvern și pentru administrația din România, în general?

La Azomureș suntem deschiși, transparenți, ne vom conforma tuturor legilor și reglementărilor din Uniunea Europeană și din România. Ne dorim ca această ,,călătorie’’ către o producție de 1,8 milioane tone, către mai mulți fertilizanți produși pentru fermierii români să fie respectată și cunoscută în societate.

Această atingere a potențialului de către Azomureș, cât de mult va dezvolta producția agricolă a României, dacă puteți face un calcul scurt, estimativ?

Este o întrebare bună și în mod categoric există un număr de factori care contribuie la acest lucru. Este probabil ca în perioada următoare dimensiunea fermelor să devină mai mare, poate că vor fi mai puțini fermieri, dar vor exista ferme mai mari, mai eficiente, utilajele vor fi mai noi, cred că România are încă unul dintre cele mai învechite parcuri de utilaje agricole din Uniunea Europeană. Deci există un potențial masiv de investiții în agricultură și sunt foarte sigur că multe companii vor exploata acest potențial. Spre exemplu, AZOMUREȘ a investit până acum aproximativ 350 de milioane de Euro în ,,călătoria’’ sa, începând din 2012, de când este deținută de AMEROPA.

Viitorul Country Manager pentru România – domnul Mihai Aniței și care este predecesorul dumneavoastră ca CEO, a spus că au existat momente mai grele decât acesta, dar dacă ne uităm la istoria recentă, AZOMUREȘ a crescut ca și companie. Cum veți păstra această tendință ca viitor CEO și ce aveți nevoie pentru a păstra ritmul și performanțele?

Este încă o întrebare bună. Avem desigur forța de muncă din AZOMUREȘ, trebuie să ne respectăm angajații. Ei se află în spatele succesului nostru iar forța de muncă din România este înalt calificată, subliniez și apreciez acest lucru. În mod natural avem niște dificultăți și în a angaja în plus pentru că rata șomajului din România este relativ scăzută. Mulți români au părăsit țara și s-au îndreptat către alte state ale Uniunii Europene. I-am primi cu bucurie dacă s-ar întoarce și s-ar angaja în România.

Acestea sunt toate întrebările mele, vă rog să îmi spuneți dacă mai aveți ceva de adăugat.

Ceea ce aș vrea să subliniez este că agricultura este foarte importantă pentru România. Și cred că agricultura este un domeniu despre care orice român este mândru. Este minunat să conduci prin țară, să vezi câmpurile agricole, peisajele, ca și cum ai fi în Toscana, în Italia. Probabil că infrastructura României, mă refer la drumuri, te face să te concentrezi mai mult spre câmpurile agricole pentru că media de viteză probabil e în jur de 50 de kilometri pe oră. În mod natural, infrastructura este ceva ce trebuie să îmbunătățim în țară, logistica, astfel încât să facem transportul mai eficient din punct de vedere al costurilor, dar este frumos să privești peisajele și la viteze reduse conducând pe lângă câmpurile agricole.

Permiteți-mi încă o întrebare, pentru că ați amintit despre investiția AMEROPA începând cu 2012, de 350 de milioane de Euro. Ați investit și într-un terminal de cereale în Constanța. Din punct de vedere al investițiilor, la ce ar trebui să ne așteptăm de la AMEROPA și AZOMUREȘ și care ar putea fi condițiile pentru investiții noi, în viitor?

Primul lucru necesar pentru viitoare investiții este să avem politici predictibile în România. Pentru afacere este important să știi ce se va întâmpla în viitor. Surprizele aduc incertitudini în ceea ce privește banii pe care i-ai investi, operațional. AMEROPA e angajată ferm să fie prezentă în România. De aceea AMEROPA a investit în producția de fertilizanți, în terminalul de cereale, în exporturi de cereale din România. Este o parte importantă din afacerea AMEROPA pentru că aproape 30% dintre angajații săi, la nivel global, sunt români. Așa că, pentru mine, cel mai important lucru este să ai politici predictibile în societatea românească.