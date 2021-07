Quality Dent Expert, prospețime, calitate și profesionalism în tehnica dentară

Share



Valea Gurghiului nu este doar locul unde natura a fost darnică, este și locul unde oamenii se mândresc din plin cu ceea ce fac. Un exemplu care vine să întărească acest aspect este cel al medicului stomatolog Cristian Gliga-Iacob, managerul Quality Dent Expert SRL, unul din cele mai moderne laboratoare dentare din județ.

„Societatea a luat ființă în anul 2018. Am aflat de posibilitatea accesării de fonduri europene și m-am tot gândit cam ce afacere aș putea să fac aici pe Valea Gurghiului, mai exact la Ibănești. Eram atunci student în anul 6 la UMF Târgu Mureș, la Medicină Dentară. La acel moment nu aveam posibilitatea să accesez fonduri pentru un cabinet stomatologic, condiția era să fiu licențiat, fapt pentru care am decis să investesc într-o ramură a medicinei dentare, respectiv într-un laborator de tehnică dentară, astfel ca după terminarea facultății să facem și un cabinet, să devenim practic o mică clinică dentară cu circuit închis. Așa am început. Proiectul a durat undeva la doi ani până să fie realizabil, a fost derulat prin Grupul de Acțiune Locală „Prietenia Mureș-Harghita”. Proiectul a fost depus în aprilie 2018, declarat câștigător undeva în luna august. A urmat semnarea contractului de finanțare, apoi amenajarea spațiului și achiziția de aparatură necesară. Proiectul prevedea doar partea de dotare a laboratorului fără investiții în ce privește spațiul. Astfel, prin această finanțare am cumpărat cam tot ce este nou în materie de aparatură pentru tehnica dentară, inclusiv partea digitală”, a declarat dr. Cristian Gliga-Iacob, administratorul societății Quality Dent Expert.

Locația laboratorului de tehnică dentară este în Ibănești, în incinta centrului comercial din comună, întins pe o suprafață de aproximativ 43 mp. Laboratorul are deja un an de funcționare, unde activează doi tehnicieni dentari.

„Este singurul laborator de tehnică dentară de pe Valea Gurghiului. Tocmai aceasta a fost și ideea, l-am gândit să funcționeze în această zonă unde populația e destul de numeroasă, plus că sunt și destui medici stomatologi care pot apela la serviciile noastre. La început medicii stomatologi care apelau la noi erau destul de reticenți, în special medicii ceva mai în vârstă. Fiecare e obișnuit cu propriul tehnician fapt pentru care au fost ceva mai greu de convins. Încet, încet am început să convingem, fapt pentru care a început să crească și numărul medicilor stomatologi cu care colaborăm”, a afirmat dr. Cristian Gliga-Iacob.

Dotare de ultimă generație

Chiar dacă vorbim de un laborator dentar în mediul rural, dotarea acestuia este cu mult peste ce oferă piața de profil din Reghin sau chiar din Târgu Mureș. „Ca și dotare, vorbim de o aparatură producție 2019-2020, iar ca și tehnologie, este cea de ultimă generație. Practic, nu a apărut ceva nou peste ce avem noi la ora actuală. Ne mândrim cu un sistem de frezat CAD/CAM compus din scanner, computer cu un soft de imagine 3D și o unitate de frezare cu freze diamantate și cuptorul de sinterizare. Aceasta a fost și cel mai scump, costul ridicându-se la suma de 75.000 de euro dintr-un total de 140.000 de euro. Sunt bani mulți, dar acesta este viitorul în ce privește tehnica dentară și vrem să ținem pasul cu noile tehnologii”, a afirmat administratorul Quality Dent Expert.

Cabinet stomatologic la Gurghiu

Investiția nu se rezumă doar la un laborator de tehnică tentară, aceasta va fi completat cu un cabinet stomatologic care va fi deschis în localitatea Gurghiu, pe strada Republicii nr. 27, în imediata apropiere a farmaciei și a dispensarului medical.

Locația viitorului cabinet stomatologic din Gurghiu

„Suntem în faza de amenajare a acestui spațiu, iar din estimările noastre, cam într-o lună de zile acest cabinet va deveni funcțional. Aparatura este cumpărată, așteaptă doar să fie montată după finalizarea amenajării spațiului. La acest cabinet stomatologic vor lucra doi medici stomatologi, eu și un stomatolog venit de la Târgu Mureș. Suntem practic parteneri în cadrul acestui cabinet. Investiția cabinetului stomatologic este una proprie, nu are legătură cu laboratorul dentar de la Ibănești. La momentul oportun, când vor apărea linii de finanțare pentru acest domeniu, intenționăm să accesăm un nou proiect pentru dotarea acestui cabinet stomatologic cu tehnologie de ultimă generație, astfel încăt să fim digitalizați cu totul”, a precizat dr. Cristian Gliga-Iacob.

Clinică dentară pe Valea Gurghiului

Perspectiva este una frumoasă pentru Cristian Gliga-Iacob, visul fiind acela de a avea o mică clinică dentară.

„Estimăm ca după deschiderea cabinetului stomatologic de la Gurghiu să ne dublăm producția la laboratorul dentar de la Ibănești. Fiind într-o zonă destul de bună, lucrând și pentru noi, ar trebui încă doi tehnicieni, astfel încât numărul acestora să fie de patru. În ce privește cabinetul stomatologic, vom începe cu doi medici. El este astfel gândit încât să fie cu două unituri dentare. Momentan începem cu unul singur, investiția fiind destul de costisitoare, și după o anumită perioadă de activitate să mai achiziționăm încă un scaun stomatologic, astfel încât numărul medicilor stomatologi să fie de patru, în cazul în care va exista și cerere. Ne dorim nu doar un cabinet stomatologic, vrem să oferim pacienților o mică clinică dentară. Chiar dacă vom fi doi sau patru medici care vom lucra în cabinet, o să avem colaborări și cu chirurgi, cu ortodonți, încât să nu fim nevoiți să trimitem pacienții în altă parte. Astfel, orice problemă stomatologică poate fi tratată la cabinetul nostru de la Gurghiu. În viitor avem această intenție de a avea nu doar un cabinet, ci un centru medical stomatologic care să asigure toate servicile medicale posibile, respectiv chirurgie, implantologie, ortodonție. În toamna acestui an voi susține examenul de medic specialist, voi deveni medic specialist parodontolog, la fel și colegul meu Mihai Jianu, care va fi medic specialist endodont. Astfel, va fi un centru medical cu specialiști stomatologi pe fiecare ramură a stomatologiei”, a conchis dr. Cristian Gliga-Iacob.

Alin ZAHARIE