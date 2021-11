Un pas mic poate să fie începutul unei aventuri grozave. Interviu despre modă cu Luminița Balazs

Share



Puternică, independentă, stăpână de sine, dar în același timp creativă, dedicată și plină de căldură, creatoarea de modă Luminița Balazs vorbește despre aventura în care este angrenată, despre începuturile acesteia și despre evoluția frumoasă pe care a avut-o afacerea ei născută din pasiune.

Reporter: De unde a început totul?

Luminița Balazs: Toată această călătorie a început efectiv ca o nebunie. Era un momemnt în care îmi doream o schimbare pe partea profesională și deși eu am mai avut maggazine uc haine în care comercializam alte branduri din România, dar de data aceasta mi-am dorit ceva al meu. Eram la un curs pe partea de bussines la Cluj și în momentul acela mi-am dorit să am un brand al meu. Zis și făcut, pentru că eu nu stau foarte mult să analizez. Știu din proprie experiență că dacă stai mult să gândești un lucru, nu-l vei mai face niciodată. Am început pe acest drum, am cumpărat materiale, însă pe parcurs mi-am dat seama cât de multe am de învățat, pentru că e un domeniu foarte vast.

„Am pornit bussines-ul cu o sumă foarte mică. Nu mă consider un exemplu, dar încurajez oamenii care doresc să își deschidă o afacere că totul este posibil, dacă muncești zi și noapte și dacă ești prezent 200%. Am început această afacere cu 6.000 de lei”

Rep.: Ați avut pe cineva care v-a călăuzit pe acest drum sau ați fost autodidact?

L.B.: La început am fost un fel de autodidact. Dumnezeu mi-a scos în cale oameni minunați, care mi-au împărtășit din experiența lor. Când am început să cumpăr materiale nu știam foarte multe despre ele, dar am avut norocul de a întâlni o doamnă care mi-a devenit prietenă și lucrăm împreună, după ani și ani. Ea a început să îmi explice textura materialeleor și cum se aleg acestea.

Rep.: Ați avut vreun impediment la început?

L.B.: Ooo, da! Am avut foarte multe impedimente, dar eu sunt genul de persoană care nu cedează. Risc foarte mult, dar risc cu cap, nu risc totul, îmi păstrez o rezervă pentru că îmi place și siguranța. Da, am întâlnit impedimente, dar nu numai eu, ci și toti colegii mei de breaslă, în găsirea oamenilor. Noi suntem pe o ramură a croitoriei care cuprinde rochiile elegante, rochiile de seară care sunt foarte complexe, trebuie să fii foarte creativ în acest domeniu, nu e ca atunci când lucrezi într-o fabrică în serie. Am avut probleme în găsirea personalului.

Rep.: Unde aveți atelierele de creație?

L.B.: Aici în Târgu Mureș, avem o locație nouă. Din al doilea an de activitate mi-am spus că vreau să fiu sigură că acesta este drumul pe care trebuie să merg și nu am investit totul de la bun început. Chiar și în privința personalului, am angajat treptat. Am reușit să deschid acest showroom în care clientele pot să vină să probeze rochiile.

„Aici în afacerea aceasta nu este vorba doar despre mine. Noi suntem o întreagă echipă!”

Rep.: Cum arată o zi în care vreți să creați?

L.B.: Totul este foarte spontan. Eu am început nebunia, dar alături de fetele mele și de echipa mea lucrăm la absolut tot, suntem toate femei creative. Tuturor ne place ceea ce facem, iubim efectiv ceea ce facem! O zi obișnuită este o zi nebună. Începe dimineața foarte devreme, creațiile încep pur și simplu de la o bucată de material. Pornim de la o idee și ajungem la cu totul altceva pentru că asta înseamnă creația.

Rep.: Aveți pe cineva care vă inspiră?

L.B.: Da, am câțiva creatori de afară care mă inspiră și cărora le urmăresc colecțiile în fiecare sezon. Urmăresc și ceea ce se întâmplă în țară pentru că îmi place să știu totul despre domeniul meu, dar nu am exemple de urmat în țară.

Rep.: Ce apariții importante ați avut până acum?

L.B.: Știu că mă uitam pe internet la prezentările de modă și visam să ajung și eu pe scenă, mă întrebam când o să fiu și eu acolo. Încet încet, văzându-mi munca și implicarea, oamenii au început să mă contacteze pentru prezentări de modă în afară, pentru prezentări în țară și așa au venit contractele. Magda Coman, fondatoarea proiectului Atipic Beauty, m-a sunat într-o zi și m-a invitat să particip la acesta. Am fost foarte ferictă. Am participat timp de 4 ani la toate prezentările din orașele în care se desfășura proiectul. Mai apoi a urmat o prezentare de modă în Dubai, după au urmat foarte multe prezentări de modă în țară – la Cluj, Iași, București.

Rep.: V-ați gândit vreodată la ideea de a colabora cu cineva pentru o anumită colecție?

L.B.: Nu m-am gândit, dar nu cred că aș considera utilă această colaborare. Am propriul stil și deja lumea îl recunoaște. Nu trebuie să apară brandul ca oamenii să știe că o creație îmi aparține.

Rep.: Ce planuri de viitor aveți?

L.B.: Îmi doresc să mă extind, asta este dorința mea foarte mare. Nu doar fizic, ci și în mediul online. Vreau să am cât mai multe prezentări de modă în afară. Am fost invitată și la Paris Fashion Week, am mai primit două invitații la prezentări de modă în Dubai, dar din păcate, din cauza pandemiei, a trebuit să le refuz. Acum de curând, în septembrie, am fost invitat de onoare la Transilvania Fashion Week, un eveniment internațional, deosebit, iar alături de organizatorului evenimentului, Matei Miko, vom avea foarte multe proiecte pe care o să le dezvălui treptat.

A consemnat Anamaria Luisa MARCU