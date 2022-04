ANIVERSARE. Gedeon Richter, 120 de ani în slujba sănătății pacienților

Share



Peste un secol de existență a companiei Gedeon Richter România înseamnă inovație și dedicare în slujba sănătății pacienților, o activitate neîntreruptă nici în contextul pandemiei de COVID-19. Pandemia a afectat viața de zi cu zi, dar compania Gedeon Richter a demonstrat că limitele există pentru a fi depășite, găsindu-se soluții pentru ca cercetarea, inovarea și implicarea în viața comunității să continue, iar activitatea să se desfășoare poate chiar mai bine decât în trecut. Mai multe detalii despre activitatea companiei a oferit Dana Chelărescu, Director General, Gedeon Richter România, într-un interviu pentru revista economică Transilvania Business.

Reporter: Anul 2021 marchează 120 de ani de activitate neîntreruptă a Companiei Gedeon Richter în slujba sănătății pacienților. Ce înseamnă această aniversare pentru companie?

Dana Chelărescu: Anul 2021 este un an aniversar pentru grupul de firme Gedeon Richter, indiferent în ce parte a lumii activează. Sărbătorim 120 de ani de la înființarea companiei de către farmacistul Gedeon Richter, odată cu deschiderea farmaciei din Budapesta- farmacia Vulturul (Sas), unde s-au realizat primele preparate farmaceutice tipizate. După construirea fabricii, în perioada 1906-1907, și mutarea producției în aceste noi facilități, a început fabricația la nivel industrial. Astăzi, farmacia „Sas“, care încă de la începuturi a preluat numele fondatorului, este parte a grupului, un simbol al trăiniciei afacerii. Aniversarea celor 120 de ani înseamnă celebrarea moștenirii spirituale lăsate de fondatorul companiei și a rezultatelor obținute de companie în acești 120 de ani.

Reporter: În procesul de producție al Gedeon Richter dezvoltarea și fabricarea de medicamente biotehnologice ocupă un loc important în ultimii ani. În luna martie 2021 Gedeon Richter a primit Marele Premiu pentru Inovație pentru un medicament biosimilar dezvoltat. Vă rog să oferiți mai multe detalii în acest sens. Care este aria terapeutică a acestui medicament? Vor urma și alte biosimilare să fie lansate pe piață și la care se lucrează în prezent?

Dana Chelărescu: Compania Gedeon Richter a construit o fabrică de produse biosimilare la Debrecen, care este complet funcțională. Produsul la care vă referiți conține teriparatida, ca substanță activă, și este destinat tratamentului osteoporozei. Produsul a fost lansat pe piețele naționale din Uniunea Europeană în perioada 2019 – 2020. Doresc să precizez că acesta nu este singurul produs biosimilar din portofoliu, deoarece avem și un produs destinat sănătății femeilor, mai precis în stimularea ovariană. Aceste produse biosimilare, și nu numai, din portofoliul companiei, reprezintă alternative mai accesibile pacienților.

În ceea ce privește Premiul pentru Inovație, trebuie să amintim faptul că, de-a lungul timpului, produsele companiei au primit multe disticții, în semn de recunoaștere a muncii de pionierat și a calității produselor. Unul dintre produsele premiate, pe care trebuie neapărat să le amintim, este un produs inovativ, descoperit și dezvoltat de către compania noastră. Lansarea acestui produs destinat tratamentului schizofreniei, pe piața Statelor Unite ale Americii (în 2015) și pe piețele din Uniunea Europeană (în 2017), reprezintă un succes răsunător pentru o companie din această parte a Europei.

Reporter: Prin Centrul de Cercetare-Dezvoltare de la Târgu Mureș, Gedeon Richter și-a extins capacitatea de dezvoltare produse, atât pentru piața din România, dar și din alte țări. Care este portofoliul produselor realizate în cadrul acestui Centru, căror arii terapeutice se adresează? Vorbim doar de produse generice sau și inovative?

Dana Chelărescu: Noua capacitate de Cercetare-Dezvoltare de la Târgu Mureș este funcțională din anul 2015. Colectivul din acest centru are o serie de succese în ceea ce privește dezvoltarea de produse cu valoare adăugată. Definim aici categoria de produse a căror tehnologie de obținere, compoziție, formă farmaceutică necesită cunoștințe elaborate încă din faza de dezvoltare, dar și pe întreaga perioadă de fabricație. În categoria acestor produse intră cele cu substanțe active asociate (avem produse care conțin chiar și 4 substanțe active) sau cele cu forme farmaceutice cu cedare modificată a substanței active. Dezvoltarea de produse generice, la fel ca și cea de produse inovative, necesită o muncă laborioasă, astfel încât la final aceste produse să fie sigure pentru utilizare. Echipa din cadrul direcțiunii de Dezvoltare Produse a reușit să îmbogățească portofoliul de produse al companiei cu o serie de produse destinate tratării unor afecțiuni cardiovasculare, ale sistemului nervos central, antipiretice – analgezice, afecțiuni de origine alergică. Printre produsele care au fost dezvoltate de acest colectiv și lansate pe piață pe parcursul acestui an, se numără două produse destinate tratamentului diabetului zaharat de tip II, afecțiune care câștigă teren an de an și reprezintă un risc major pentru populație.

Reporter: Ultimii doi ani au reprezentat o perioadă complicată pentru sistemul de sănătate, la nivel social, dar și de business. Cum ați reușit să faceți față provocărilor, astfel încât accentul să fie pus tot timpul pe inovație și dezvoltare continuă?

Dana Chelărescu: Provocările au fost foarte multe în acest an, o parte dintre provocări au fost similare celor cu care se confruntă întreg mediul economic, iar altele sunt specifice industriei noastre. Începând cu cele generale, faptul că pandemia a continuat și în 2021, am fost în continuare foarte preocupați de starea de sănătate a angajaților noștri, de realizarea planurilor în condițiile în care ne-am confruntat cu un număr mai mare de concedii medicale decât în trecut.

Asigurarea forței de muncă calificate rămâne o altă provocare importantă. Este o oportunitate pentru noi existența Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie la Târgu Mureș, ca sursă foarte bună în recrutarea de farmaciști, medici, asistenți de farmacie, dar, din păcate, resimțim lipsa personalului tehnic cu experiență – operatori în industria medicamentului, electromecanici etc.

Și sunt apoi provocările specifice industriei, vorbim de creșteri de prețuri la materiale, energie, servicii, care, în situația noastră, nu sunt translatate în prețurile finale de vânzare, având în vedere faptul că prețurile medicamentelor sunt reglementate, iar marjele producătorilor de medicamente sunt în general foarte mici pentru a putea suporta astfel de creșteri de prețuri. Rămâne și o altă povară – taxa clawback – specifică industriei medicamentului, care a fost oarecum corectată la începutul anului trecut, după eforturi imense, dar care, în continuare, consumă o bună parte din resursele firmelor, resurse ce ar putea rămâne pentru dezvoltare, investiții, creștere de capacități. Soluția de eficientizare vine dintr-o urmărire atentă a costurilor, a evoluției pieței, măsuri imediate în asigurarea materială, atenție la nevoile angajaților. Analizând activitatea din acest an, am constatat că am învățat destul de bine să facem față noilor condiții generate de pandemia de Coronavirus. Ne-am adaptat la munca de acasă, la programe flexibile, la mediu hibrid pentru desfășurarea conferințelor de specialitate, a ședințelor și a activităților zilnice în anumite arii. Continuăm procesul de digitalizare, continuăm să îmbunătățim procese și, cu siguranță, ne vom adapta viitoarei realități postpandemice, situație pe care o așteptăm cu toții.

Reporter: La nivelul țării noastre grupul Gedeon Richter activează și pe partea de distribuție prin Pharmafarm S.A. și retail de medicamente prin lanțul de farmacii Richter. Care sunt cotele de piață pentru cele două mari linii de business?

Dana Chelărescu: Interesul comun al firmelor din grupul Gedeon Richter este acela de a se asigura de faptul că medicamentele produse și/sau comercializate de grup să fie accesibile pentru cât mai mulți pacienți. Din acest motiv companiile producătoare din cadrul grupului se adresează companiilor din top 10 distribuitori farma din România, incluzând și Pharmafarm, în scopul distribuției propriilor produse. În mod similar, la nivelul farmaciilor, produsele comercializate se regăsesc într-un număr mare de farmacii, atât în cele proprii, cât și în lanțurile naționale, regionale, locale sau în farmaciile independente.

Reporter: A influențat pandemia de COVID-19 afacerile din distribuția de medicamente? Ce strategie a fost necesară să fie adoptată pentru a face față la situația reală din piața românească?

Dana Chelărescu: Ca orice afacere, și cea a industriei medicamentelor, incluzând producția, distribuția și activitatea din farmacii a fost afectată de pandemie. Ceea ce am resimțit din plin a fost o fluctuație mare a cererii printr-o creștere abruptă a acesteia la începutul pandemiei, urmată de o scădere la fel de bruscă în lunile următoare. Informațiile pe care le putem regăsi în mass-media, în declarațiile specialiștilor, conform cărora a scăzut numărul pacienților care continuă tratamentul prescris în mod corect sau al pacienților participanți la programe de screening în final au un efect și asupra industriei de medicamente. Flexibilizarea unor activități, regândirea unor procese adaptate la noile condiții au permis ca răspunsul companiei noastre la aceste provocări să fie unul adecvat și accesul pacienților la produsele companiei să nu sufere.

Reporter: Cum arată viitorul companiei Gedeon Richter România? La ce trebuie să ne așteptăm în următorii ani, din partea companiei, în ceea ce privește inovația, investițiile, implicarea în viața comunității, fortificarea capacităților profesioniștilor și educarea pacienților?

Dana Chelărescu: Planurile vizează continuarea activității în spiritul cunoscut, al respectului față de clienți, investind în permanență în tehnologii moderne pentru a aplica în mod constant reglementările în vigoare. Continuăm să investim în modernizarea infrastructurii, a dezvoltării și eficientizării capacităților de producție, a urmăririi foarte stricte a calității produselor noastre. Suntem preocupați de protecția mediului înconjurător. În această perioadă am pus în funcțiune o nouă stație de tratare a apelor uzate, avem un sistem nou de management al clădirilor, care ne ajută la monitorizarea și eficientizarea consumurilor energetice.

Am sprijinit anumite activități ale comunității, activități de strângere de fonduri pentru diverse cauze sociale sau activități prin care se promovează un stil de viață sănătos sau activități de protecție a mediului înconjurător.

În ceea ce privește relațiile cu profesioniștii din domeniul sănătății, acestea vizează cunoașterea produselor noi, schimbul de informații în scopul deciziilor cât mai corecte privind tratamentul pacienților. Pentru o comunicare eficientă utilizăm metode multiple, de la publicații tipărite adresate profesioniștilor sau pacienților (RichTerapia și Richter Vita), la conferințe on site sau/și online, în funcție de ceea ce ne permite situația pandemiei, comunicări directe etc. Aici menționez că nu numai producția și distribuția medicamentelor este reglementată, dar și această activitate de comunicare cu mediul profesioniștilor și al pacienților este reglementată și supravegheată de autorități. De exemplu, toate materialele destinate pacienților necesită autorizarea de către forurile competente. Materialele publicate în revistele amintite sau cu ocazia diferitelor evenimente vin în sprijinul bolnavilor, pentru educația lor privind o viață sănătoasă sau chiar o modificare a stilului de viață, în funcție de afecțiunile de care suferă. Nu în ultimul rând, recomandăm permanent respectarea recomandărilor medicilor și a farmaciștilor în ceea ce privește medicația primită și adaptarea stilului de viață.

Credem într-o comunicare onestă, în investiții continue de resurse în activități de cercetare, producție și control al calității produselor, astfel încât, și pe viitor, produsele noastre să fie utilizate cu încredere de către specialiști și pacienți. Vrem ca în anii care urmează numele companiei Gedeon Richter să fie legat de Calitate.

A consemnat Arina TOTH