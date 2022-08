Cum au reușit doi antreprenori români să își ducă afacerea pe culmile succesului, în cea mai dificilă perioadă a ultimilor ani

Share



Doi antreprenori din România demonstrează că se poate face business de succes și în perioade de criză, indiferent că este vorba de pandemie și război. Iar rețeta succesului este garantată, dacă se folosesc ingredientele principale: perseverență, multă muncă, viziune și investiții. Adrian Racu și Alexandru Mihăilă țin în mâini frâiele unei firme de logistică, UG Smart Logistics, reprezentanța în România a companiei internaționale, Universal Group.

Dacă până la începutul pandemiei de COVID, UG Smart Logistics își desfășura activitatea într-un depozit mic și era centrată pe un singur client, astăzi, compania se dezvoltă în complexul Urbano Parks, într-un depozit modern, unde aproape toată munca este automatizată. În plus, orientarea firmei este acum bazată pe conceptul multi client business.

De la un singur client, la strategie multi client services

„Noi nu ne pricepem la vânzări, noi nu ne pricepem la multe chestii, dar noi ne pricepem la logistică”, spune Alexandru Mihăilă, country manager al UG Smart Logistics, atunci când este întrebat de ce ar trebui să meargă clienții către compania lor.

Alexandru Mihăilă este de părere că succesul unei afaceri constă în setarea direcției corecte. Iar externalizarea serviciilor este cea mai bună variantă pe care un antreprenor sau manager o poate lua, pentru a se ocupa nestingherit de activitatea principală a afacerii pe care o conduce.

„Ideea cea mai bună într-o firmă este că nimeni nu se pricepe la toate. Și pe principiul acesta ar trebui să meargă toate companiile. Dacă tu, ca firmă, ești bună pe vânzări, ocupă-te de vânzări, nu îți bate capul cu partea logistică, pentru că s-ar putea să nu îți iasă bine și s-ar putea să îți canalizezi prea mult timp pentru o chestie, care putea fi externalizată și să neglijezi partea de vânzări. Și atunci, business-ul tău, în loc să crească, stagnează sau chiar mai rău”, explică omul care și-a construit cariera, pas cu pas, în compania unde prima sa atribuție a fost să facă un colet, iar acum este în postura în care ia decizii la nivel de dezvoltare a firmei.

UG Smart Logistics activează pe piața din România din 1998. Din 2008 este importator oficial al produselor Herbalife Nutrition, iar din 2010 a devenit furnizorul oficial de servicii pentru Herbalife Nutrition România. Serviciile pe care le oferă UG Smart Logistics sunt: preluarea comenzilor în call center-ul propriu, împachetarea și distribuirea produselor, urmărirea și încasarea facturilor, precum și zonă de birouri, spații pentru depozitare cu destinații speciale și posibilitatea de extra-autorizare, în funcție de specificul nevoilor fiecărui client în parte.

De la munca de jos, în biroul cu decizii

Alexandru Mihăilă a intrat prima dată pe poarta companiei UG Smart Logistics, în 2012, când era în căutarea unui job. Tocmai se întorsese din Germania, unde a plecat cu speranțe mari, către un job ce părea de vis. Cel puțin asta arătau promisiunile, însă, în realitate s-a trezit că a muncit de trei ori mai mult, pe bani mai puțini decât era înțelegerea. Așa că, a revenit acasă, convins că și pe pământ românesc se pot câștiga bani frumoși, dacă ești cinstit. Instinctul nu l-a înșelat. Un prieten l-a ajutat să se angajeze la UG Smart Logistics. Iar ceea ce trebuia să fie un contract cu durată determinată, s-a transformat într-o carieră frumoasă.

„Contractul meu trebuia să fie pe o perioadă determinată, de 3 luni de zile, pentru că cineva își rupsese mâna și am intrat eu în locul acelei persoane. După o lună de zile mi-au făcut contract pe perioadă nedeterminată. Într-un an am schimbat 3 funcții și am ajuns din depozit, în birou, am fost apoi operator call center, după care assistant manager, șef birou, Operations Manager, manager și, acum, country manager, de doi ani”, rememorează Alexandru Mihăilă perioada sa de început în compania care avea să îi devină un fel de „acasă”.

În timp ce vorbește despre perioada sa de început în compania pe care acum o conduce, alături de co-fondatorul acesteia, Adrian Racu, Alexandru Mihăilă nu uită să puncteze în ce mediu de lucru modern își desfășoară activitatea angajații, în prezent.

„Prima responsabilitate în firmă a fost să fac colete. Eram picker, eram în depozit. Dar totul era rudimentar atunci. Acum ne-am automatizat. Atunci fiecare mergea cu o tăviță, își lua comanda și făcea coletul mergând prin tot depozitul, culegând produse. Le puneam în cutie și așteptam să vină cineva să le verifice manual, după care ne scotea AWB-ul, închideam coletul și mergeam mai departe la următoarea comandă”, explică Alexandru.

Acum, când Alexandru și-a depășit de mulți ani atribuțiile de picker, aproape toată munca din depozit este automatizată, marfa stă pe rafturi gravitaționale, în depozit există o bandă conveyor pentru manipulare, iar coletele își primesc AWB-urile automat, cu ajutorul unui soft performant.

Pas cu pas spre vârful ierarhiei

„Poți mai mult decât ai putut ieri” este sloganul după care se ghidează Alexandru Mihăilă, încă de pe vremea în care făcea colete în depozit. Optimismul, inițiativa, seriozitatea au fost și sunt calități pe care superiorii săi le-au observat și apreciat. Așa că, Adrian Racu, omul care a pus bazele companiei UG Smart Logistics în România, i-a dat credit lui Alexandru. Și, după nici 10 ani din momentul în care tânărul pășise în depozitul firmei, s-au așezat la masă, împreună, să ia decizii pentru extinderea și modernizarea companiei.

„Succesul unei companii stă în oameni. Eu trebuie să am oameni pe care să mă pot baza că mă înlocuiesc atunci când lipsesc. Am preferat să îmi cresc oamenii din echipă, să fie, acolo, alături de mine. Iar Alex a demonstrat că poate și vrea să pună umărul la dezvoltarea firmei. Tocmai de aceea este acum într-un loc pe care îl merită”, spune co-fondatorul UG Smart Logistics, Adrian Racu.

„De mic mi-am dorit să fiu director, să ajung ceva mare, pentru că aveam senzația că un om mare vine la 11.00 la serviciu, le dă ceva de făcut angajaților și pleacă pe la ora 15.00 acasă. Numai că viața mi-a arătat că visul meu din copilărie nu se potrivește cu realitatea. Iar să fii un șef mare nu înseamnă să lucrezi pe ceas 8 ore și totul merge strună în firmă. Ziua mea de lucru are acum un pic mai mult de 8 ore. Și nu este suficient doar să muncești în firmă, ca să dezvolți business-ul. Ai nevoie și de dezvoltare personală, pentru că dezvoltarea ta personală are apoi răsfrângere asupra business-ului”, spune cu încredere Alexandru Mihăilă.

Investiții în firmă și în angajați

Pe piața din România, firma condusă de Adrian Racu și Alexandru Mihăilă a prosperat, chiar dacă avea o orientare către un singur client, căruia îi ofereau și încă îi oferă o gamă integrată și personalizată de servicii de logistică, de la preluarea comenzilor într-un call center, picking-ul, împachetarea și distribuirea coletelor, până la emiterea și încasarea facturilor.

Până la începutul pandemiei, UG Smart Logistics își desfășura activitatea într-un depozit mic, un loc în care, chiar dacă și-ar fi dorit, nu ar mai fi avut cum și unde să se extindă.

Așa că, în 2022, cei doi piloni ai companiei au luat decizia să investească mai mult în companie și să facă tranziția la un depozit modern, în Urbano Parks, unde procesele pe care le operează ei puteau fi automatizate. Investițiile nu au constat doar în mutarea propriu-zisă, ci și în achiziția de rafturi gravitaționale, care au costat peste 130.000 de euro, benzi conveyor și alte utilaje în valoare de peste 100.000 de euro, iar în sisteme de siguranță au mai investit încă 15.000 de euro. În plus, compania și un soft operează și cu un soft formant, PTL 2.0, acesta din urmă fiind implementat cu sprijinul principalului client al companiei, gigantul Herbalife Nutrition.

„Acest program trebuia să îl implementăm împreună cu specialiști și tehnicieni din mai multe țări. Go live-ul trebuia să fie în mai 2020. În februarie, când a început toată nebunia, cu pandemia, biletele specialiștilor ce trebuiau să ajungă în România au fost anulate. Toate conferințele și discuțiile le-am purtat online și eu am fost singura persoană care a implementat și testat întregul program, astfel încât totul să fie perfect în ziua de Go live”, își amintește country managerul companiei.

Alexandru spune că acele zile au fost „puțin dureroase din punct de vedere al timpului”, dar tot efortul l-a depus cu plăcere, știind că, în final, acest lucru va duce la o dezvoltare a business-ului. Mai ales că programul are o funcție de eliberare automată a AWB-urilor, iar acest lucru a dus la o ușurare a muncii angajaților în depozit.

Iar rezultatele nu au întârziat să apară, în ciuda pandemiei care își înfigea tot mai adânc colții în business-urile românești. Pentru UG Smart Logistics, însă, pandemia a adus mai mult de lucru, iar investiția în noul program a coincis cu o creștere fulminantă a comenzilor online, creștere generată de pandemie.

„Înainte de automatizare, o echipă de 7 oameni făcea 200 – 300 de colete pe zi. Iar acum, aceeași echipă de 7 oameni realizează zilnic peste 1.500 de colete. Chiar și atunci când unii angajați sunt în concediu. La început, erau undeva 6-7 oameni, 3 mese de lucru într-un depozit mic, iar ca să realizeze o comandă, un manipulant trebuia să alerge prin depozit cam 300 de metri”, spune country managerul UG Smart Logistics.

Practic, automatizarea a adus la pachet dezvoltarea firmei și beneficii pentru angajați.

„Am schimbat modul de lucru, am restrâns spațiul, adică organizarea produselor este diferită, astfel încât un om care face un colet să nu trebuiască să mai facă atât de mulți pași. Iar dacă nu trebuie să alerge prin tot depozitul, angajații sunt mai productivi, reușesc să facă mai multe colete. Degeaba are firma succes, dacă angajații tăi sunt hămăliți în fiecare zi și o să plece supărați acasă, plângându-se cât de mult le-a dat de lucru patronul ăla rău sau managerul ăla rău”, explică Alexandru Mihăilă.

După toate aceste eforturi, firesc, a venit și schimbarea orientării de business, cu atenție multi client, având în vedere că în portofoliul UG Smart Logistics au intrat alți clienți. Iar co-fondatorul companiei spune că nu se oprește, până când toți paleții din imensul depozit care le este acum casă, nu sunt ocupați. Mai ales că, acum, cei doi antreprenori implementează și un nou Warehouse Management System, un program pentru depozit care îți zice totul în timp real, pentru a putea satisface nevoile oricărui client nou.

„Asta vrem, să umplem hala cu clienți noi și să replicăm pentru ei modelul pe care l-am implementat la Herbalife. Scopul nostru nu este să facem doar depozitare pentru firme, ci să oferim servicii logistice complete. Parte de call center, inbound, outbound, picking, import, export și discuții directe cu clientul final”, completează co-fondatorul companiei, Adrian Racu.

Cei doi antreprenori spun că nu dezvoltarea continuă a companiei este dezideratul lor principal și, anual, vor redirecționa o parte din profit în investiții.

„Anul trecut eram într-un depozit mic, cu un singur client și făceam totul pentru el. Practic, acolo nici nu mai aveam cum și unde să ne dezvoltăm. Astăzi, suntem în Urbano Parks, iar când am venit aici am achiziționat totul de la zero, banda, rafturile gravitaționale. Doar câteva bucăți de mobilier și optimismul le-am adus din vechiul depozit”, precizează Alexandru Mihăilă.

Atenție centrată pe angajat

În depozitul UG Smart Logistics, relația dintre pickeri și oamenii cu deciziile în buzunar nu sunt de tipul „șef – subordonat”, ci mai degrabă de tipul „colaboratori”. Alexandru Mihăilă este omul din conducere care merge aproape zilnic în depozit și stă de vorbă cu oamenii. Fie că schimbă glume cu ei, le ascultă supărările sau, pur și simplu, îi întreabă cum se simt, este genul de șef care știe și simte atunci când un angajat nu dă randament. Le află nevoile și încearcă să vină în întâmpinarea lor, indiferent că le decontează biletele de transport sau le cumpără adidași comozi, potriviți pentru stat multe ore în hală, în picioare, ori haine groase de iarnă, pentru sezonul rece, când stau afară să descarce TIR-urile cu marfă.

Și, cu toate eforturile pe care cei doi antreprenori le depun să păstreze relația cu angajații bună, procesele de recrutare sunt greoaie.

„Este adevărat că activitatea noastră este automatizată. Însă noi nu vrem să renunțăm la factorul uman. Dar recrutarea este un proces dificil, găsim foarte greu oameni care, chiar dacă nu știu să facă ceea ce noi cerem, acceptă foarte greu măcar să învețe. Iar dacă îi găsim pe cei care vor să învețe, ne trezim că după ce îi pregătim, pleacă. De foarte multe ori durează chiar și 6 luni, până găsim un om, care să se integreze în echipa noastă”, mărturisește Adrian Racu, omul care a adus UG Smart Logistics pe piața din România.

Adrian Racu este tipul de antreprenor-lider atent nu doar la bunăstarea psihică a angajaților săi, ci și la echilibrul dintre viața personală și profesională a acestora.

„Am oameni pe care mă pot baza atunci când lipsesc. Sunt oameni tineri, cu forță și cu elan, dar uneori uită să se oprească din muncă. Și atunci intervin eu și le spun: <<Prietene, ușor. Du-te acasă, ia cina, dormi, odihnește-te>>. Munca într-o companie nu se termină niciodată. Trebuie să știi când să pui bariera între timpul personal și profesional”, spune Adrian Racu.

Despre relația dintre ei, fiecare dintre cei doi antreprenori spune că se bazează pe respect.

„Relația dintre mine și Adrian este una construită în timp și este bazată pe încredere și respect. Atunci când trebuie să luăm decizii în companie, discutăm. Și chiar dacă discuțiile sunt în contradictoriu, mereu reușim să ajungem la un numitor comun. Și mai avem un obicei de la care nu ne abatem: după ce ne consultăm noi doi, mereu comunicăm și echipei decizia pe care urmează să o luăm”, mărturisește Alexandru Mihăilă.

Dacă Alex este tipul de antreprenor tânăr, motivat și care dă 100% din timpul și energia sa pentru companie, Adrian Racu vine să echilibreze balanța și să impună, când este nevoie, înțelepciunea antreprenorului trecut prin toate etapele de dezvoltare economică a României.

„Eu înțeleg că munca în firmă aduce satisfacții, pentru că îți aduce bani. Și atunci când firma ta este prosperă te bucuri și vrei să muncești mai mult și mai mult. Așa este și Alex, este tânăr, are puțin peste 30 de ani și este exact la vârsta la care, cum spune vorba <<rupe malul>>. Dar nu este ok. Trebuie să știi să fii echilibrat. Dacă nu ești, într-o zi te vei opri forțat. Așa că, de multe ori intervin să îl temperez și pe el și îi spun că și viața personală are nevoie de atenție”.

Pe viitor, cei doi antreprenori își văd compania într-o continuă expansiune. Și spun că își doresc ca oamenii și clienții lor să înțeleagă rolul decisiv pe care logisticienii îl pot avea în succesul unei afaceri.