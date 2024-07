Interviu cu Ana Someșan, șefă de promoție la Colegiul Național de Artă, Arhitectură

Diploma de absolvire a Colegiului Național de Artă din Târgu Mureș, secția Arhitectură, atestă inteligență, tact, răbdare, talent, dăruire, pasiune pentru o profesie responsabilă în designul, planificarea și construcția de clădiri și alte structuri construite. Datorită complexității și însemnătății sale, arhitectura este considerată o artă. Munca unui arhitect este complexă, acesta trebuie să aibă cunoștințe de matematică, desen tehnic și proiectare, abilități de comunicare și de organizare, atenție sporită la detalii și creativitate. Cum reușești? cu ce sacrificii ajungi să practici această meserie? Răspunsul îl aflăm de la Ana Someșan care a încheiat patru ani de liceu cu media 9,95, șefă de promoție.



Ana, cum te-ai descrie în câteva cuvinte?

Mă consider o persoană perseverentă, creativă. Îmi place să mă implic în activități care presupun munca de echipă și să învăț continuu.



Să ne spui, te rog, cu ce medie ai terminat anii de școală? Cum a fost la bacalaureat și ce vei face mai departe?

Am încheiat cei patru ani de liceu cu o medie generală de 9.95. La bacalaureat am obținut note foarte bune, fapt ce mi-a confirmat că munca depusă nu a fost în zadar. In continuare, plănuiesc să urmez Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj, unde îmi doresc sa evoluez și să îmi dezvolt abilitățile.



Câtă muncă se află în spatele unei reușite precum aceea de a fi șef de promoție?

În spatele acestei reușite se află multe ore de studiu, determinare si dedicare. De asemenea, disciplina a avut un rol extrem de important.



Ce sacrificii ai făcut pentru a obține acest rezultat?

Pentru a mă concentra pe studiu, a fost nevoie să diminuez timpul liber cât și să renunț la anumite activități sociale.



Care este valoarea fundamentală în care crezi?

Consider că, este extrem de important ca o persoană să rămână fidelă propriilor principii, indiferent de circumstanțe.



Care a fost exact momentul în care ai știut că vrei Arhitectură?

Am știut că vreau să urmez arhitectura încă din clasa a 5a, când în cadrul orelor de desen se abordau teme aflate în strânsă legătură cu acest domeniu precum realizarea planului unei clădiri.



Ce alte pasiuni ai?

Printre pasiunile mele se numără animația pentru copii și sportul. De asemenea, găsesc multă inspirație în natură, motiv pentru care îmi place să fac drumeții.



Ce calități trebuie să aibă un arhitect de succes?

Un arhitect de succes trebuie sa fie creativ, să aibă o viziune clară și să fie capabil să îmbine esteticul cu funcționalitatea. De asemena, trebuie să dea dovadă de abilități bune de comunicare și să fie deschis la colaborare și inovație.



Cine au fost mentorii tăi, cui trebuie să mulţumeşti?

În primul rând aș vrea să le mulțumesc părinților pentru susținerea necondiționată pe care mi-au oferit-o și profesorilor mei, care mi-au fost adevărați mentori. In mod special, vreau să-i mulțumesc doamnei profesoare de matematică din cadrul liceului și profesorilor de specialitate care m-au inspirat să îmi urmez visul.



Pune-ți o dorință și spune-o.

Îmi doresc să fiu fericită și să mă bucur de ceea ce fac în fiecare zi.