INTERVIU cu Debora Anett Szőcs, șefă de promoție a Liceul Tehnologic „Electromureș”: „Eu doar m-am pregătit zi de zi”

Debora Anett Szőcs este unul dintre șefii de promoție ai Liceului Tehnologic „Electromureș”, încunându-și propriile eforturi depuse de-a lungul anilor de liceu cu frumoasa medie de 9,62. Pasiunea sa pentru matematică a îndemnat-o, la finele clasei a VIII-a, să aleagă specializarea de Tehnician în activități economice. Muncind constant și axându-se pe însușirea de informații, pentru Debora Anett calitatea și realizarea de a fi șef de promoție a venit pe neașteptate.

Rep.: De ce ai ales acest liceu?

D.S.: Am ales Liceul Tehnologic Electromureș, cu specializarea de Tehnician în activități economice, deoarece îmi place foarte mult matematica. Totodată, acest liceu îmi oferă și o profesie, nu doar diplomă de absolvire.

Rep.: Cum a fost experiența anilor de liceu?

D.S.: Primul an a fost destul de dificil, având în vedere că tot anul l-am petrecut în mediul online. Socializarea virtuală nu construiește relații reale cu colegii din clasă. Acest lucru s-a schimbat din clasa a X-a, când, întâlnindu-ne cu profesorii și colegii față în față, am construit relații adevărate și s-au născut noi prietenii. Având în vedere că am venit dintr-o școală rurală, a trebuit să mă lupt, să ajung și să mențin nivelul cerut de liceu. Trecând de acest obstacol, în fiecare an am fost prima din clasa, însă nu am sperat să fiu chiar șef de promoție pe școală.

Rep.: Cât de dificil a fost parcursul, trecerea peste obstacole?

D.S.: Având în vedere că în fiecare an am avut scopul de a avea media cât mai mare și că în clasă au fost alți colegi cu medii mari, spiritul competiției m-a îndemnat să depun efortul de a fi și mai bună în fiecare semestru. Uitându-mă înapoi, nu pot să spun că a fost ușor sau greu a ajunge șef de promoție. Din nou, niciodată nu m-am gândit că voi deveni prima pe școală. Eu doar m-am pregătit zi de zi. La unele materii a trebuit să persist mai mult, la altele mai puțin. Acest lucru însă nu a solicitat să-mi petrec tot timpul studiind; între timp am avut timp să petrec momente frumoase cu prietenele mele, cu iubitul meu și să merg la ore de muzică.

Rep.: Cât timp alocai studiului zilnic?

D.S.: Acest lucru este schimbător. Depindea de dificultatea zilei care urma. În general alocam zilnic 2-3 ore, iar înainte de examene și câte 7-8 ore.

Rep.: Cum ți s-a părut Examenul de Bacalaureat?

D.S.: Subiectele primite m-au surprins plăcut. În general, Bacalaureatul din acest an a fost ușor.

Rep.: Ce activități te pasionează în timpul tău liber?

D.S.: În timpul meu liber îmi place foarte mult să citesc, să cant la pian și trombon, să petrec timp cu prietenele.

Rep.: Ai participat la voluntariate?

D.S.: Da, am participat la adunarea gunoiului din pădurea Maiad, organizată de Biserica Adventistă. An de an am participat la organizarea taberelor de vară pentru tineretul religios. O dată am încercat să donez sânge pentru ajutorarea săracilor, însă mi s-a făcut rău, dar ulterior am ajutat la împărțirea pachetelor.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

D.S.: Sunt înscrisă la Facultatea de Economie și Drept, la specializarea de Contabilitate și informatică de gestiune din cadrul UMFST Târgu Mureș. Pe parcurs voi decide restul, deocamdată doresc să fiu o contabilă bună.

Rep.: Ce părere ai asupra notelor? Cât de importante sunt?

D.S.: Aceste medii pot fi doar niște cifre, pot reprezenta doar cunoștințele despre subiectul primit la examen.

Rep.: Ce sfat le oferi elevilor ce îți vor urma pașii?

D.S.: Sfatul meu pentru liceeni este să se pregătească pentru fiecare zi de școală, să nu lase nimic pe ultima sută de metri, să fie perseverenți. Fiecare dintre noi avem materii preferate și materii care nu prea ne sunt pe plac. Să petreacă mai mult timp cu acele materii care provoacă greutăți, căci din cele preferate se pot pregăti cu ușurință. Să-și aleagă prieteni care îi ajută la învățat și nu care îi atrag către indiferență.

Alexandra BORDAȘ