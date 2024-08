INTERVIU cu Radu Florescu, noul președinte Interact Târgu Mureș Renașterea: „Cea mai frumoasă parte din Interact este că ai ocazia zilnic să ajuți pe cineva”

Radu Florescu este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Alexandru Papiu-Ilarian” din Târgu Mureș, cântăreț la voce și chitară și, de puțin timp, și președinte al clubului de voluntariat Interact Târgu Mureș Renașterea. Elevul a dat dovadă de o uriașă motivație și de o nestăvilită dedicare în activitățile pe care le întreprinde, motiv pentru care a hotărât să-și depună candidatura de președenție în cadrul clubului – tocmai pentru a insufla aceste calități și celorlalți membri. Pentru el, o însemnată parte a farmecului voluntariatului este reprezentată dorința de a face bine în comunitatea locală – și nu numai – și rezultatul ei în ceea ce privește oamenii pe care Interact îi sprijină prin diversele lor proiecte.

Radu Florescu: Anul trecut am ocupat funcția de vicepreședinte al clubului Interact Târgu Mureș Renașterea, iar anul acesta cea de președinte. Pe lângă aceasta, mai ocup funcția de asistent zonal în board-ul districtual, în cadrul District 2241, din care fac parte toate cluburile din România, plus cele din Republica Moldova. Zona 3 în care activez eu este formată din județe precum Cluj, Brașov, Bistrița-Năsăud, Mureș și altele, însumând 24 de cluburi.

Primele tangențe cu Interact Târgu Mureș Renașterea

R.F.: Am descoperit clubul în clasa a IX-a, pentru că atunci foarte mulți veneau la noi în clase pentru a ne încuraja să intrăm în Interact. Pe lângă asta, sora mea, care este cu trei ani mai mare, făcuse parte din acest club. Cu toată această încurajare am decis să văd și eu despre ce e vorba. Nu am intrat în Interact cu ideea că voi deveni președinte; am intrat pentru că îmi oferea șansa să ajut oamenii din comunitate, să particip la proiecte de caritate și, pe lângă asta, să mă dezvolt pe mine, să creez noi legături, să cunosc mai multă lume și să mă și distrez. După un an am avut gândul să candidez pe funcția de vicepreședinte în board. Am văzut că s-a putut și am decis să țintesc și mai sus. Așa am ajuns pe funcția de președinte, o funcție care sper să-mi placă mult și să mă descurc. Am fost susținut de colegii mai mari din board, care avea vechime; am lucrat împreună cu ei și au considerat că sunt potrivit pentru acest rol. S-au asigurat că Interactul rămâne pe mâini bune, ceea ce voi face și eu anul acesta.

Rep.: Ce atribuții ai ca asistent zonal?

R.F.: Cum mă ocup de clubul acesta ca și președinte, așa mă ocup să ajut oarecum toate cluburile înscrise în această zonă. Dacă au o neclaritate sau o nelămurire, toți președinții zonei pot apela la mine, mă pot întreba. Vom avea și ședințe zonale pentru a realiza proiecte în colaborare cu toate cluburile din zonă. Avem și conferințele districtuale în cadrul cărora ne întâlnim toate cluburile din district; acolo, având o funcție, trebuie să țin un curs cu tematici diverse: public speaking, fundraising, leadership – teme care să ajute ceilalți membri în gestionarea clubului lor.

Interact Renașterea, peste 70 de voluntari

R.F.: În momentul de față, în club suntem undeva la 70 de membri activi. În perioada trecută de recrutări am avut cam 120 de interviuri, dintre care am selectat cam 50 – 60 de aspiranți. Ne folosim de o serie de întrebări în cadrul acestor interviuri, întrebări folosite, de altfel, de tot districtul. Întrebările sunt în așa fel încât să pară banale, dar din răspunsuri îți poți da seama cum gândește persoana respectivă. Astfel, noi ne dăm seama care sunt membrii care chiar vor să-și dea interesul. Perioada de aspiranță începe cam în septembrie, octombrie, până în luna ianuarie, în urma căreia se face o selecție. În perioada aceasta ei trebuie să dovedească că au motivația necesară și dorința de a rămâne și de a ajuta. Cei care au trecut de această perioadă au fost în jur de 30 și ceva; ei au ieșit în evidență prin implicarea lor, prin modul în care s-au integrat în grup și au avut ceva în plus.

Primul proiect ca membru Interact

Rep.: Am înțeles că fiecare membru trebuie să vină cu un proiect. Care a fost al tău?

R.F.: În perioada de aspiranță, după prima sau a doua ședință, fiecare membru are o anumită perioadă de timp pentru a gândi un eveniment, cap-coadă, plus o fișă de proiect. Din acele multe idei pe care le primim selectăm un anumit număr pe care urmează să le organizăm. Acei aspiranți care au venit cu ideea au oportunitatea de a coordona acel proiect, împreună cu un membru al board-ului. Când am intrat ca aspirant am propus un concurs de talente, pentru că există un eveniment districtual la Vâlcea în fiecare an, unde se desfășoară faza națională. M-am gândit ca noi să facem unul local, iar câștigătorul să se califice la Vâlcea. Totuși, ideea nu a fost acceptată, dar, în decembrie, când s-a organizat evenimentul de la Vâlcea, am fost ca participant.

Rep.: Vorbind de proiecte… ai vreunul „de suflet”?

R.F.: Cred că pentru majoritate un proiect de suflet este cel cu impactul cel mai mare, intitulat „Christmas for everyone”. Este un proiect districtual care este realizat de aproape fiecare club din district. Este un proiect bazat pe o strângere de fonduri, de pachete în preajma sărbătorilor, pe care, după aceea, le donăm. Pot spune că acesta a avut cel mai mare impact și acesta a adus mari sume. Este un eveniment care în fiecare an depășește recordul anului precedent. Asta mă impresionează pe mine – faptul că anual reușim să ne mobilizăm tot mai bine.

Experiența Interact, cu bune și rele

R.F.: Cea mai frumoasă parte din această experiență este că ai ocazia zilnic să ajuți pe cineva. Pentru asta ne aflăm în Interact. Pe lângă asta, este și partea cu evenimentele și conferințele districtuale. De exemplu, la conferințe ne strângem pese 900 de oameni din toată țara și din Republica Moldova și legăm prietenii noi. Mi se pare minunat că ai ocazia la această vârstă să-ți faci atâtea conexiuni și prietenii în toată țara, care poate vor rămâne peste ani. Cea mai dificilă parte este reprezentată de birocrație, de formalitățile pe care trebuie să le fac și acum ca președinte, de gestionarea întregului grup, eu fiind persoana de legătură între club și cei din Rotary. Cu ei este necesar să ne ocupăm și de niște formalități ca totul să fie acceptat. Pe mine nu mă pasionează atât de mult această parte, dar trebuie să o fac.

Primii pași spre președenție

Rep.: Despre ce le-ai vorbit membrilor prezenți în cadrul discursului tău de candidatură?

R.F.: În cadrul acestor discursuri, trebuie, în primul rând, să ne introducem pe noi, să vorbim despre propriile valori, despre ce ne recomandă pentru această poziție, să venim cu câteva idei noi pe care noi dorim să le implementăm în mandatul următor în cazul în care am fi aleși și, cumva, să facem tot posibilul să atragem lumea, să fim plăcuți, în așa fel încât să se spună: „El a avut ceva în plus, am simțit o conexiune cu el, vreau să fie acolo”. Eu am vorbit despre îndrumare, despre puterea exemplului pozitiv, despre colaborare. Deși avem o grămadă de funcții în board, ne place să spunem că membrul activ are aceeași putere ca și președintele. Toți trebuie să ne implicăm în mod egal. Nu înseamnă că, dacă eu sunt președinte, eu dau ordine altor membri. Ei mă ajută, dar și eu îi ajut pe ei și ne împărțim sarcinile în mod egal, astfel încât să avem rezultate cât mai bune.

Rep.: Ce tip președinte îți propui să fii?

R.F.: Nu vreau să fiu genul de președinte care în cadrul unei ședințe îi face pe membri să simtă că nu pot discuta orice deschis. Vreau să vină acolo și să fie acolo pentru simplul fapt că îi interesează ce se întâmplă și vor să se implice, pentru că văd că noi, cei din board suntem implicați. Nu vreau să se simtă obligați să vină, vreau să fie o relație de prietenie și, totodată, de egalitate. Chiar dacă eu sunt președinte, nu sunt cu nimic mai presus decât ei. Tot ce facem, facem împreună.

Educația, pasiunea și voluntariatul

Rep.: Ți se pare dificil să „jonglezi” cu școala, cântatul și voluntariatul?

R.F.: Da. Cumva este greu să le faci pe toate, dar, în cazul meu, de mic m-am obișnuit să-mi împart viața între școală, sport și alte hobby-uri. Acum nu îmi este atât de greu cum i-ar fi poate cuiva care n-a mai făcut asta până acum. Este greu, într-adevăr, dar cred că mă voi descurca anul acesta, deși mă simt puțin copleșit. Îmi voi găsi cumva echilibrul între toate și le voi gestiona cum trebuie.

Rep.: Ai vreun proiect sau idee de proiect pentru viitor?

R.F.: Un proiect pe care l-am propus în candidatura mea ca asistent zonal și pe care chiar vreau să-l realizez anul acesta este un eveniment care ține de plantatul copacilor. L-am mai făcut noi, dar doar la nivel local, în ceea ce privește orașul. Mă gândeam să-l fac la nivel de zonă, dacă am acum această poziție. O dată la două-trei săptămâni să ne întâlnim într-unul din orașele aparținătoare zonei 3, toate cluburile și să plantăm copaci într-o zonă din orașul respectiv. Așa putem să ne mărim impactul pe o zonă mai mare.

Interact Renașterea își așteaptă noii recruți

R.F.: Încurajez orice tânăr care intră acum la liceu sau poate a intrat deja să se înscrie. Și un an la Interact poate să-ți schimbe perspectiva asupra multor lucruri și consider că pentru orice adolescent asta poate să fie o experiență de neuitat. Pentru mine, de exemplu, această experiență va rămâne cu mine toată viața, atât prieteniile formate, cât și amintirea fericirii oamenilor pe care i-am ajutat. Așa că încurajez pe toată lumea să se alăture clubului nostru sau celorlalte din județul Mureș.

Alexandra BORDAȘ