INTERVIU cu Andrada Popovici, șefă de promoție a programului Comunicare și relații publice din cadrul UMFST: „Am avut dorința de a învăța lucruri noi”

Andrada Popovici este șefă de promoție a programului de studii de licență Comunicare și relații publice din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, finalizând anii studenției cu media 9,74. Soție, mamă a două fete și în același timp șefă de promoție, Andrada a „jonglat” cu pricere între viața familială, locul său de muncă și studiile sale.

Reporter: Pentru început, vorbește-mi despre tine.

Andrada Popovici: Am 35 ani, sunt soție și mamă a două fete. În momentul de față, lucrez ca și consilier la cabinetul vicepreședintelui Ovidiu Georgescu, în cadrul Consiliului Județean Mureș. Am absolvit în anul 2011 studiile de licență la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, iar în anul 2013 am terminat studiile de masterat în domeniul Resurselor Umane, tot în cadrul Universității „Petru Maior”. Sunt o persoană prietenoasă, ambițioasă și pun suflet în tot ceea ce fac.

Rep.: Ce amintiri au rămas din acești ani?

A.P.: Îmi rămân în minte realizarea lucrărilor și proiectelor importante, mai ales acelea care m-au provocat și m-au ajutat să cresc profesional. De asemenea, relația de prietenie legată cu colegii mei și bucuria micilor și marilor realizări împreună, fie că a fost vorba de trecerea unui examen sau de finalizarea unui proiect. Mi-am dezvoltat abilitățile de gestionare și organizare a timpului, jonglând între studii și responsabilitățile familiale, iar în ultimul an de facultate și cu munca.

Rep.: Cum ai rezuma în trei cuvinte experiența studenției?

A.P.: Provocatoare, educativă, solicitantă.

Rep.: De ce ai ales UMFST Târgu Mureș, respectic această specializare?

A.P.: Întrucât consider că este cea mai bună universitate din Târgu Mureș, cu profesori bine pregătiți și dedicați. Apoi, am ales această specializare din dorința de a-mi îmbunătăți abilitățile de comunicare și de a învăța lucruri noi din acest domeniu vast, lucru pe care l-am și făcut.

Rep.: Ai participat la concursuri, proiecte în timpul facultății?

A.P.: Am avut mai multe proiecte de grup împreună cu colegii mei. Aceste proiecte mi-au dezvoltat creativitatea, m-au scos din zona de confort și am învățat de la colegii mei lucruri noi.

Rep.: Ce îți place să faci în timpul liber?

A.P.: Îmi place să călătoresc, să văd locuri noi și alte culturi.

Rep.: Ce liceul ai absolvit?

A.P.: Am terminat Colegiul Economic „Transilvania” în anul 2008.

Rep.: Cât de dificil a fost parcursul spre a deveni șef de promoție?

A.P.: Ușor nu a fost, având în vedere faptul că am împăcat viața și responsabilitățile familiale cu studiile universitare. Am fost perseverentă și am avut dorința de a învăța lucruri noi. Consider că m-am implicat și am tratat această facultate cu seriozitate. Când am început această facultate, nu a fost țelul meu să devin șef de promoție, mai ales că eram și însărcinată cu cel de-al doilea copil. Am început aceasta facultate cu gândul de a-mi îmbunătăți și perfecționa abilitățile de comunicare. Nu aș putea să spun cu exactitate câte ore am petrecut zilnic învățând, dar m-am pregătit înainte de fiecare examen cu seriozitate. De asemenea, citeam cursurile pe parcursul semestrelor.

Rep.: Cine te-a susținut în tot demersul acesta?

A.P.: Fără sprijinul familiei mele, nu aș fi reușit să ajung astăzi aici. O contribuție importantă a avut-o mama mea, care m-a ajutat cu fetele mele când eu aveam cursuri și soțul meu care a fost și este un stâlp de sprijin, m-a ajutat să gestionez responsabilitățile zilnice, s-a ocupat de copii când aveam nevoie să studiez și mi-a oferit încurajare emoțională. De asemenea, șeful meu, care m-a încurajat să mă înscriu la această facultate.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

A.P.: Prin funcția pe care o dețin în momentul de față, lucrez deja în domeniul studiat, dar având în vedere că urmează să mi se termine contractul de muncă, mă voi reorienta. Ținând cont că am absolvit două facultăți în domenii diferite, îmi va fi mai ușor să mă reorientez.

Rep.: Ce mesaj le transmiți celorlalți absolvenți sau studenților care urmează să-ți calce pe urme?

A.P.: Perseverența, seriozitatea și implicarea sunt importante în tot ceea ce facem. Cursurile aprofundate, discuțiile interactive și proiectele de grup mi-au oferit o bază solidă de cunoștințe și abilități practice. Profesorii m-au provocat să gândesc critic, să comunic eficient și să abordez problemele cu creativitate.

Alexandra BORDAȘ