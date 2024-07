Interviu cu Gabriel Nechiti, șeful de promoție al specializării Inginerie medicală a UMFST

Gabriel Nechiti este un bistrițean care a venit în Târgu Mureș pentru a-și urma visul academic, fiind pasionat încă de mic de științele exacte și, în special, de științele inginerești, motiv pentru care a luat decizia de a studia la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, la specializarea Inginerie medicală din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia informației. Bună decizie a luat, întrucât și-a saturat setea de cunoștințe teoretice și a reușit, totodată, să se facă cunoscut în învățământul universitar mureșean drept unul dintre șefii de promoție de anul acesta, finalizând anii de studiu cu media 9.53. În cele ce urmează, absolventul ne-a povestit câteva dintre trăsăturile care îl caracterizează și care au reprezentat atuuri importante în atingerea acestor performanțe

Reporter: Cum te-ai descrie în câteva fraze?

Gabriel Nechiti: Mă considera un băiat destul de simplu, vin de la provincie. În timpul liber îmi place să joc fotbal, îmi place muzica, cânt la un instrument, la trompetă. Nu am urmat cursuri, dar am fost învățat de cineva care a urmat mai multe cursuri. Am cântat într-o orchestră, acum cânt într-o fanfară. Îmi place mult și istoria.

Rep.: Având în vedere că nu ești din județ, ai stat în cămin pe perioada studenției?

G.N.: Nu, am stat în chirie în cei patru ani de studenție, deoarece, după terminarea liceului, am fost doi ani în străinătate, am văzut cum se muncește, cum se fac banii și, fiind cu multe economi, am putut sta în chirie.

Rep.: Ce părere ai despre Târgu Mureș?

G.N.: E un oraș liniștit, are și el oportunități pentru studenții care termină aici. Sunt locuri de muncă mai ales în domeniul Medicinei, fiind un oraș recunoscut în țară pentru sistemul de Sănătate.

Experiența academică

Rep.: De ce Inginerie medicală?

G.N.: De mic mi-au plăcut lucrurile practice, iar în liceul mi-a plăcut mai mult partea de științe exacte, iar când am terminat liceul mă gândeam unde să merg. Prin intermediul unor cunoștințe am auzit de specializarea aceasta- Inginerie medicală, voiam ceva pe Inginerie, dar nu în domeniul programării și atunci m-am interesat un pic să văd ce presupune această specializare. În România domeniul nu este foarte bine cunoscut și atunci am căutat mai multe date în afară și mi s-a părut foarte interesant ceea ce presupune, fiind aparaturi medicale, multă electronică. Poți să faci foarte multe lucruri practice, dar ai și oportunitatea să stai mai mult la calculator, căci este nevoie și de programare pe echipamente. Mi s-a părut o opțiune bună, pe gustul meu, am avut parte și de puțină Biologie, iar Biologia mi-a plăcut și în liceu foarte mult, chiar am dat Bacul din această materie. Nu îmi pare rău de alegerea făcută.

Rep.: Care crezi că au fost atuurile care te-au ajutat să obți această performanță?

G.N.: Nu am urmărit în special să ajung șef de promoție, dar mereu mi-am dorit să am rezultate bune. Cred că dacă ești puțin serios și ești atent la cursuri, la laboratoare și dacă îți dai interesul, poți să ajungi foarte ușor la această performanță.

Rep.: Crezi că ai ratat momente importante din viața socială din cauza studiului?

G.N.: Nu cred acest lucru. Nu pot să spun că sunt genul care a petrecut nopți întregi ca să învețe, ca să aibă rezultate extraordinare. Am știut să învăț, dar în același timp am știut că am nevoie și de viață socială, de prieteni, am nevoie să fac lucrurile care îmi plac și atunci nu pot să spun că școala mi-a “furat” această parte a studenției.

Rep.: Ce sfaturi le recomanzi celor din generațiile mai mici, pentru a-ți călca pe urme?

G.N.: Să-și aleagă ceva ce le place. Dacă îți place ceea ce faci, ceea ce înveți, o să îți fie foarte ușor pe mai departe, nu va trebui să te chinui ca să ai rezultate bune sau să poți termina ce ai început.

Rep.: Ce planuri ai pentru viitor?

G.N.: M-am înscris la un Master pe Electronică biomedicală la Timișoara, vreau să continui pe partea asta, pe partea de service și mentenanță a aparatelor pentru început, iar mai încolo, cine știe, poate voi avea și o mică firmă.

A consemnat, Mădălina ROHAN