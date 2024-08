INTERVIU cu Sipos Szilárd, șeful de promoție al specializării Informatică (Limba maghiară) a UMFST

Continuăm seria șefilor de promoție mureșeni, acei absolvenți sârguincioși care pe parcursul anilor de studiu și-au demonstrat potențialul academic remarcabil, prin intermediul rezultatelor pe care le-au obținut în urma eforturilor pantagruelice de ordin intelectual și nu numai.

Sipos Szilárd este șeful de promoție al specializării Informatică (Limba maghiară) din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Absolventul a încheiat anii de studiu cu impresionanta medie 9.90, fiind la un pas de perfecțiunea academică, fapt care atestă încă odată munca depusă în vederea devenirii sale educaționale. Parcursul său academic, realizările pe care le-a întreprins, dar și țelurile sale, fac ca Szilárd să fie un exemplu de ambiție, un model uman al reușitei, iar despre toate acestea veți afla mai multe lecturând interviul următor.

Reporter: Spune-ne câte ceva despre tine, Szilárd.

Sipos Szilárd : Am studiat matematică-informatică la Liceul Teoretic Bolyai Farkas. În timpul liber, îmi place să lucrez la proiecte personale în diverse tehnologii și domenii, să joc jocuri video sau să particip la competiții de simracing, fiind foarte pasionat de motorsport. De asemenea, cânt la pian. Sunt o persoană care poate face față provocărilor și le poate depăși.

Rep: De unde a survenit predilecția ta pentru acest domeniu?

S.S.: Aceasta este o întrebare bună la care nu am reflectat prea mult până acum. De mic am avut un calculator și console de jocuri. Cred că de aici provine pasiunea mea, deoarece petreceam mult timp lucrând pe calculator. În timpul gimnaziului, eu eram cel care configura serverele de Minecraft pentru grupul meu de prieteni. Curiozitatea mea s-a adâncit în timp. De exemplu, eram interesat să înțeleg cum funcționează un sistem de operare. Voiam să știu cum dezvoltatorii de jocuri retro reușeau să miște personajele pe ecran și să definească logica de funcționare a jocului.

Rep.: Ai ajuns să îți materializezi visul profesional la care aspirai când erai mic?

S.S.: Cred că sunt pe drumul cel bun pentru a-mi atinge acest vis. Încă din copilărie, mi-am dorit să devin un expert în tehnologie și să lucrez la proiecte interesante. De-a lungul anilor de studenție, am avut ocazia să particip la diverse proiecte și să colaborez cu profesori buni și colegi talentați, ceea ce m-a ajutat să îmi dezvolt abilitățile și cunoștințele. Experiențele mele de lucru în diverse companii și implicarea în activități extracurriculare mi-au oferit o perspectivă valoroasă asupra industriei și mi-au consolidat convingerea că sunt pe drumul cel bun. Dacă aș putea să îi povestesc copilului de odinioară despre companiile la care am lucrat și proiectele la care am participat, sunt sigur că ar fi foarte fericit să audă asta. Sunt conștient că drumul este încă lung, dar sunt motivat și pregătit să continui să învăț și să cresc în acest domeniu. În prezent, am realizat câteva prototipuri de jocuri, așa că pot spune că mi-am îndeplinit unul dintre visurile copilăriei.

Experiențele studențești

Rep.: Descrie-ne puțin cum au fost anii de studenție.

S.S.: Anii de studenție au fost interesanți și plini de energie. Probabil au trecut prea repede. Privind înapoi la cei trei ani, îmi dau seama că s-au întâmplat atât de multe lucruri încât ar fi imposibil să le descriu pe toate într-o singură frază. Am început să lucrez și am fost implicat în diverse companii. Profesorii noștri ne-au motivat foarte mult să fim cât mai buni în domeniul nostru. De asemenea, participarea la zilele studenților a fost foarte specială. Ceea ce am apreciat cel mai mult în acești trei ani au fost susținerea părinților mei, implicarea profesorilor mei și colaborarea, prietenia cu colegii mei, respectiv oportunitatea de a mă dezvolta atât personal, cât și profesional. Le mulțumesc colegilor pentru că au făcut această perioadă de neuitat. Fără ei, nu cred că aș fi avut amintiri la fel de frumoase.

Rep.: Ai participat la workshop-uri, voluntariate sau concursuri? Dacă da, la ce?

S.S.: Da, am participat la diverse concursuri de hackathon. Am participat la două hackathoane organizate de două universități diferite. La hackathonul de la universitatea Sapientia „Make IT Easy”, am dezvoltat cu echipa mea, în 24 de ore, o aplicație care permitea urmărirea poziției autobuzelor, astfel încât utilizatorii să poată vedea cât de departe sunt acestea. Ideea pentru această aplicație a venit din Cluj-Napoca, unde un astfel de sistem este deja implementat, dar în Târgu Mureș nu există încă. La hackathonul UMFST „Contintental”, am dezvoltat un robot care urma o linie și trebuia să rezolve un labirint. Am găsit foarte interesantă partea de low level programming necesară pentru acest proiect. Din fericire, pot spune că am făcut parte din echipa câștigătoare la ambele concursuri.

Rep.: Care este cea mai frumoasă amintire din timpul facultății?

S.S.: Cea mai frumoasă amintire a mea din timpul facultății este anul doi. A fost un an plin de competiții, proiecte personale și cursuri interesante care m-au motivat să mă aprofundez în diverse subiecte. De asemenea, zilele studenților au fost de neuitat, iar internshipul la Accenture a fost o experiență extraordinară. În anul doi, am avut ocazia să particip la mai multe hackathoane și concursuri de programare, unde am întâlnit oameni pasionați și am învățat foarte multe lucruri noi. Cursurile din acel an au fost deosebit de interesante și m-au motivat să explorez mai adânc subiectele studiate. Această combinație de activități academice și extracurriculare a făcut ca anul doi să fie deosebit de memorabil pentru mine.

Rep.: Cărui fapt îi datorezi această reușită, de șef de promoție?

S.S.: Sincer, nu mi-am propus să devin șef de promoție. De la început, scopul meu a fost să învăț cât mai mult și să mă aprofundez în domeniul meu. Cel mai important lucru pentru mine a fost ca acest proces să fie unul plăcut. Unii spun că seriozitatea, perseverența și disciplina sunt cheia succesului. Eu cred că, deși aceste calități sunt importante și necesare pentru a atinge un anumit nivel, pasiunea este esențială pentru a excela cu adevărat în ceva. Pasiunea mea pentru acest domeniu este mare și, ca un efect secundar, m-a ajutat să devin șef de promoție. Cred că acest lucru a fost factorul decisiv în realizarea mea.

Rep.: Care sunt planurile tale de viitor? Te-ai înscris la Master?

S.S.: Planurile mele de viitor includ continuarea dezvoltării în domeniul meu. Intenționez să mă concentrez mai serios pe cercetare în domeniul inteligenței artificiale și să public articole științifice. De asemenea, doresc să finalizez masteratul la universitatea Babeș-Bolyai, la specializarea „Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date” și ulterior să îmi continui studiile cu un doctorat. În paralel cu masteratul, îmi doresc să acumulez experiență practică în domeniul meu prin munca într-o companie. În prezent, lucrez la compania Bosch din Cluj-Napoca, unde am posibilitatea de a acumula o experiență valoroasă. Vreau să contribui la dezvoltarea de soluții inovatoare și să mă implic în proiecte care să aibă un impact pozitiv în societate. Pe termen lung, mi-ar plăcea să devin un expert recunoscut în domeniul inteligenței artificiale și să îmi aduc contribuția la avansarea acestei tehnologii.

A consemnat, Mădălina ROHAN