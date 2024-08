Interviu cu Susanne Kalb Orels. S-a născut în Mureș și a intrat de două ori în Cartea Recordurilor

Părul lung este o parte importantă care marchează identitatea unei femei, primul lucru prin care se remarcă, un rând scris în cartea ei de vizită. Exista ceva aparte la aceste doamne care le face ca, atunci cand își mișcă capul și, prin urmare, părul, să fie irizestibile bărbaților – și chiar să stârnească invidia altor femei. Susanne Kalb Orels, născută în satul Dedrad, comuna Batoş, a fost inclusă în Guiness Book cu două recorduri pentru cel mai sănătos şi mai lung păr din lume, şi a tradus în limba română cartea „Părul şi recordurile mele. Secretul unui păr sănătos şi frumos”, după succesul ediţiei în limba germană. Chiar dacă au trecut 23 de ani de la prima sa intrare în Cartea Recordurilor, are în continuare un păr sănătos, lung de 140 centimetri, care şi-a păstrat culoarea brunet natural, având puţine fire albe. Mai multe detalii aflăm într-un scurt interviu.

Susanne Kalb Orels, pentru început, să ne spuneți câteva cuvinte despre dvs.

Sunt cosmeticiană de profesie, de mică am avut pasiunea pentru un păr frumos şi estetic. Şcoala Gimnazială am făcut-o în sat, primele 4 clase absolvindu-le în limba germană. Am continuat studiile la Reghin, absolvind Liceul Industrial Nr.2. Am plecat din România pentru a reîntregi familia, în 1990, atunci m-am mutat în Germania, cu fetiţa mea Maria, în regiunea Franconia din statul Bavaria. Acum locuiesc în Saarlouis, o localitate în districtul Saarlouis, landul Saarland, un mic orăşel cu o polulaţie de circa 40.000 de locuitori. În anul 2001 visul meu a devenit realitate, când am stabilit primul record mondial, fiind inclusă în Guiness World Records cu cel mai sănătos păr, cu o lungime de 180 centimetri. În anul 2002, am obţinut al doilea record mondial, având o lungime a părului de 194 centimetri, cu 30 de centimetri mai lung decât înălţimea mea.

Ce s-a schimbat în viața dvs odată cu aceste recorduri?

Acest lucru mi-a adus mari realizări în viaţa profesională şi personală, am primit nenumerate oferte pentru a lucra cu toate televiziunile și anumite ziare și reviste din Germania, RTL, PRO 7, SAT 1, ZDF şi RTL 2, am primit foarte multe scrisori, pe vremea aceea nu era o tehnologie atât de avansată ca și acum, când putem primi și trimite mesaje pe telefon oricând. Mulți oameni m-au oprit pe stradă și mi-au pus numeroase întrebări, de exemplu dacă părul meu era real, cum l-am îngrijit sau cum l-am gestionat în rutina mea zilnică.

Care e cea mai frecventă greșeală pe care o facem atunci când spălăm părul?

Multă lume folosește primul șampon care se află la îndemână atunci când se spală. Cu toate acestea, stiliștii sunt de acord că alegerea șamponului potrivit este cel mai important. Prin urmare, alege-l întotdeauna în funcție de tipul tău de păr. Oferta produselor este foarte bogată, șampon, tratamente, balsam, trebuie să le alegem responsabil, nu doar după culoare sau miros plăcut.

Este recunoscut faptul că stilul de viață și obiceiurile noastre alimentare influențează starea de sănătate a organismului. Pielea și părul sunt afectate de poluare, dar și de alimentele pe care le consumăm. Este bine să consumăm pâinea neagră și nuci, legume și fructe, în general, proteine de calitate. Şi sportul este foarte important, ieşitul la soare, la aer curat. Mai apoi, expunerea la soare, clorul din piscine, sarea din apa de mare și căldura intensă pot afecta sănătatea și aspectul părului. E bine să-l acoperim cu o pălărie și să folosim produse de păr cu protecție solară. Părul trebuie periat în fiecare zi de 100 de ori, pentru cine vrea să-l crească,, dar în egală măsură vă sfătuiesc să alegeţi cele mai bune ustensile pentru această acţiune. Periile să fie corespunzătoare și să fie de calitate.

Ce v-a motivat să scrieți o carte?

După ce am câștigat cele două recorduri, am fost atât de mult solicitată, încât nu știam cum să fac față cerințelor, motiv pentru care m-am decis să scriu această carte pentru îngrijirea părului. Astfel, am putut mulțumi și fanii mei, și am putut ajuta oamenii care au diferite probleme ale părului.Tot ce am învăţat despre îngrijirea părului, la adulţi şi la copii, am cuprins într-o carte în limba germană, care s-a bucurat de succes la Târgul de Carte de la Frankfurt – ‘Părul şi recordurile mele. Secretul unui păr sănătos şi frumos’. La cererea admiratorilor am scris-o şi în limba română şi sper să fiu susţinută de o editură pentru a o publica. Sunt aici o mulţime de sfaturi şi reţete pentru a avea un păr sănătos şi care stopează pierderea părului. La nivel intuitiv, orice femeie știe și simte în adâncul ființei sale, cât de important este părul ei și aici nu e vorba doar de frumusețe.