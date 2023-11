”BAC 2024”, proiect de suflet la Reghin

Distribuie

Asociația Femeilor Creștin-Ortodoxe din Reghin (AFCOR) reprezintă unul din cele mai frumoase și elocvente exemple de implicare și dăruire în bunul mers al comunității. Condusă de prof. Sălăgean Floarea, asociația sprijină elevii cu resurse materiale limitate din cadrul așezământului pentru copii ”Casa Maria”, demers care se doreșre a fi extins la nivelul întregului municipiu. Despre acest program intitulat ”BAC 2024”, precum și despre implicările AFCOR în viața și educația comunității ne-a vorbit Floarea Sălăgean, președintele Asociației Femeilor Creștine Ortodoxe din Reghin, prezentă în cadrul evenimentului dedicat Zilei Mondiale a Bibliei găzduit recent, de Biblioeca Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Municipiul Reghin.

Reporter: Care este poziția dumneavoastră în cadrul Asociației Femeilor Creștin-Ortodoxe din Reghin?

Floarea Sălăgean: Sunt președintele Asociației începând din anul 1996, un timp îndelungat și obositor aș putea spune. Cu toate astea, nu renunțăm și atât cât timp cât ne țin puterile încercăm să facem ce este bine pentru cei din jurul nostru.

Rep.: Cu ce ocazie ați venit în mijlocul elevilor de la ”Blaga”?

F.S.: Astăzi am avut parte de o activitate așa de frumoasă, bucuroși că au participat elevii. Au fost așa de atenți la prezentarea părintelui Vasile Gherman care este și îndrumătorul asociației noastre. Ne bucurăm că îl avem și că ne sprijină foarte mult în activitățile care le intreprindem. Elevii au fost receptivi, dovadă modul cum s-au comportat. Nu i-am văzut uitându-se pe telefoane, ba din contră, au fost atenți, curioși să vadă ce o să le spună părintele. Se așteptau poate să le vorbească despre droguri sau despre altceva. Nu a fost cazul, tematica de astăzi a fost cu totul alta. Părintele Gherman a abordat o tematică foarte frumoasă cu ocazia Zilei Mondială a Bibliei sărbătorită astăzi, 13 noiembrie, sărbătoare la care a aderat și România în anul 2006. Ne bucurăm să cinstim această zi împreună cu elevii și cu toată țara.

Rep.: Cum se implică asociația în ce privește educația?

F.S.: Asociația Femeilor Creștine Ortodoxe din Reghin are o activitate bogată, extrem de implicată în ce privește educația, în special pentru cei nevoiași. Ideea a venit de la membrele asociației printre care suntem și profesoare, atât active cât și în pensie. Ele au dorit să extindem activitatea noastră și la cei nevoiași. Ne îndreptăm spre acest segment, la cei aflați în nevoie. Acesta este rostul asociației noastre, cel filantropic, fapt pentru care ne-am îndreptat atenția spre cei nevoiași dar și spre cei asistați, pe copiii din azil, din căminele de copii, pe vârstnicii din azile. Suntem aproape de ei, în special în perioada sărbătorilor, să simtă și ei aceste momente importante din viața fiecărui om. Activăm ca și voluntari la ”Casa Maria” din Reghin. Acolo ne-am ocupat de meditațiile copiilor, și am zis să extindem această activitate și la nivel de oraș. Atunci am conceput acest proiect intitulat ”BAC 2024”, prin care vrem să adunăm copiii, să îi pregătim pentru Bacalaureat la materiile care se cer pentru acest important examen. Am reușit să adunăm în jurul nostru multe profesoare, mai ales voluntari. Proiectul se află în derulare, facem totul ca copii să vină spre noi. Deocamdată sunt puțini înscriși, doar șase copii, iar în momentul în care vom avea un număr de 10-12 copii vom deschide această activitate. Aceste meditații vor fi găzduite de Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.

Rep.: Legat de pregătirea pentru Bacalaureat, în locul tradiționalelor meditații pe banii, există oportunitatea acestor meditații oferite în cadrul proiectului ”BAC 2024”…

F.S.: La acest aspect ne-am ne-am și gândit, sunt familii care nu-și permit să plătească costul foarte mare al meditațiilor. Ne-am gândit că în acest fel îi ajutăm pe copii. Chiar dacă nu vin în fiecare sâmbătă, poate de câteva ori pe lună, și ceva tot rămâne. Vor vedea că și noi la rândul nostru venim voluntar. Vom încerca să-i atragem spre acest proiect, să putem lucra cu ei.

Rep.: Sunt încă elevi care nu conștientizează importanța examenului de Bacalaureat. Cum încercți să schimbația această situație?

F.S.: La Reghin rezultatele la Bacalaureat au fost bune, dovadă că sunt aici copii buni. Dar mai sunt și alții care nu-și dau seama cât de important este acest examen. Este examenul vieții lor și poate nu conștientizează, nu știu cât de important este să dobândească această diplomă. Mulți merg pe principiul: să termin liceul apoi plec în străinătate să muncesc. Sunt din păcate și astfel de păreri. Noi în ce ne privește, încercăm să facem ce putem și să-i ajută pe acești copii.

Rep.: Ce alte activități organizați în cadrul Asociației Femeilor Creștin- Ortodoxe din Reghin?

F.S.: În derulare se află o altă activitate foarte frumoasă la Casa de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”, și anume „Șezătoarea Reghinului”. Acolo avem un atelier de cusut cămăși, tradiționalele ii. Activitatea se desfășoară săptămânal, sau din două în două săptămâni, în funcție de intereseul celor care vor să învețe să coase. Fiecare femeie vrea să aibă o ie cusută de mâna ei, fapt pentru care această șezătoare vine în întâmpinarea lor. Este foarte bine că am reușit să ne adună în cadrul acestui frumos proiect.

A consemnat Alin ZAHARIE