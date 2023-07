S-a încheiat a 12-a ediție a Universității de Vară BEST

Distribuie

Cei 40 de studenţi care au participat la Academia Internaţională de Vară BEST – Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvania s-au întâlnit, pe parcursul săptămânii trecute cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor publice, precum şi cu antreprenori tineri.

Aceștia au avut astfel ocazia să descopere antreprenoriatul într-un mediu internaţional şi multicultural. Mai mult, studenții vor realiza o serie de proiecte inovative, iar cele mai bune idei vor beneficia de finanţare.

Spre deosebire de anii anteriori, ediția din acest an a fost îmbinată cu programul Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programme), cu participarea profesorilor și studenților din 4 țări (Franța, Croația, Republica Moldova și România). Academia Internaţională de Vară BEST – Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvania se află la ediția cu numărul 12 și are ca temă „Smart Together-Refresh the Community”. (A.C.)