Victor Cepuc, lobby pentru educație dentară￼

Ziua Mondială a Sănătății Orale, o iniţiativă a Federaţiei Internaţionale a Dentiştilor (FDI) este sărbătorită anual pe data de 20 martie. Cu această ocazie se promovează în lumea întreagă importanţa igienei orale şi sunt menţionate beneficiile unei sănătăți orale foarte bune, la orice vârstă. În acest sens, am povestit cu Victor Cepuc, tânăr doctor stomatolog care ne-a împărtășit câteva detalii importante despre importanța menținerii unei bune sănătăți orale.

Victor Cepuc lucrează de aproximativ 5 ani în Târgu Mureș și a absolvit Facultatea de Stomatologie în anul 2017 în cadrul Universității de Medicină Farmacie, Științe și Stomatologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. În timpul facultății a fost președintele Organizației de Studenți ai Facultății de Stomatologie, unde a realizat numeroase activități de voluntariat în spectrul promovării sănătății orale.

„În timpul studenției făceam campanii de prevenție în școli, campanii prin care acopeream absolut toate școlile din Târgu Mureș, la clasele primare mergeam în principal unde le duceam și produse de igienă orală și le țineam ore de igienă orală. Erau studenți din asociația noastră care mergeau și în alte orașe”.

Acțiunea de promovare a sănătății orale din 2015, organizată de Organizația Studențească de Medicină Dentară din Târgu Mureș alături de Clubul „Prietenii Dințișorilor”, a intrat la vremea respectivă în Cartea Recordurilor cu 1.507 de persoane participante reușind să doboare recordul mondial atins în Cairo, unde au participat 1.168 de persoane.

„Nu știu dacă cineva între timp ne-a doborât recordul. A fost făcută într-o zi în care a plouat, ne-a dat toate planurile peste cap”, spune tânărul doctor, însă cu toate acestea, după o lecţie de igienă orală de circa 30 de minute, susţinută de un profesor din Elveţia, fiecare participant a pus în aplicare ceea ce a învăţat, astfel, în Parcul Municipal din Târgu Mureș 1.507 de oameni s-au spălat simultan pe dinți.

E important să fii fericit dar și prudent

Tânărul stomatolog încurajează oamenii să facă ceea ce simt și ce îi face fericiți, indiferent că asta presupune să mănânci dulciuri, să bei cafea, atât timp cât ești mulțumit cu ceea ce faci. În același timp, doctorul încurajează oamenii să fie prudenți și să se îngrijească de sănătatea lor: „E important să fii fericit. În același timp, dacă fumezi, bei cafea dimineața după ce te trezești, bei apă să te hidratezi, iei micul dejun și după aceea te speli pe dinți. Dacă ne spălăm pe dinți înainte de a lua micul dejun, o perioadă de jumătate de oră, o oră, dinții sunt deshidratați și mult mai predispuși să se coloreze. Din cauza asta mulți fumători și băutori de cafea înrăiți apar la cabinet cu dinții foarte colorați, adică „maro-ul” de la cafea, nicotină. După periajul dinților aceștia au o predispoziție la colorare”. Ideal ar fi să nu clătim după periaj dar fiziologic ai nevoie să clătești. Este important să păstrăm acea jumătate de oră, o oră timp în care să nu consumăm nimic colorat, lipicios, exact ca și după o igienizare dentară, și atunci permitem salivei să rehidrateze dinții. Oricum după spălatul pe dinți nu are gust nimic”.

Albirea dentară

Albirea dentară este o procedură la care multe persoane apelează din dorința de a avea o dantură estetică și aproape de perfecțiune. Despre albirea dentară, medicul stomatolog spune că această procedură este de multe ori un moft. El explică faptul că procedura realizată la recomandarea medicului, respectând prospectele materialului și indicațiile medicului, termenii la care trebuie să se facă, aceasta nu dăunează, în schimb nu se poate realiza la pacienții cu hipersensibilitate dentară.

„Este contraindicată la persoanele care au hipersensibilitate dentară. De ce apare hipersensibilitatea dentară? Fie au probleme ocluzare pacienții, fie consumă băuturi acide exagerate, și aici mă refer la consumul de suc de lămâie. Se creează o aciditate peste norma care este acceptată de cavitatea bucală și țesuturile dentare, și ușor, ușor se erodează. Acești pacienți nu pot să își facă albire dentară deoarece dinții lor vor deveni foarte sensibili. Dar nu vor fi dinții mai albi decât au fost vreodată, iar toate pozele de pe Facebook, Instagram, pe care le postează dentiștii sunt niște clișee de marketing. Culoarea adevărată a dinților va fi peste o săptămână, două după albire, când dinții se vor rehidrata și atunci vedem culoarea adevărată. Albirea este reversibilă și rezultatul ține aproximativ un an, nu mai mult. Mult depinde de alimentația pe care o are pacientul și de cât de multă grijă are de dinți”.

Mitul bicarbonatului de sodiu

Există persoane care își realizează acasă o albire a dinților folosind bicarbonatul de sodiu. Din acest punct de vedere stomatologul confirmă eficiența acestei proceduri dacă este realizată moderat, o dată la șase luni, însă atenționează asupra dezavantajelor: „ Bicarbonatul conține niște particule abrazive care îndepărtează colorațiile de pe dinți, într-adevăr, dar folosit excesiv nu face altceva decât să producă mici zgârieturi pe smalțul dinților. Într-adevăr poți să faci o imitare de albire dar eu nu o recomand pentru că bicarbonatul pe care îl găsești în magazine, conține particule de 85-100 de microni ceea ce înseamnă destul de mult. Noi folosim bicarbonat la igienizare în cabinet dar este de 20 de microni și practic putem să îl injectăm cu presiune pe dinții pacienților și nu e dureros și nu se întâmplă de obicei nimic”.

Cum ne spălăm corect pe dinți

Stomatologul recomandă ca fiecare dintre noi să își dezvolte propria metodă de periaj, însă ținând cont de câteva detalii importante. Acesta recomandă periuțele de dinți soft, care au structură moale, fie cele manuale sau periuțele electrice: „Ce poți să faci cu o periuță manuală poți să faci și cu una electrică. Într-adevăr curățatul de dinți cu periuța electrică îți oferă o senzație de prospețime mai mare a dinților și un luciu pentru că totuși, este o activitate mecanică a periilor de diferite dimensiuni, care au ani de studii și mulți bani băgați în asta”.

În viziunea stomatologului, greșeala pe care o fac foarte mulți pacienți este periajul orizontal adică de la dreapta la stânga. Acesta completează spunând că deși este o metodă comodă pentru articulații și biomecanica noastră, această modalitate de periaj poate cauza consecințe destul de neplăcute de-a lungul timpului: „apar retracții gingivale, eroziunea smalțului iar rezultatul acesta nu se observă de azi pe mânie ci pe timp îndelungat de aceea indicat ar fi periajul vertical cu periuța dinspre gingie spre vârful dintelui, astfel nu vom duce bacteriile în șanțul gingival ca să se producă inflamații, cu o periuță moale. Pacienții au senzația că o periuță moale nu le curăță suficient dinții. Eu folosesc periuță moale de șase, șapte ani”.

Medicul specialist recomandă mai ales părinților, să le achiziționeze copiilor periuță de dinți moale pentru că aceștia nu au atât de multă îndemânare pentru a se spăla corect pe dinți și în caz contrar, prin folosirea unei periuțe tari vor apărea leziuni ale gingiilor neplăcute.

Timpul optim pentru un periaj realizat corect ar trebui să dureze în jur de trei minute iar periuța de dinți ar trebui să fie schimbată la primele semne de uzură. „Ne costă șase minute pe zi să ne spălăm pe dinți, și este o investiție minimă”, mai spune medicul stomatolog.

De asemenea, acesta atrage atenția asupra faptului că igiena orală nu presupune doar spălatul pe dinți, fiind indicat să se folosească și ața interdentară: „Suprafețele interdentare reprezintă cam 40% din suprafața totală a dintelui, zone unde nu o să poți ajunge niciodată cu o periuță manuală sau electrică, și singura modalitate este să curățăm cu ața interdentară. Eu am ață dentară și acasă, și în mașină și în rucsac”.

Cum stăm la capitolul de educație și sănătate orală

„Noi stăm foarte prost. Eu din fericire lucrez în clinicile în care nu pot să îmi dau seama mereu de gravitatea problemei și parcă sunt într-o bulă dar cu siguranță sunt persoane care ajung la 30 de ani, care nu au fost niciodată la dentist”, a afirmat medicul stomatolog, care a mai spus că nu trebuie să mergem la dentist doar atunci când ne doare ceva. Victor spune că acest aspect nu este în vina oamenilor, a pacienților, ci mai mult a sistemului de educație care nu se preocupă mai mult de introducerea anumitor ore, cursuri de igienă orală.

„Statul nu promovează sub nicio formă prin niciun fel de măsuri sănătatea orală și aici ajungem, că oamenii se trezesc cu o mulțime de probleme, cu frică de a merge la dentist, nefiind obișnuiți să meargă la dentist de mici. Copiii ai căror părinți îi duc la dentist de mici, vor crește adulți sănătoși, dar iarăși aici statul nu are nicio implicare, ci părinții care au conștientizat. Toată problema vine din educație și din cauza asta avem situația prezentă. Noi nu trebuie să ne plângem ca dentiști, că avem de lucru”, a mai spus medicul cu sinceritate. Specialistul afirmă faptul că implicarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ar putea fi mai consistentă.

„E foarte greu ca medic dentist să obții contract cu Casa de Asigurări iar dacă obții contract, plafonul de tratamente pe care ți-l dă pe lună este foarte mic, adică era în jur de 1600 de lei și recent am citit că va fi 2300-2400 de lei. Ce pot să fac eu unui pacient de banii ăștia? Să-i discriminez pe unii și să îi ajut pe alții? Plafonul este exagerat de mic”, a mai adăugat acesta.

Importanța prevenției

Medicul stomatolog consideră că la nivel național este lipsă de proiecte și norme de igienă implementate în școli, susținând faptul că dacă nu mai putem educa un adult în acest sens, ar trebui să ne orientăm către copii pentru a-i crește sănătoși.

„Părinții ar trebui să meargă cu copiii lor la prima vizită la dentist cam la primii dințișori apăruți. Nu o să se facă nimic atunci, dar copilul să înceapă să se familiarizeze cu medicul dentist. Din păcate noi ca nație, speriem copiii cu „te duc la doctor și îți face injecție”. Copilul ar trebui să meargă relaxat acolo și nici dentistul nu vrea să aibă pacienți speriați. Medicul vrea să-și facă treaba cât mai corect posibil într-un timp scurt, complicațiile dentare să fie cât mai puține și să și plătești mai puțin. Este plăcerea mai mare a noastră de a preveni sau de a trata o problemă în stadiul incipient decât de a trata o problemă mai gravă”.

Recomandarea medicului pentru părinți este de a găsi un medic dentist pediatru și de a începe vizitele pentru a putea preveni eventuale complicații și pentru a construi o relație firească și armonioasă cu medicul dentist.

De asemenea, pentru adulți medicul specialist recomandă vizitele la medicul dentist pentru a se descoperi problemele dentare care necesită fie intervenții urgente, fie proceduri de întreținere ca mai apoi să se programeze controale de rutină în funcție de organismul fiecăruia. Acesta sugerează că ar trebui să mergem la dentist o dată la 6 luni, în mod normal pentru o îngrijire sănătoasă a igienei dentare, dar acest lucru depinde de problemele fiecăruia și de recomandarea medicului dentist.

Primul semn la apariția căruia trebuie să programăm o vizită la dentist, este sensibilitatea la cald, rece, dulce, care durează cel puțin câteva secunde. Medicul dentist spune că oamenii nu merg la dentist de frică, de spaima prețurilor și din cauza experiențelor neplăcute din trecut. Toți acești factori ar putea fi diminuați prin vizite periodice de rutină.

Victor Cepuc face apel la instituțiile statului, instituțiile subordonate Ministerului Educației, școli, facultăți cât și Casele de Asigurări și Direcțiile de Sănătate Publică pentru a crește implicarea și inițiativa de a dezvolta proiecte spre educarea și informarea atât a micilor pacienți cât și a adulților în această direcție.

„Nimeni nu are pretenția că dinții sunt cea mai importantă chestie în viață dar sunt parte a unor organe care ne ajută să ne dezvoltăm niște funcții care ne influențează calitatea vieții”, a conchis Victor Cepuc.

Mălina MORARU